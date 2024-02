Eccole, puntuali, le lacrime del giorno dopo. Sgorgano copiose come l’acqua fuoriuscita dalla maxi-voragine che ieri mattina ha inghiottito due auto nel cuore del Vomero. L’ennesimo fermo-immagine di una città fragile che continua a sbriciolarsi sotto i nostri occhi e che, sbriciolandosi, presenta periodicamente il conto a chi avrebbe il dovere di metterla insicurezza.

Ma le lacrime del giorno dopo non assolvono nessuno. Né i responsabili dell’immensa rete dei sottoservizi, che versa in condizioni pietose dal Vomero a Chiaia, dalla zona orientale a Posillipo (la geografia del disastro è democratica e orizzontale, nessun quartiere si senta al riparo) né l’amministrazione che guida la città, costretta a inseguire le emergenze anziché giocare d’anticipo su di esse. La verità è che per troppo tempo la manutenzione è stata la cenerentola dell’azione amministrativa, evidentemente perché non produce consenso e non porta voti. Nessun esercizio di illusionismo, nessunabracadabra può dissimulare il fallimento della vigilanza passata e presente, al Vomero come in altre zone della città.

Ma esiste una soglia minima di manutenzione al di sotto della quale una città che voglia dirsi moderna non può scendere: a Napoli questa soglia è paurosamente arretrata, e ne paghiamo le conseguenze. Ieri il sindaco Manfredi ha annunciato «progetti di monitoraggio continuo e costante su tutta la rete fognaria e idrica di Napoli. È una maniera per arrivare a una manutenzione che finalmente sarà preventiva». Grazie ai fondi del Pnrr, inoltre, sarà possibile migliorare la tecnologia per prevenire il collasso dei sottoservizi. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, il tempo delle promesse è scaduto. E non è sufficiente puntare il dito contro le manchevolezze del passato. Via Morghen è una cicatrice sul volto della città, come lo sono via Solimena, via Consalvo, via Campegna.

O le strade di Forcella, sfregiate da paurosi avvallamenti nel disinteresse totale di chi avrebbe il dovere di occuparsene. Il disastro ha radici antiche e i continui rappezzi del manto stradale, che spesso al primo acquazzone rivelano tutta la loro inconsistenza, lasciando spazio a voragini ancora più profonde, rischiano di diventare solo uno spreco di soldi, se non accompagnati da una mappatura e un monitoraggio continui delle fognature e delle condotte dell’acqua e del gas. È ai sottoservizi che bisogna mettere mano, o le colate di catrame che coprono le falle del manto stradale sfaldandosi al primo acquazzone lasceranno spazio a voragini ancora più profonde. Un’ultima considerazione.

Nel mondo virtuale, c’è una città in cui il dibattito pubblico sembra essersi avvitato attorno al tema del riscatto. Lo scudetto del Napoli? È il riscatto della città. La quasi vittoria di Geolier a Sanremo? È il riscatto della città. La vittoria della Gevi Napoli di basket? In quest’ultimo caso è andata meglio: anziché saccheggiare la retorica del riscatto il sindaco, bontà sua, ha preferito annunciare la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. Nel mondo reale, invece, c’è una città che cade a pezzi,tra slavine di pietre che rotolano dai palazzi storici e avvallamenti che mettono in pericolo l’incolumità dei passanti, degli automobilisti, finanche dei turisti. Rischiamo di perdere di vista il punto: il vero riscatto è quello della normalità, il resto sono chiacchiere, buone per accompagnare i taralli di una città eternamente in bilico tra spettacolarizzazione e degrado, tra autocommiserazione ed orgoglio