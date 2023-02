Se ogni 15 ore ci fosse, in Italia, qualcuno che muore in un incidente ferroviario, è probabile che faremmo le barricate per chiedere la fine della circolazione dei treni. Se nel nostro Paese 1.489 persone avessero perso la vita, lo scorso anno, a causa di incidenti aerei o navali, quasi sicuramente avremmo dato vita a manifestazioni oceaniche di piazza per chiedere l’immediata messa a terra di aerei e natanti. Ma siccome questi dati vanno ascritti agli incidenti stradali, ecco che di colpo vengono messi da parte, tra parentesi, se non totalmente ignorati.

A sua maestà l’Automobile consentiamo tutto. Perché non ne possiamo fare a meno, perché è il perno fondamentale del nostro modello di viaggi e spostamenti, perché è il nucleo centrale del modo di vivere italiano e perché è lo specchio dei nostri desideri e dell’immagine che vogliamo dare di noi stessi agli altri.

Come che sia, è un fatto ormai pacifico che abbiamo messo nel novero delle possibilità un numero consistente di perdite che in fondo non ci disturba più di tanto. Come dicono gli americani, «Right or wrong, it’s my country»: qualsiasi cosa accada questo è il nostro modo di vivere, e pazienza se là fuori muoiono come le mosche, sbalzati da Suv lanciati come matti, travolti da scooter e furgoni o schiacciati da lamiere accartocciate come cartapesta.

A Napoli, poi, questo modello generale va a innestarsi su uno scenario del tutto particolare fatto di prepotenza, arroganza, menefreghismo, indifferenza, volontà di sopraffazione. Quella automobilistica è una guerra a tutti gli effetti, fatta di strategie di posizionamento, calcolo delle probabilità di successo, necessità di mostrare i muscoli. Un combattimento darwiniano in cui sopravvive il più forte e il più adatto e dove a soccombere sono i deboli: quelli che rispettano le regole, che mostrano educazione ed empatia e quelli che non sono protetti dal carapace metallico del mezzo.

Questi ultimi sono i pedoni, i corpi inermi fatti di carne e sangue che per attraversare una strada devono quasi chiedere scusa – quante persone ringraziano gli automobilisti sulle strisce pedonali? –, che sperano di incrociare sul loro cammino un automobilista che non sia impegnato a scrivere messaggi con lo smartphone, che non sia ubriaco o sotto effetto di sostanze, che rispetti i limiti di velocità e che abbia empatia nei confronti di quel soggetto così fragile che è appunto il pedone.

Sul totale “liberi tutti” che è l’unico codice vigente nella circolazione stradale di questa città abbiamo piantato lapidi su lapidi, assistito impotenti alle lacrime di centinaia di familiari delle vittime, discusso su soluzioni e proposte, per arrivare a uno scintillante bel niente.

Un nulla di fatto, uno zero perfetto, un vuoto assoluto. Oppure credete che qualche semaforo rimesso in funzione qui e là e una rinfrescata di vernice alle strisce pedonali cittadine possa anche solo lontanamente assomigliare a una volontà politica e amministrativa di mettere mano con rigore e serietà al problema?

Se i dati sono noti, i problemi chiari e numerosi sono i nodi al pettine, allora la domanda è piuttosto ovvia: che cosa sta facendo il Comune per contrastare un fenomeno che tocca pericolosamente la vita e la quotidianità dei suoi cittadini?

Le pagine di questo giornale traboccano da tempo di testimonianze di residenti e commercianti – tra gli ultimi, quelli di Mergellina – che raccontano, propongono soluzioni, avanzano proposte. Ieri in molte città italiane si sono tenuti numerosi flashmob – a Napoli c’era già stato qualche settimana fa – per lanciare la campagna #città30subito con la richiesta di una legge quadro nazionale, sul modello di quella spagnola, per migliorare la sicurezza stradale con una serie di provvedimenti, tra i quali l’istituzione del limite di velocità di 30 km orari sulle strade urbane. Il che va benissimo – esistono numerosi studi che dimostrano che a una velocità più bassa si registra una diminuzione robusta sia del numero di incidenti che di morti e feriti – a patto che a questo corrisponda una verifica effettiva, sia per mezzo di autovelox fissi e mobili che di verifiche della polizia municipale, che ci siano sanzioni credibili e certe, che si ridisegnino incroci pericolosi e si garantisca la messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale con interventi di manutenzione, illuminazione, riparazione di buche pericolose, che si garantiscano le condizioni minime per una circolazione stradale resa spesso impossibile da sosta selvaggia o auto in doppia fila. Una questione che non si gioca sulla scarsità delle soluzioni a disposizione, perché di quelle ce n’è tantissime. Il brusio delle domande di chi chiede più sicurezza è assordante. Ma ancora più rumoroso risulta il silenzio di chi, quella sicurezza, deve garantirla.