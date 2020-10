Scelta giusta, i calciatori ​non vivono in una bolla

La Asl ferma la partenza del Napoli per Torino e la sfida con la Juve: adesso il campionato di serie A è seriamente a rischio.



Le granitiche certezze delle istituzioni calcistiche, supportate da quel protocollo accolto dal Comitato tecnico scientifico del governo, sono crollate davanti al provvedimento notificato al club azzurro prima che raggiungesse ieri sera l’aeroporto di Capodichino. La massima autorità sanitaria della Regione Campania è intervenuta drasticamente alla fine di una settimana drammatica e alla vigilia di una partita che avrebbe visto stamane l’ultimo giro di tamponi sia per gli azzurri (due positivi: Zielinski ed Elmas) che per i bianconeri (altrettanti, componenti dello staff societario): tutto il Napoli in quarantena per due settimane, dunque fino alla partita contro l’Atalanta di sabato 17 che potrebbe essere non disputata perché i giocatori di Gattuso rischiano di non avere le adeguate condizioni fisiche. Nessuno di essi potrà rispondere alle convocazioni delle nazionali, intanto.



Il calcio viene traumaticamente riportato alla realtà. Ha pensato di poter “gestire” la clamorosa epidemia scoppiata nello spogliatoio del Genoa - 22 positivi in otto giorni - con quel provvedimento licenziato giovedì scorso dal consiglio di Lega per concedere un rinvio della partita una tantum se un club ha dieci contagiati. In quell’atto si precisa, in una parentesi, che la salute dei calciatori è prioritaria. Lo pensa sicuramente la Asl di Napoli, che ha messo sullo stesso piano giocatori di serie A e semplici cittadini. Stessi diritti e stessi doveri, davanti al mostro Covid-19 non ci sono privilegiati, anche perché i calciatori non vivono in una “bolla” come i campioni della Nba ad Orlando: nella scorsa primavera, prima della ripresa del campionato, l’ipotesi di un prolungato ritiro era stata respinta. E dunque tutti i “contatti” di Zielinski, scoperto positivo venerdì, devono essere messi in isolamento. Secondo il protocollo di Figc e Lega, una volta accertata la negatività al Covid-19, i compagni del contagiato possono continuare ad allenarsi e a giocare, come è accaduto al Milan, sceso in campo in una partita di Europa League nello stesso giorno in cui venne accertata la positività di Ibrahimovic. Per la Asl di Napoli, il rischio di mandare in giro calciatori, tecnici e dirigenti era altissimo, tale da impedire la partenza per Torino. Perché la salute - e stavolta non tra parentesi - è davvero prioritaria, come peraltro aveva stabilito anche la Asl di Potenza bloccando la trasferta della squadra (scoperti due contagi) a Palermo per la gara di serie C. L’intervento dell’autorità statale o regionale è ovviamente contemplato nel comunicato numero 51 della Lega, dunque mette il Napoli al riparo da eventuali provvedimenti della giustizia sportiva.



Le istituzioni calcistiche avrebbero potuto evitare questo blocco, a cui potrebbero seguirne altri nelle prossime settimane in caso di aumenti di contagi negli spogliatoi di serie A, se avessero adoperato il buonsenso. Non si può sempre dover fare i conti con il calendario della stagione, esiste anche il momento della riflessione, soprattutto valutando il numero dei positivi in aumento sul territorio nazionale (2844 ieri). Negli ambienti del massimo campionato, ne è spuntato anche uno nell’Atalanta, che era uscita quasi indenne dalla drammatica primavera in cui la provincia di Bergamo aveva contato fino a settemila morti. Nessuno si azzardi a commentare con un “meno male” o un “soltanto” i due positivi del Napoli, ultimo avversario del Genoa. Già, il Genoa, che a ieri ha contato 15 giocatori contagiati. Se non guarissero entro due settimane, il club non potrebbe chiedere anche il rinvio della gara col Verona di domenica 18 dopo aver ottenuto quello per il Torino. E la sconfitta a tavolino sarebbe inconcepibile per una società che - lo ha dichiarato la Figc - ha rispettato tutte le procedure e si trova a gestire una grave e anomala situazione sanitaria. Questa vicenda è piena di controsensi e di paure e, dopo quanto accaduto nelle ultime ore a Napoli, sarebbe il caso che il calcio si interrogasse sul suo futuro, facendo i conti con la realtà che lo circonda.

