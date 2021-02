Insigne, il capitano senza guizzi ora deve riposare

Zero reti. La trincea di Gattuso, che ha schierato una difesa a cinque contro l’Atalanta, ha retto ma il Napoli non è andato oltre. Mai pericoloso a causa dell’emergenza in attacco che ha costretto il tecnico a riproporre Lozano da prima punta, con risultati non confortanti. Resta tutto in gioco per la qualificazione alla finale, anche se tra sei giorni resterà il limite della prima linea, non un alibi ma una realtà per un allenatore che ha ricevuto comunque una risposta importante ieri sera allo Stadio Maradona: la squadra è stata compatta, con un vero leader, Koulibaly, che ha lottato su tutti i palloni, non soltanto in difesa. Il supporto a Rino si dimostra come ha fatto questo ragazzone che ama profondamente la maglia azzurra.



Fedele al 4-2-3-1 fino a una settimana fa, Gattuso è passato prima al 4-3-3 e ieri ha proposto il 3-4-3, con una linea difensiva in realtà composta da cinque uomini e il supporto dei centrocampisti Demme e Bakayoko. È stata la perdurante emergenza in attacco - fuori Mertens, non ancora affidabile Osimhen sul piano fisico e Petagna acciaccato (sono stati utilizzati nel finale da Gattuso) - a suggerire al tecnico questa maggiore copertura, con l’obiettivo di limitare i rischi e sfruttare eventualmente il contropiede. Ma l’idea che si era rivelata vincente in alcune partite della scorsa stagione stavolta non ha funzionato anche perché il più veloce attaccante azzurro, Lozano, era stato spostato al centro e non è sfuggito alla presa dei centrali dell’Atalanta: offre un altro rendimento quando gioca sul lato destro, quando ruba il tempo all’avversario e può proporsi al tiro, oppure offrire assist perfetti.



Gli uomini di Gasperini hanno giocato praticamente per un tempo nella metà campo avversaria, con un pressing altissimo, e il muro alzato da Gattuso non si è rivelato tale perché Ospina è stato costretto ad intervenire sulla punizione di Muriel e sul tiro di Pessina, risultato decisivo anche in un altro paio di occasioni nella ripresa. E questo conferma la pressione esercitata dall’Atalanta. L’intesa tra i tre centrali - Maksimovic, Manolas e Koulibaly - non può essere improvvisata e anche la copertura di Bakayoko non è stata puntuale. La prestazione di Kalidou è stata di spessore. Non solo ha fronteggiato le ottime punte dell’Atalanta - vigorosi i duelli anche con Ilicic nel finale - ma si è lanciato in attacco per dare una mano a un reparto da tempo in ambasce.



Anche nella ripresa il Napoli ha fatto poco e neanche lo spostamento di Insigne al centro ha reso la manovra più vivace e imprevedibile. Il capitano è prevedibile nel tiro, commette errori nei passaggi, in rare occasioni vince l’uno contro l’uno: dopo il rigore sbagliato contro la Juve in Supercoppa è irriconoscibile, dov’è finito il brillante Lorenzo? Accusa la fatica di chi gioca sempre (e peraltro con un notevole dispendio di energie) però sembra che lamenti anche una flessione sul piano mentale. Gattuso lo ha tirato fuori a venti minuti dalla fine quando ha provato a vivacizzare il gioco inserendo Zielinski ed Elmas, oltre a Petagna. L’Atalanta ha gestito il pallone nel finale della partita, facendo attenzione a non subire gol in vista della seconda semifinale.



Mercoledì c’è il ritorno a Bergamo, ma prima gli azzurri sono attesi da un’altra trasferta: in campionato affrontano sabato il Genoa rivitalizzato da Ballardini, che nelle sette partite della sua gestione ha conquistato 14 punti, gli stessi dell’Inter, rilanciando un attaccante che sembrava spento come Destro (6 reti). Si farà sentire la fatica del primo round con l’Atalanta ma il Napoli non può mollare perché si deve rientrare al più presto in zona Champions.



Ultimo aggiornamento: 23:40

