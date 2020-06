Napoli, la ripartenza difficile e la caciara della politica

Le intense pagine che il Mattino ha dedicato alle incognite della ripartenza, con i dati drammatici ed eloquenti della devastazione che l’epidemia ha prodotto nel tessuto economico e produttivo di Napoli e della Campania, confermano una circostanza che nella sua apparente banalità ha implicazioni significative. Come ai tempi del Coronavirus la paura operava a livello locale, agendo da potente regolatore delle condotte individuali; così, oggi, in tempi di riapertura, la «crisi», questo oggetto imponente che colonizza lo spazio della comunicazione pubblica, sui giornali, in televisione, nei discorsi dei politici, si scompone in una miriade di situazioni critiche, di migliaia di casi particolari: negozi chiusi tre mesi fa e che non rialzano le saracinesche, alberghi e ristoranti senza prenotazioni e senza clienti, piccole e medie attività produttive che faticano a riprendere posto nelle catene della distribuzione globale, destinate a restare al palo o a fallire.



La crisi, in altri termini, è una questione generale come parola, come argomento di cui discutere ed, eventualmente, come decisioni da assumere, ma è un fatto locale in quanto esperienza concreta dei soggetti in crisi. La permanenza di questa sfasatura tra locale e centrale, tra ciò di cui si parla e ciò di cui si fa esperienza, cela tuttavia un profondo capovolgimento di rapporti rispetto alla fase precedente di cui credo sia opportuno prendere coscienza. Mentre, infatti, il lockdown ha dato grande spazio di manovra al potere regionale, e abbiamo visto gli show dei presidenti ognuno dei quali, come il piccolo e geloso sovrano di un regno a sé, pretendeva legiferare per conto proprio (salvo sull’essenziale verrebbe da dire, pensando alla Lombardia).



La riapertura, spostando tutto il peso delle decisioni che contano dal lato del centro (si pensi solo alla trattativa per il cosiddetto recovery fund che è, essenzialmente, una negoziazione tra Stati nazionali con i rispettivi governi), lascia completamente vuoto di contenuto il campo del potere locale. O, al più, lo restituisce al tradizionale bric à brac gestionale dei giorni prima dell’emergenza, senza grandi occasioni di gloria. Si tratta di un boccone bello duro da inghiottire per chi ha occupato per mesi il centro della scena a rappresentare lo spettacolo di un potere che pretendeva di assumere decisioni fondamentali per la vita e la morte delle persone.



Ora per fortuna (almeno si spera) non è più così e i vecchi protagonisti del dramma del lockdown sono restituiti all’ abituale routine. Una routine che, sullo sfondo delle imminenti elezioni regionali, è tuttavia piena di incognite. De Luca polarizza su di sé tutta l’attenzione. È l’uomo da battere, perché è in cerca di riconferma e perché si è vittoriosamente intestato (e non solo in Campania) la fase dell’ emergenza. Ma ora che l’emergenza non c’è più, che fare? In una fase come questa, cercare di prolungare l’effetto comunicativo del lockdown rischia di essere più l’indicazione di un posto vuoto che la manifestazione di una capacità decisionale rimasta fatalmente senza oggetto. De Luca come Crozza meglio di Crozza è stato sicuramente efficace. Ma non tanto perché faceva ridere, bensì perché dava sollievo. Uno che non aveva paura di niente, sufficientemente manesco da apparire rassicurante.



Ma ora? Quando il terreno di gioco è un altro e su questo terreno il presidente della Regione non appare dotato di strumenti di intervento risolutivi, che cosa resta di quell’antica efficacia? Il paradosso del lockdown è stato di mediatizzare oltre il consueto il potere locale, contribuendo con una straordinaria esposizione al successo di De Luca. Ma oggi proprio questa mediatizzazione finisce per relegare tale potere sullo sfondo generico del chiacchiericcio, della litigiosità tra galli di un pollaio che rappresentano il consueto spettacolo italiano della politica. Business as usual, insomma; la solita minestra e niente più.



Proprio sullo sfondo di storie come quelle evocate dal Mattino nelle sue pagine è inevitabile, allora, che questo spettacolo si trasformi ben presto nella misura di un logoramento più che nell'indice di un gradimento da parte dell'opinione pubblica. Matteo Salvini, contro il quale il presidente della Regione Campania si è esercitato da ultimo con la serie di iperboli che lo contraddistinguono ha paradossalmente meno da perdere in questa partita. Primo, perché gode di una ribalta che De Luca non possiede. Poi perché non è direttamente in gioco. Al più ci sarà un candidato scelto da lui a fronteggiare il presidente uscente. Soprattutto, a nessuno fa specie se il capo della Lega la butti in caciara. Ma quanto a lungo può farlo il presidente della Regione Campania? Salvini conduce in questo modo le campagne elettorali, vive in una campagna elettorale permanente. Ma al presidente di un organo di governo locale capita una volta sola nella vita e, se gli va bene, una seconda a distanza di cinque anni. La sua figura è meno agile e volatile di un capo partito, il quale oggi ne dice una e domani quello che ha detto ieri non se lo ricorda più nessuno. Uno che si muove in questo modo a Napoli è de Magistris e non è certo un esempio di salute politica. Con uno spazio di manovra ridotto pressoché a zero, non gli resta altro da fare che lanciare petardi a destra e a manca nella speranza di farsi notare. Ma c'è un punto che segna più in profondità la differenza tra la posizione di De Luca e quella di Salvini. Mentre Salvini, in quanto capo del partito più forte dell' opposizione, può aspirare al governo e a incidere sulle sue scelte, De Luca è costretto a fronteggiare gli effetti locali della crisi innescata da quel lockdown di cui è stato il trionfatore senza poter significativamente determinare nessuno degli eventi politici in grado di incidere sul suo andamento. Un decisionista che non decide granché, costretto ad accentuare i tratti del suo personaggio finisce fatalmente dentro uno spettacolo futile, fatto appost a per accentuare il senso di solitudine e di abbandono di chi tutti i giorni deve fare i conti con gli effetti di quella stessa crisi che ha portato alla ribalta il personaggio e la sua maschera autoritaria.

