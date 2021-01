L'antagonismo dei poteri locali e l'equivoco sulla scuola

A Napoli nei giorni scorsi (come in tutta Italia) studenti e genitori hanno manifestato per tornare a scuola e contro la didattica a distanza (non sono mancate per la verità anche tensioni con chi invece preferisce prudenzialmente restare a casa e affidare la continuità dell’istruzione alle piattaforme informatiche).

È quasi un anno ormai che va avanti così. Al Nord prima che al Sud, certo; ma di fatto è dallo scorso febbraio che l’istruzione nel nostro paese è stata trasferita in rete. I costi di questo passaggio sono altissimi e difficilmente possono ignorarsi. E sono ampiamente attestati da studi autorevoli. Al Sud più che al Nord.

La novità questa volta è che a far la voce grossa non è più solo Vincenzo De Luca. Con la Campania sono stati in tanti ad opporsi al reiterato tentativo del ministro Azzolina di spezzare il lockdown della scuola. Il fronte di quelli che non hanno accettato la data del sette gennaio è questa volta molto ampio. Tanto da far apparire con chiarezza quello che è ormai un dato che nessuno è più in grado di ignorare: la compiuta marginalizzazione della capacità decisionale del ministro della Pubblica istruzione.

Che le scuole abbiano riaperto, o che riaprano prima o poi, in ogni caso questa eventualità appare dipendere esclusivamente dal beneplacito delle Regioni, le quali fanno e disfano a loro piacimento senza tener in alcun conto le indicazioni del centro. In nessun caso, quello che stabilisce a viale Trastevere il ministro della Pubblica istruzione sembra avere qualche rilievo se non come oggetto polemico. Basta guardare al quadro, in continuo aggiornamento per altro, delle riaperture per capire come da questo punto di vista sia stato virtualmente abolito ogni principio unitario di governo dell’istruzione in Italia.

C’è chi ha ricominciato in presenza il sette di gennaio, chi ha rimandato all’undici, chi come la Campania, appunto, ha stabilito che medie e superiori debbano tornare in aula solo il 25 gennaio (la Lombardia invece ha decretato la didattica a distanza fino al 24 per le sole scuole secondarie superiori); il Friuli Venezia Giulia, invece, ha stabilito che non se ne parlerà prima della fine del mese. E così via. Di quello che aveva stabilito il governo è stato fatto, nel giro di poche ore, carta straccia. L’argomento che sta dietro le decisioni del tipo di quelle prima richiamate è, naturalmente, il rischio del contagio. Lo si fa prevalere sull’altra questione, pure non trascurabile, del diritto allo studio e sul fatto che la didattica a distanza, se assicura la continuità del servizio scolastico (le scuole non sono chiuse), non garantisce tuttavia l’accesso all’istruzione (per mancanza di mezzi, per insufficienza della rete, per deficit culturale delle famiglie). Messi di fronte a questa alternativa in effetti è impossibile prendere una decisione. E non è un caso che venga costantemente proposta da quanti per ragioni differenti si oppongono alla immediata riapertura delle scuole (e al ministro che la propone questo va pure ricordato, verso il quale si è sviluppata una campagna denigratoria incredibile tanto più se si pensa al profilo di chi l’ha preceduta, sia ai tempi del Conte uno, che di Paolo Gentiloni presidente del Consiglio). È lecito tuttavia avanzare qualche dubbio riguardo al fatto che il problema si lasci rappresentare nei termini di una tale scelta.

Innanzitutto è evidente a tutti che a parte qualche fanatico del digitale non si tratta di essere a favore o contro la didattica a distanza o didattica digitale integrata come a qualcuno piace dire. Di fronte all’impossibilità di raggiungere fisicamente la scuola, l’unico modo per dare alla scuola una possibilità e affidarla alle tecnologie informatiche. Così anche l’argomento prima evocato degli esclusi vale fino ad un certo punto. Se non si può assicurare l’apertura delle scuole, il fatto che una quota consistente della popolazione non abbia accesso alle lezioni online non è un buon motivo per non fare lezione: non posso inibire un diritto perché qualcuno non è in grado di usufruirne. Nessun principio di uguaglianza si fonda sulla socializzazione della deprivazione (nemmeno della povertà, che è concetto carico di troppe sfumature morali, ma proprio la penuria di mezzi materiali di sussistenza). Se non si può andare a scuola si fa la didattica a distanza e se la didattica a distanza è insufficiente è pur sempre qualcosa. Ma allora, qual è il problema? L’alternativa evidentemente non si pone su questo terreno che è propriamente tecnico ed è giustificato da ragioni che sono eminentemente pratiche e chiedono di essere risolte sul terreno pratico. C’è un’altra questione che nel dibattito sulla scuola resta sistematicamente sullo sfondo, coperta da un brusio di voci tra apocalittici e integrati, tra quelli che vogliono il computer e il tablet e chi invece vorrebbe che tutti i bambini del mondo potessero abbracciarsi.

Il punto vero è un altro ed è chi comanda nella scuola italiana e, volerla dire tutta, chi comanda in questo Paese riguardo ad una istituzione del rilievo come è appunto la nostra scuola e non solo. Mi chiedo e vi chiedo, perché il lavoro fatto dal governo, i piani predisposti dai prefetti per garantire il ritorno a scuola degli studenti dovrebbero valere meno dello scetticismo di un Fedriga o di un De Luca o di uno come Toti? I consulenti scientifici a disposizione dei presidenti delle Regioni valgono più di tutto il Comitato tecnico scientifico che supporta il governo e le sue decisioni? E nel caso, davvero si può credere che le decisioni del governo pregiudichino la sicurezza dei cittadini che invece garantirebbe il potere di interdizione dei governi locali? Su quali basi è possibile giustificare un processo politico di questo tipo? Su quali basi, cioè, riteniamo legittimo un complesso contraddittorio di decisioni che mandano in tilt qualsiasi credibile idea di protocollo istituzionale? Agostino Miozzo, medico e coordinatore del Comitato tecnico scientifico che il governo ha nominato con compiti di consulenza per la pandemia, sul Corriere della sera di ieri poneva apertamente la questione: «Guardando l’attuale disastrosa situazione dell’universo scolastico, le innumerevoli, diversificate ed improvvisate soluzioni decise in piena autonomia dai presidenti di Regione (e spesso dagli stessi sindaci), viene spontaneo chiedersi per quale ragione non si mette in atto un meccanismo di decisione centralizzata che superi il potere delle autorità di territorio». Ce lo chiediamo in tanti. Se c’è una cosa che questa pandemia ha dimostrato e sta dimostrando è che i poteri locali, regionali e subregionali, nel nostro Paese agiscono ormai come un fattore antagonista di qualsiasi idea di garanzia di diritti democratici fondamentali come è appunto il diritto all’istruzione degli italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA