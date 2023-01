Devastante. Cinque gol alla Juve e +10 in classifica sui bianconeri che, attraverso il loro allenatore Allegri, si erano quasi divertiti a provocare il giorno prima della partita. Il Napoli è superiore a tutti. Gli concedi appena un po’ di spazio e si illumina. Questa notte, la più bella che si ricordi negli ultimi anni, è stata accesa da Kvara e Osimhen.

Ma è stata la squadra, appena ha alzato il ritmo, ad avere recuperato in pieno la sua forza e la sua classe. Il progetto scudetto diventa sempre più concreto per il Napoli, trascinato lassù da Victor, arrivato a 12 reti. Se questa era una partita importante per gli azzurri, come aveva detto Allegri, il risultato testimonia che al momento non vi è confronto tra il Napoli e le rivali per il titolo. La continuità e il gioco degli uomini di Spalletti sono impressionanti. Non si era certo perso il filo nella serata della sconfitta al Meazza contro l’Inter, bisognava soltanto avere il tempo per recuperare alcuni uomini.

A cominciare da Kvara, ieri finalmente visto sui livelli di ottobre, quando era imprendibile sulla fascia, perfetto nei servizi per i compagni e implacabile al tiro. Ha avuto ragione Spalletti a insistere su di lui, anche in questo avvio grigio del 2023. I giocatori ritrovano più rapidamente la condizione se hanno la piena fiducia del loro tecnico. Che può continuare a rallegrarsi per questo gioiello che ha tra le mani. Il Napoli trasmette sensazioni così belle e fa così emozionare che non vediamo l’ora che arrivi il giorno di un’altra sua partita. Accadeva così ai tempi di Maradona, quando c’era una sana fibrillazione per tutta la settimana.

L’impatto del Napoli nel confronto con la Juve, arrivata al Maradona dopo 8 successi di fila, è stato micidiale. Più veloce nella circolazione della palla rispetto alla partita persa in casa dell’Inter, la squadra ha trovato il gol con un’azione che è stata aperta da Lobotka e finalizzata da Osimhen sulla respinta di Szczesny dopo la mezza rovesciata di Kvaratskhelia. La Juve ha interrotto l’imbattibilità dopo 801 minuti, colpita dal bomber del campionato, sempre più trascinatore. In questa azione ha inciso anche Kvara, su cui Allegri aveva a sorpresa piazzato Chiesa. L’inserimento del nazionale, in ripresa dopo i problemi fisici, non è stato efficace nella fase difensiva come Max aveva immaginato ed era peraltro prevedibile. Meglio nel 3-4-3 - la soluzione che doveva essere quella di partenza della Juve - dopo il raddoppio firmato da Kvara, che ha trovato una corsia libera nell’area della Juve dopo il gran lavoro fatto da Osimhen per liberarsi di Bremer e offrire la palla al compagno.

Il 2-0 ha acceso di felicità il Maradona - e inorgoglito il georgiano, che ha fatto un evidente e polemico gesto per zittire probabilmente chi aveva esagerato con i toni critici dopo le sue recenti apparizioni - ma non ha spento la Juve, che si è riorganizzata sotto la guida di quell’Angel campione del mondo. Basta un metro a Di Maria per rendersi pericoloso: aveva centrato la traversa prima del raddoppio del Napoli e ha pareggiato quando Kim ha commesso un errore, appena uno, e gli ha lasciato il varco per colpire nell’angolo destro di Meret. Che poi è stato perfetto quando ha deviato il pallone toccato male da Rrahmani, quello che avrebbe potuto provocare l’autorete e il pareggio della Juve.

I copioni del calcio sono belli perché tutto può cambiare in pochi minuti, esattamente quelli trascorsi dall’autogol sfiorato alla terza rete. Con lo stesso protagonista, il centrale kosovaro che ha lasciato partire una bordata da fuori area sugli sviluppi di un angolo. Straordinaria e imprendibile conclusione di Rrahmani, anticipata da una palla gol costruita da Osimhen, imprendibile sulla fascia destra. A quel punto, le paure del Napoli sono state scacciate e la squadra ha potuto divertirsi perché la Juve si è disunita, anzi è sparita dal campo, perdendo il contatto fisico con gli avversari, commettendo un errore dopo l’altro, lasciando tanti spazi nei quali Victor e i suoi compagni si lanciavano. Ed è stato trovato il quarto gol, con un’azione magistrale: l’assist di Kvara, il colpo di testa di Osi, la seconda rete di un fuoriclasse che non aveva finora segnato un gol a un avversario di prima fascia. E poi il quinto con Elmas, un gregario a cui Spalletti concede sempre più spazio, preferendolo a Zielinski o, come ha fatto ieri, a Lozano.



È stato bello vedere il Maradona pieno e fare festa, la migliore risposta possibile ai tifosi-delinquenti del Napoli che si erano sfidati con quelli della Roma sulla A1 domenica scorsa. Sono stati giorni difficili e adesso si aspetta il provvedimento del Viminale sulle trasferte. È atteso un lungo stop perché il ministro Piantedosi non farà sconti ai violenti. Ha ragione il sindaco Manfredi quando chiede rispetto per la tifoseria sana di Napoli ma purtroppo anche quella vista in azione in autostrada è una parte del tifo azzurro, con tanto di insegne e collocazione allo stadio. Quando questa parte sarà definitivamente emarginata allora sì che sarà sempre festa con questa squadra che regala continue emozioni. Cinque gol alla Juve e +10 sui bianconeri: da impazzire.