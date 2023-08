Nell’ampia intervista pubblicata sul Mattino nel giorno di Ferragosto il sindaco Gaetano Manfredi espone il programma del Comune di Napoli sul quale si concentreranno gli sforzi della nuova Giunta comunale. L’intervista comprende notizie di dettaglio su due importanti progetti di recente oggetto di delibere dell’organo di governo cittadino. Si tratta di due iniziative di grande interesse per il futuro della nostra città: il primo di assoluto valore strategico riguarda l’accordo siglato per il nuovo assetto urbanistico dell’area Est; il secondo, di non minore valore sotto l’aspetto turistico dei luoghi simbolo di Napoli, riguarda in particolare piazza Plebiscito. Si tratta di due intese che dovrebbero segnare un deciso salto di qualità della nuova amministrazione, alle quali il sindaco ha dedicato molta attenzione: il rilancio dell’area Est, con l’importante presenza del Centro Direzionale, ha infatti rappresentato fin dall’inizio della legislatura uno degli obiettivi prioritari da raggiungere; mentre il riordino e soprattutto il recupero del colonnato della più bella piazza della città, la cui bonifica era attesa da tanti forse troppi anni, servirebbero, oltre a valorizzare il sito, a sanzionare l’ormai avvenuto rilancio turistico della città.

In questa sede, vorremmo prendere spunto dai contenuti dell’intervista per riflettere, più in generale, sul ruolo delle informazioni relative ai programmi da realizzare, sui loro avanzamenti e sulle responsabilità degli eventuali ritardi da destinare all’opinione pubblica. Dopo esserci abituati a tanti annunci non seguiti da fatti concreti, possiamo ritenere di essere ora in presenza di progetti ben definiti e non di iniziali idee progettuali da sviluppare con l’impegno di più partner e con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie?

Per queste, come per qualsiasi iniziativa di rilevante importanza, sarebbe doveroso fare conoscere almeno tre elementi: lo stadio di elaborazione progettuale, i principali nodi da sciogliere e, fatto fondamentale, il ruolo e le responsabilità dei singoli protagonisti. Questi dati, corredati possibilmente da ipotesi sui tempi di avvio e di sviluppo, contribuirebbero a rendere partecipe la cittadinanza e, soprattutto, a chiarire il profilo delle responsabilità. Ciò per evitare di lasciare nel vago annunci importanti relativi ad opere rimaste incompiute o a cantieri aperti con grande risalto ma rimasti tali per tempi ingiustificabili.

Ritornando in particolare sull’area Est e su piazza Plebiscito, va messo in risalto che le esigenze informative assumono in questi casi un valore determinante per la conoscenza degli accordi di una pluralità di protagonisti con compiti e responsabilità collegati. Per l’area orientale i partecipanti alle iniziative sono la Regione Campania, il Comune di Napoli e le Ferrovie dello Stato; per piazza Plebiscito l’intesa – sottoscritta solennemente alla presenza del Ministro degli Interni e del prefetto di Napoli -ha riguardato il Comune di Napoli e il FEC (Fondo Edifici di Culto), proprietario tra l’altro del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. Se per la rigenerazione della vasta area orientale si comprende la difficoltà di offrire all’opinione pubblica prospettive di attuazione, più semplice dovrebbe invece essere l’obiettivo di fare conoscere ai napoletani quanto altro tempo dovranno attendere prima che la valorizzazione prenda corpo e si riescano ad eliminare gli attuali sconci di una delle più belle piazze del mondo.

Anche se l’organizzazione del processo delle comunicazioni è materia di specialisti e richiede l’intervento di elevate professionalità, il discorso è urgente per la maggiore parte delle amministrazioni pubbliche, che dovrebbero migliorare la capacità di comunicazione nella consapevolezza che informare è un dovere e che i cittadini hanno il diritto di conoscere e valutare le decisioni degli organi di governo. L’informazione è, in effetti, l’unico collante in grado di stimolare una gestione collaborativa, atta a creare fiducia reciproca, attenuare la portata di inevitabili disaccordi tra i protagonisti e contribuire a fare lavorare in squadra per la soluzione di problemi complessi e decisivi per il presente e per il futuro di città e aree metropolitane.

Per fare capire ai napoletani che, dopo un decennio di proclami, si è chiusa l’epoca degli annunci reboanti con finalità effimere di valenza esclusivamente politica, occorre dunque cambiare sostanzialmente modalità e tempi informativi. Le informazioni debbono essere il più possibile puntuali e tempestive: solo così si riuscirà a giustificare casi più o meno eclatanti d‘interventi annunciati e rimasti sospesi per cause o responsabilità di diversa natura. Un esempio purtroppo attuale di deficit informativo riguarda in particolare il caso della funicolare di Chiaia, mezzo importante per il collegamento rapido ed efficiente con il Vomero che, per un intervento di manutenzione straordinaria obbligato peraltro da tempo, rischia una chiusura incomprensibile e non giustificabile sulla base delle informazioni disponibili.