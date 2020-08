Napoli, la difficoltà di far giocare assieme Insigne e Mertens

Gattuso ha adoperato una metafora da allenatore della vecchia scuola quando, a proposito della tattica del Napoli, ha parlato di «una coperta che copra bene il letto».



Osimhen, brillante al debutto con i dilettanti abruzzesi, è stato un gran colpo di mercato, ma il suo arrivo può spingere l’allenatore a rivedere l’assetto tattico. Con qualche rischio per la compattezza della squadra. È questo il primo interrogativo sul nuovo Napoli, il primo nodo da sciogliere anche se Gattuso non sembra particolarmente preoccupato, perché ha previsto la possibilità di una squadra camaleontica, in grado di cambiare volto in base alla forza dell’avversario o dello stato di forma dei suoi uomini. Il 4-2-3-1 darebbe al tecnico la possibilità di schierare contemporaneamente Osimhen (prima punta), Insigne, Mertens e un esterno destro (Lozano o Politano o uno di quelli che De Laurentiis cerca sul mercato) ma rischia di squilibrare il centrocampo e ridurre la copertura per la difesa. Con il 4-3-3, ipotizzando Osimhen nel ruolo di prima punta, rischia di non esserci spazio per Insigne o Mertens, che hanno convissuto benissimo dall’autunno 2016, cioè da quando Sarri ebbe la geniale intuizione di schierare Dries al centro dell’attacco dopo l’infortunio di Milik. Si potrebbe riproporre, nell’anno dell’Europeo, il ballottaggio Insigne-Mertens, sgradito anni fa ad entrambi? D’altra parte, Gattuso vuole offrire qualcosa in più con il suo Napoli, dopo aver ottenuto i migliori risultati contro le big con difesa bassa e ripartenze.



Osimhen non è intoccabile soltanto perché è costato 80 milioni. Magari anche per questo, ma il Napoli ha preso la prima punta che non aveva dai tempi di Cavani. Veloce, pronto ad attaccare la profondità, deciso in area e in più disposto sempre al sacrificio perché ha imparato cosa significa da bambino nei sobborghi di Lagos e non in uno stadio europeo. Ha ragione Gattuso quando dice che con Victor occorre pazienza. Non solo perché ha 21 anni, e dunque deve crescere sul piano tecnico e tattico, ma anche perché è reduce da 5 mesi inattività e questa è la sua quarta città e la quarta squadra in 4 anni, dunque sta vivendo un cambiamento continuo sotto l’aspetto professionale e umano che deve essere gestito con equilibrio.



Il Napoli è un cantiere aperto non soltanto perché Gattuso, tornato in campo con gli azzurri 20 giorni dopo la sconfitta a Barcellona e a 23 dall’esordio in campionato, sta studiando i moduli più adatti. Il mercato è in corso e De Laurentiis ha derogato soltanto nel caso di Osimhen (temeva di perderlo) dalla regola che ha fissato dai tempi della serie C: prima si vende, poi si acquista. Osimhen è arrivato invece prima della cessione di Milik. È stato invece perso il centrale brasiliano Gabriel, evidentemente non intenzionato a restare in attesa della possibile cessione di Koulibaly. Finito il ritiro - altra anomalia di questa fase: 12 giocatori andati subito via perché convocati dalle nazionali - Gattuso vorrebbe avere chiaro il quadro. «Alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione» è un messaggio - anche questo da allenatore della vecchia scuola - di rispetto verso il club. Il mercato chiude il 5 ottobre ma il campionato parte il 19 settembre e c’è una squadra da formare, al di là del 4-3-3 o del 4-2-3-1. Quanta concentrazione possono avere giocatori che non hanno disfatto la valigia a Castel di Sangro perché sono in sala d’attesa? E di quanto tempo avrà bisogno Gattuso per dare forma al Napoli e affrontare un’altra stagione che sarà condizionata dal post lockdown e dalla compressione degli impegni? Ci sono azzurri sicuri della loro partenza e altri che non sanno se giocheranno l’ultima stagione con il contratto in scadenza, come potrebbe accadere per Hysaj, il jolly delle fasce. Tenere a forza giocatori che ritengono di aver esaurito il loro ciclo (tra questi non vi sarebbe Koulibaly, disposto a restare) o non sono soddisfatti delle proposte di rinnovo è un errore.



Osimhen ha regalato il primo show di fine estate ai nuovi tifosi e a quella città che ha imparato ad amare in un breve viaggio a luglio, quando si convinse che il demone del razzismo non abita qui. È stato un acquisto di alto livello, ritenuto fondamentale da Gattuso che ha fissato con chiarezza l’obiettivo: «Arrivare in zona Champions». Il 1° agosto il Napoli si è fermato a 16 punti dal quarto posto e dalla Lazio ed è troppo presto per capire se questo gap può essere colmato nel prossimo campionato perché la squadra non è ancora sistemata. Un anno fa, in un eccesso di ottimismo, Ancelotti diede 10 al mercato del Napoli e disse che la squadra avrebbe dovuto puntare allo scudetto. Come è andata a finire, per lui e per gli azzurri, si sa. Gattuso, aspettando il giorno giusto per dare eventualmente un voto al mercato, pensa a stendere nel modo migliore la coperta azzurra, senza creare false e immotivate aspettative. © RIPRODUZIONE RISERVATA