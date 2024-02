L’orgoglio e la pennellata dell’artista. È quello che ha sorretto il Napoli nella rimonta - situazione del tutto imprevista, come il gol di testa del difensore del Verona Coppola - quando si è trovato sull’orlo del baratro, cioè in svantaggio a 18 minuti dalla fine della partita. Il controllo era stato assoluto col possesso palla del 78 per cento nel primo tempo, Montipò aveva due volte negato il gol al vivacissimo Kvara, tornato a giocare sui livelli visti nello scorso campionato.

Ma più delle parate dell’ex Benevento aveva inciso il clamoroso errore dell’arbitro Piccinini e del collega al Var Di Bello: dopo appena 7’ Cabal aveva commesso un fallo in area sul georgiano, ma è arrivata l’indicazione del calcio d’angolo e non del calcio da rigore. È opportuno rinnovare al designatore Rocchi l’invito a chiarire i poteri del Var e a valutare meglio situazioni apparentemente chiare.

Il Napoli ha fatto fatica a piegare il Verona, una delle ultime della classifica. Ha spinto di più nella ripresa ed è stato sostenuto nel momento più delicato, sullo 0-1 che avrebbe ulteriormente allontanato gli azzurri dalla zona Champions, dai cambi, ovvero da due giocatori presi a gennaio, Mazzocchi e Ngonge, preso proprio dal Verona per la significativa cifra di 18 milioni. Senza trascurare il contributo di Lindstrom. E soprattutto il cambio della posizione di Kvara deciso da Mazzarri per dare maggiore supporto a Simeone e tutto sommato più libertà al georgiano. È una traccia per il futuro, lo ha detto il tecnico: giocare al centro consente a Khvicha di poter sfuggire alla presa dei difensori avversari. Ieri era stato pericoloso ancor prima del magnifico gol con un tiro da fuori (quello che aveva sollecitato Mazzarri alla vigilia della partita anche per sorprendere difese con le linee strette come quella del Verona). “Recuperato” in pieno il georgiano - lui, stella del Napoli scudettato, era appannato nei primi mesi di questa stagione - la squadra deve attendere il rientro di Osimhen, che in questa settimana completerà gli impegni con la Nigeria in Coppa d’Africa.

Kvara-Osi. Quando si ricomporrà, sarà questa coppia la chiave per tentare l’assalto al quarto posto. I loro assist e i loro gol possono essere decisivi. Se i rinforzi si dimostreranno tali - come è accaduto ieri negli spezzoni concessi a Mazzocchi, Ngonge e Lindstrom - Mazzarri avrà a disposizione ulteriori carte da giocare in questa partita impegnativa contro le altre squadre a caccia del quarto posto. A Walter, uomo di grande esperienza, interessano i punti perché tiene da morire a centrare questo obiettivo prima di lasciare la panchina ma sa che conta anche un altro fattore. Quello psicologico. «Prima, quando arrivava uno schiaffo, la squadra si afflosciava. Adesso, invece, reagisce». Così si passa dallo 0-1 al 2-1 - con una squadra di bassa classifica - in 15’. È lo scatto di mentalità, ecco l’orgoglio di chi indosserà ancora per un po’ le maglie con lo scudetto e vuole giocarsela fino in fondo. Senza dimenticare che c’è sempre quella benedetta Zona Mazzarri, decisiva per le ultime due vittorie in casa su Salernitana e Verona ai minuti 95 e 87.