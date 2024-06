La “Contemania” travolge Napoli. Alla notizia della firma ufficiale del contratto con il tecnico leccese la città ha avuto un sussulto. Non l’esplosione riservata all’ingaggio dei grandi goleador e nemmeno quella di un successo sul campo: è stata un’onda che s’è allargata pian piano fino a ricoprire ogni discussione, a imporre migliaia di post sui social, a travolgere ogni altro tipo d’interesse, ché Napoli è città votata al pallone e ogni notizia in arrivo da quel mondo (soprattutto dopo la deludente stagione appena conclusa) diventa virale.

APPROFONDIMENTI Infortunio Meret con l'Italia: rischia Euro 2024 Conte al Napoli, arriva la pizza dedicata al mister Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il Psg tenta Kvaratskhelia, l'Arsenal chiama Osimhen

Quando Napoli elegge un nuovo idolo lo si comprende da un segnale importante: la statuina da sistemare sul presepe. E quella è arrivata ben prima della firma. La settimana scorsa, in barba alla scaramanzia e alle notizie altalenanti sull’accordo fra il club azzurro e l’allenatore, Genny Di Virgilio, storico artigiano di San Gregorio Armeno, aveva già presentato la figura di Antonio Conte allenatore azzurro. Quella raffigurazione in terracotta ha il braccio sollevato che saluta la sua nuova città d’adozione e, sul bavero della giacca, l’artigiano ha piazzato un corno portafortuna: «Particolare doveroso - ha spiegato di Virgilio - perché dopo la stagione appena conclusa, oltre a un grande allenatore, c’è bisogno anche di tanta fortuna».

Il secondo segnale di grande accoglienza a Napoli è la creazione di una pizza dedicata. E anche quella è arrivata. Sono stati i titolari della pizzeria “O’ Cerriglio” di Spaccanapoli, Ciro e Lorenzo, a presentare la prima creazione dedicata ad Antonio Conte. Sulla soglia del locale di via San Biagio dei Librai hanno mostrato la versione da fotografare, con il nome dell’allenatore inciso nella mozzarella, e poi hanno subito inserito la creazione nel menù: tra gli ingredienti dalla “pizza Conte” stracciata di bufala in onore delle origini pugliesi dell’allenatore, poi parmigiana di melanzane e pomodoro San Marzano, non il massimo della leggerezza ma il massimo del gusto, assicurano i titolari di “O’ Cerriglio” che hanno subito rivolto un invito al tecnico azzurro: «La prima speranza è che riporti in alto i colori azzurri dopo questa imbarazzante stagione, la seconda è che presto venga ospite da noi per assaggiare la “sua” pizza».

Ieri non c’era luogo della città nel quale non si parlasse dell’ingaggio del nuovo tecnico. Un sottofondo costante di ogni attività della giornata, dagli uffici ai mercati, dai mezzi di trasporto ai bar, dai negozi alle strade turistiche.

In cima al murale di Maradona ai Quartieri, tante persone di lingua straniera, ma in maglia azzurra, a fare foto dinanzi all’immagine del “D10s” napoletano. Per gli stranieri è stato un giorno come un altro; per gli italiani (non solo napoletani) invece il pellegrinaggio davanti al murale è stato l’occasione per commentare. Divertente un battibecco fra un torinese e un napoletano proprio davanti all’immagine di Diego: «Conte tenetevelo caro, io sono della Juve e posso confermare che è un grande», diceva un turista con l’accento del Nord Italia. «Guardate dottò, non mi fate pensare al fatto che è stato alla Juventus, altrimenti non ce la faccio a fare il tifo per lui», ha risposto serio un ragazzo che vendeva gadget di stramacchio.

A proposito di gadget, va segnalato che non ci sono, e non verranno realizzati a breve, prodotti con il nome o l’immagine del nuovo allenatore. Il mondo del falso non riesce a produrre nulla in onore di Conte, e si mangia le mani: l’estate è il tempo degli spettacoli e tutte le fabbrichette illegali sono concentrate sulla realizzazione di sciarpe, magliette, cappellini e ogni altro possibile gadget, dedicato agli artisti, soprattutto quelli che in sequenza si esibiranno al Maradona. Già pronto il materiale per il doppio concerto di Ultimo che è alle porte (8 e 9 giugno), in fase di produzione avanzata quello per le tre date di Geolier (dal 21 al 23 giugno), pronto da sempre quello per Nino D’Angelo che canterà il 29. Meno attenzione per i Negramaro, ai quali è stata destinata solo una piccola porzione della produzione perché, spiega l’esperto bancarellaro «la gente che viene a vederli ha già tutto, sono già stati a tanti concerti e non gli interessano maglie e cappellini nuovi».

L’onda che ha travolto le chiacchiere “fisiche” della città sull’ingaggio del tecnico, s’è moltiplicata a dismisura sui social. E quelle migliaia di messaggi hanno sconvolto lo stesso Antonio Conte il quale, nel primo pomeriggio, ha postato una “storia” su Instagram nella quale ha lasciato scorrere cento immagini differenti di messaggi di benvenuto che gli hanno rivolto i napoletani. Dopo il centesimo messaggio la storia non ne conteneva più altrimenti sarebbero stati mille.

Tra gli entusiasti alla notizia dell’ingaggio di Antonio Conte, in cima alla lista proprio il cantante Geolier che è stato tra i primi a commentare il post ufficiale del club azzurro scrivendo semplicemente «Mamma miii», grido di stupore e di entusiasmo al quale sono seguiti altri 18mila commenti di altri tifosi, famosi e non, tutti di entusiasmo e di speranza (oltre ai 300mila “mi piace” destinati al post del Napoli con la notizia ufficiale). Del resto la tendenza social era già chiarissima de una decina di giorni con la conferma dall’indagine che SocialData ha realizzato per AdnKronos dalla quale è scaturito che, nella scorsa settimana, il “sentiment positivo” nei confronti di Antonio Conte, registrato dall’analisi dei post sui social, era all’82%. Praticamente un record per il mondo digitale.

Al coro di benvenuto s’è aggregato anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca: «È una bella notizia - ha detto ieri dopo aver partecipato all’iniziativa “La primavera di Caivano” - parliamo finalmente di cose di sostanza, oltre questa campagna elettorale. Ovviamente io metterei in guardia la tifoseria, tutti quanti noi: non aspettiamoci miracoli domani mattina. Va ricostruito in qualche modo un percorso sportivo del Napoli e Conte credo che sia la persona giusta, è un uomo di temperamento, è un combattente».