Strade killer, un piano ​per fermare la strage

A Napoli ci saranno nuovi fiori freschi a bordo strada, piccoli fasci avvolti nella carta velina e deposti dalle mani di qualcuno che probabilmente ha appena smesso di piangere. Saranno fiori belli e rigogliosi che si aggiungeranno ai vecchi e precederanno i nuovi, perché è con questa rendicontazione floreale – un mazzo, un morto – che teniamo il conteggio di chi perde la vita sulle strade delle nostre città.

L’anno scorso, a Napoli, ci sono stati 4.340 incidenti stradali, con più di duemila feriti e 34 persone morte. Quasi tre al mese. Nel 2020 erano state, se così si può dire, appena 26, ma forse solo perché eravamo tutti confinati in casa. In questi casi, di solito, a scattare è un automatismo ancora difficile da estirpare: l’elenco delle cosiddette strade-killer. Ogni zona, ogni quartiere ha le sue. È una lista profondamente consolatoria e pericolosa. Consolatoria, perché dà l’idea che sia sufficiente evitare quelle strade, oppure impiegare un supplemento di attenzione e prudenza quando le si attraversa. Pericolosa, perché serve a deresponsabilizzare profondamente il principale elemento di queste morti: gli esseri umani che sono alla guida. È un po’ come dare la colpa all’albero dalle radici marce che crolla e ammazza qualcuno, senza stare troppo a sottolineare che i colpevoli sono quelli che l’albero non lo hanno controllato, curato e sorvegliato.

Da questo punto di vista, a Napoli accade la tempesta perfetta. Le strade sono nella loro gran parte insicure, male illuminate, devastate da buche, ricoperte da rattoppi di asfalto superficialmente posato, corredate di segnaletica insufficiente o del tutto assente. Ma la città è anche percorsa, in ogni sua singola giornata, da un esercito di automobilisti arroganti, motociclisti prepotenti, autisti menefreghisti che spingono a tutta velocità sull’acceleratore, si infilano, eseguono manovre inconsulte, non utilizzano le frecce, fanno cambi improvvisi di corsia, inversioni vietate. E soprattutto, provano a vincere una immateriale gara di potere.

Ogni urbanista e anche ogni psicologo sa benissimo che il traffico urbano è sempre gestito da relazioni di potere e gerarchie di forza. Chi va più veloce, chi ha l’auto più grossa, chi ha la moto più potente, chi riesce a sottrarti l’unico parcheggio disponibile, chi scatta prima al semaforo. In ogni metro nel traffico di una città si consuma una microbattaglia dalla quale usciranno vincitori e vinti. Solo che a Napoli le relazioni di potere sono una faccenda maledettamente seria, e quello che in altre città resta confinato in un perimetro più o meno accettabile, qui da noi diventa lotta sanguinaria e scontro finale. In una lettera a suo figlio Nick, datata 9 agosto 1957, lo scrittore americano John Fante, in visita qui in città, scriveva: “Il fatto è che guidare una macchina è pericoloso. Non sembra che ci siano delle leggi. Fanno conversioni a U quando gli pare, guidano a sinistra o a destra, salgono sui marciapiedi, buttano giù i pedoni, suonano il clacson come dei matti, provano sempre a superare qualsiasi cosa, urlano e si mandano a quel paese a vicenda”. Più di sessant’anni dopo, la situazione probabilmente – a fronte della disponibilità di mezzi ancora più potenti e di un supplemento letale di distrazione alla guida come lo smartphone e i social – è ancora più angosciante.

Soprattutto perché dietro ogni ferito e ogni morto c’è una vita e una famiglia. Da questo punto di vista, l’intervista pubblicata venerdì scorso su questo giornale ad Alba Pazzi, la donna che in meno di un anno ha perso due figli poco più che trentenni uccisi da pirati della strada a Napoli, aveva un peso di tormento veramente difficile da sostenere, perché dentro c’era veramente tutto: l’incredulità per il destino identico di un fratello e una sorella, il dolore per la morte di due giovani – uno in bici, l’altra al lavoro –, la rabbia per la sensazione di impunità per i colpevoli – uno scappò senza prestare soccorso e tentò di cancellare le prove, l’altro alla guida di una moto per la quale non aveva mai neppure conseguito la patente: nessuno dei due, al momento, in carcere.

Restano, di quei mazzi di fiori, solo alcuni petali che si staccano, su ognuno dei quali c’è scritta la riga che preparerà al prossimo incidente. Una pagina fatta, per esempio, di interventi spot, come il rifacimento in fretta e furia da parte del Comune di strisce pedonali qui è là, o forse il posizionamento di autovelox, ogni tanto. Niente che abbia, neppure lontanamente, le caratteristiche di un’azione strutturata, radicale, profonda e duratura. Servono appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole, progetti specifici di educazione stradale, manutenzione delle strade, controlli accurati e capillari, mezzi e uomini, certezza della pena e rapidità della sua esecuzione.

Possiamo anche ripetere all’infinito le nostre cerimonie di ricordo e dolore, riprodurle, perpetuarle, ma così non faremo altro che continuare a replicare una scena con gesti che ci trascinano lontano invece di ricondurci al solo luogo che ci dovrebbe appartenere, la consapevolezza tragica del sangue versato per una strage figlia non del destino ma degli uomini.