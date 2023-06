Se il gruppo britannico dei Coldplay ha scelto Napoli come una delle due città italiane per il suo tour mondiale, il motivo è che da qui si guarda ormai al mondo, e il mondo guarda noi. Il fatto che l’altra città italiana sia Milano completa la dimensione visionaria di chi ha costruito questo viaggio musicale: l’Europa e il Mediterraneo, i due punti cardinali, le capitali di un nuovo asse, dove Napoli diventa crocevia del Sud continentale, come peraltro sottolineato ieri dal sindaco Manfredi e dal ministro Sangiuliano, ancora una volta insieme, con intelligenza politica, fuori dagli schemi partitici e uniti per la città. Non è per caso che oltre il 50% delle presenze ai due concerti dei Coldplay al Maradona venga da fuori città. Napoli non fa paura ma attrae in modo ormai irresistibile. Come non è casuale che esplodano gli sbarchi all’aeroporto di Capodichino, trabocchino di presenze le strutture ricettive in città, non si trovi un tavolo nei pur numerosi ristoranti, e che tutta la fiumana turistica assuma Napoli come simbolo e bandiera: la maglia della squadra di calcio esibita per le strade, un vessillo, un orgoglio per tutti i colori del mondo, per tutte le lingue; e i tour ormai sempre più numerosi e precisi e capillari nella storia, nell’arte, nella cultura, di fronte al paesaggio che sui social porta l’hashtag “bellezza mondiale”.

Una dimensione internazionale ormai netta, completata anche dalla lucida visionarietà del patron del Calcio Napoli, De Laurentiis, che nel presentare il nuovo allenatore, mescola, con un colpo da cinema, Francia e Italia nella Reggia di Capodimonte (governata da un francese) e costruisce questo asse eccezionale con i capolavori “napoletani” portati al Louvre. Tutto si tiene, lungo questo filo del nuovo racconto napoletano. Ma suona anche la nota dolente.



La città non è, in questo momento, sul fronte dei servizi, in particolare su quello del decoro, dell’arredo urbano, delle manutenzioni, all’altezza dello sguardo ammirato, curioso, numeroso del mondo. Quello che accade sul verde pubblico lo dimostra. Non ci siamo ancora. La cartolina strappata di Posillipo, documentata più volte dal nostro giornale, grida vendetta. Settecento alberi abbattuti dal 2019, marciapiedi e asfalto devastati. Strade chiuse, percorsi di guerra. Tronchi mozzati come le dita di un prigioniero torturato. Denti cavati nella bocca della città.

E non è solo Posillipo. Tutto il centro storico appare troppo spesso abbandonato: panchine distrutte o inesistenti, marciapiedi divelti e occupati abusivamente, pubblica illuminazione a singhiozzo, e ancora molto da fare sullo spazzamento, sulla raccolta dei rifiuti.

A volte la città appare indietro rispetto al sentimento stesso di chi viene a visitarla, come se non reggesse il passo dell’attenzione. Naturalmente sono questioni che vengono da lontano e che non possono essere risolte in poco tempo. Anni di disservizi hanno cronicizzato i problemi e rese complesse le soluzioni. Il sindaco Manfredi, da uomo di numeri, è partito dalle fondamenta: prima il risanamento finanziario, poi le nuove assunzioni, infine la svolta camminando su queste due gambe. Ora, però, il tempo è arrivato. Bisogna mostrare alla marea di turisti e visitatori che sceglie Napoli, che anche Napoli sceglie di essere all’altezza di così tante presenze. Occorre una svolta rapida proprio sul decoro. L’arredo urbano, la pulizia, il verde sono ciò che rimane negli occhi di chi viene, come l’odore di una casa colpisce un ospite.

Se qualcuno viene a farci visita in casa e trova polvere, sedie rotte, mobili tagliati e piante secche, che pensa di noi e della nostra abitazione? Diamoci una scossa, il momento è questo. Una terapia d’urto per il decoro di Napoli. Togliamoci questo vestito scucito e lercio e indossiamone uno tutto nuovo. Ce lo meritiamo.