Andando verso piazza Trieste e Trento, su via Toledo, ai margini di un vicolo che sale sui Quartieri Spagnoli, c’è un gigantesco dito medio che copre la facciata d’un palazzo, mostrato alla città da un’adolescente che non esiste. È la réclame de “La vita bugiarda degli adulti”.

Si tratta della nuovissima serie Netflix ambientata a Napoli, tratta dall’omonimo, ultimo romanzo di Elena Ferrante per la regia di Edoardo De Angelis. Altre locandine, meno “acchiappa sguardi”, sono diffuse per le strade della città, alle fermate degli autobus: vedono la coppia Giovanna/Giordana Marengo – personaggio principale e voce narrante – accanto a Vittoria/Valeria Golino, insieme mentore, antieroe e ombra della protagonista. Sono diverse, una di fianco all’altra, ma è già intuibile quanto lo spettatore scoprirà puntata dopo puntata: la ragazzina e la donna rappresentano le due anime della città e, più di una dicotomia, segnano un prima e un dopo, un qua e un là, un’evoluzione possibile e un ritorno annunciato. Il riconoscimento in Giannina di tratti di Vittoria va di pari passo all’individuazione, nel ceto medio napoletano benestante e ben residente, di origini e tratti da proletariato di periferia.

La storia si svolge negli anni Novanta, proprio quando la città tornava a specchiarsi in sé stessa dopo la grossa crepa del terremoto a deformare la lastra, e la metropolitana collinare cominciava a connettere pezzi. Napoli alta e borghese, arroccata sulla collina del Vomero, deve necessariamente discendere verso la Napoli bassa e popolare lungo la piana, dove c’erano le paludi e gli stagni, per dirsi intera, per avere una storia, una famiglia, una lotta e un ideale.

Al contempo, per crescere ed emanciparsi da una povertà non solo e non tanto economica, ma urbana e di servizi, occorre lasciare il quartiere d’origine, smarcarsi dal cortiletto rionale, dal dialetto, dalle spacconerie, dalle maleparole, dall’aria zingara e lazzara e forse persino dai rituali della fede religiosa.

Ancora una volta, dunque, se non in contrapposizione, ci sono sullo schermo due mondi giustapposti; il cuore della narrazione è ancora il confronto: chi vincerà stavolta?

Quale parte della città annetterà l’altra e con quali risultati? Ma anche fuori dall’opera Ferrante, lontano sia da “L’amica geniale” che da “La vita bugiarda degli adulti”, la dualità di Napoli ben si presta alla costruzione narrativa perché è conurbazione di uno scontro necessario all’evolversi della storia.

Città doppia come espediente letterario, buoni e cattivi distinti in quartieri e rimescolati dal vivere comune. Nelle fiction televisive degli ultimi anni, se con “Gomorra” sembrava non vi fosse possibilità di redenzione per l’area nord, con “Mina Settembre”, Vomero, Sanità, Santa Lucia e Scampia si sono ritrovati uniti nella volontà di giustizia ed eguaglianza sociale.

Ma, come ha scritto la storica Gabriella Gribaudi, questi “due pianeti” che sembrano girare in parallelo, lasciano in ombra molte altre facce: esiste un’altra immagine con cui, presto o tardi dovremmo tornare a confrontarci, una Napoli “porosa” secondo la definizione di Benjamin, più difficile da leggere perché tutti si mescolano con tutti, la distanza economica si scioglie nella vicinanza culturale, confluendo e annullandosi nel declino della città: «È il mondo della Serao dove tutti, nobili, cavalieri, bottegai, camorristi, miseri operai, sull’orlo di cadute rovinose, si arrovellano e si rovinano (…) Una Napoli attraversata da fortissime continuità culturali e sociali».