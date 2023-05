Che attualmente Napoli stia vivendo un nuovo Rinascimento, come è stato più volte auspicato ed annunciato, è un fatto inopinabile sostenuto da una serie di dati con basi analitiche e scientifiche. Non a caso in questi giorni è stata all’attenzione della stampa estera per i suoi musei: “Napoli: il Financial Times celebra il Mann: «Un’agorà contemporanea»”, con due intere pagine dedicate dal giornale inglese.

Varie sono le iniziative recenti che hanno avuto come obiettivo quello di potenziare le risorse storico-artistiche cittadine come “rileggere” via Duomo come Via dei Musei per la concentrazione di musei e fondazioni pubbliche e private, che assieme a Capodimonte, Palazzo Reale e tante altre consolidate realtà storiche e artistiche, rappresentano dei forti attrattori turistico-culturali di carattere ambientale e paesaggistico di grande bellezza e varietà. Poli indiscutibilmente di forte richiamo, in tal senso, anche il golfo di Napoli e le isole, le costiere sorrentina e amalfitana senza voler trascurare Pompei, Ercolano e l’elenco potrebbe durare a lungo. Gioca a favore una giunta comunale, guidata da Gaetano Manfredi, dalle ampie vedute e con un alto senso delle istituzioni che consente un dialogo forte sia tra la città e la politica nazionale ed estera, sia interno.

Insomma, una serie di fattori contingenti che fanno registrare incrementi positivi ai quali vanno aggiunti i due importanti eventi sportivi recenti: la vincita, per la squadra calcistica del Napoli, dello Scudetto 2023 ed il passaggio del Giro d’Italia.

Certo, questo non significa che non ci siano problemi, la città ne vive ed attraversa tanti ma questi vanno analizzati per poter contribuire alla loro risoluzione.

Uno dei primi e più importanti, a mio giudizio, legato a fenomeni mediatici e spettacolari più che di attrazione artistica, è quello dei Quartieri Spagnoli. Faccio riferimento alla riflessione di pochi giorni or sono di Fabio Mangone su questa testata che ne analizza alcuni aspetti interessanti che provo ad integrare.

Come è noto “I Quartieri” nascono ad opera di don Pedro de Toledo, assieme alla omonima strada, nella metà del ‘500 a monte della stessa su un pendio fortemente inclinato fino ad incontrare il banco tufaceo su cui, alcuni secoli dopo, viene realizzato l’attuale Corso Vittorio Emanuele. Esso assume da subito la configurazione di un Barrio-Quartel, ossia di un quartiere a carattere militare e residenziale al tempo stesso.

Un impianto a scacchiera composto da 15 strade perpendicolari a via Toledo e 6 strade parallele, con lotti quadrati di dimensioni contenute ad eccezione di quelli, sulla via principale di altra fattura e qualità, che occupano una profondità doppia rispetto agli altri. In origine, come si vede chiaramente sulla veduta del Lafrery (1566), erano composti da edifici di due piani. Nel corso dei secoli, ma anche in tempi molto recenti, per l’assenza di controllo in questa zona, gli edifici sono cresciuti a dismisura fino ad oltre sei piani riducendo drasticamente il rapporto tra la loro altezza e la larghezza delle strade. Il tutto a detrimento della qualità di aereazione e di luminosità, di privacy e altri fattori incidenti sulla qualità della vita. Tanto che, fino alla fine del secolo scorso, per certi versi hanno rappresentato un’enclave nel centro storico della città dove l’attività prevalente era legata a fenomeni di prostituzione, di contrabbando e altri aspetti poco consoni alla cosiddetta liceità morale e comportamentale. Ma certamente sono stati sempre caratterizzati da un’intensa attività e vitalità.

Vale la pena ricordare il libro da me scritto nel 2012 Largo Barracche nel centro storico di Napoli con un interessante saggio di Renato De Fusco su Urbanistica e Costume di Toledo e dei quartieri spagnoli.

Negli ultimi anni il fenomeno di affollamento e di richiamo turistico nei Quartieri è cresciuto a dismisura toccando punte fortemente preoccupanti in occasione delle feste organizzate per celebrare lo scudetto vinto dal Napoli. Eppure, al di là della loro particolarità urbanistica, in sé poche sono le valenze di richiamo storico-artistico specie se si paragonano all’intero centro storico e, in particolare, alla parte più antica caratterizzato dal tracciato greco-romano.

In ogni caso il fenomeno che sta investendo questa significativa area della città ha delle positività indiscusse ma reclama un forte processo di rigenerazione urbana e, pertanto, va gestito in maniera tecnica e politica. In passato, già quando tale problematica non era così accentuata, sono stati attivati due importanti ed interessanti programmi dai quali si potrebbe ripartire come base: il programma URBAN, avviato alla fine degli anni ’90 del secolo scorso ed il Programma Pilota d’Intervento per la riconversione dei bassi ricadenti nell’area dei quartieri Spagnoli. Entrambi disattesi dalle precedenti amministrazioni. Oggi le situazioni sono mutate e l’attuale fenomeno di gentrificazione reclama degli interventi più strutturali.

Innanzitutto, è necessario un maggiore controllo di carattere edilizio, legato anche alla sicurezza abitativa in quanto le continue e costanti superfetazioni, oltre ai già citati problemi di proporzioni con la larghezza delle strade, incidono fortemente con le condizioni di salubrità degli alloggi e sull’eccessiva densità abitativa della zona. Si dovrebbe, pertanto, procedere con la loro eliminazione e con la rimozione di strutture provvisorie e mobili, che invadono i ridotti vicoli, parte dei quali spesso arbitrariamente annessi a proprietà private.

Delimitare, quantificare, ordinare e regolamentare gli spazi esterni delle attività commerciali e di quelle legate alla ristorazione – queste ultime ormai quasi inamovibili dagli spazi concessi loro dalle disposizioni post-Covid – con un progetto di arredo urbano che tenga conto dei colori, delle strutture mobili e altro anche, e soprattutto, in quegli spazi o slarghi residui frutto di sottrazione di edifici, come Largo Barracche, Largo Maradona ed altri vuoti urbani, esaminando anche la necessità tanto attesa della valorizzazione del Mercatino di Salvatore Bisogni.

Va ricordato, inoltre, che la stazione della metropolitana di Montecalvario, riaperta da poco, rappresenta la prima infrastruttura che penetra nei Quartieri dopo quattro secoli di storia e che questa è l’opportunità per rivalutare delle realtà sia artistiche che socioeconomiche che meritano una maggiore conoscenza e, ognuna di esse, grande attenzione. Dai cosiddetti palazzi spuntatoi, tipici della nostra cultura architettonica, che dal corso Vittorio Emanuele, con scale interne, giungono nei Quartieri; al Teatro Nuovo e la galleria Toledo come teatro sperimentale, il centro Focus, Miniera e altri ancora.

Una serie di poli esclusivi, talvolta isolati, che, se messi in rete, possono costituire l’avvio di quel processo di rigenerazione tanto ambito ed atteso da lungo tempo.A