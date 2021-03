Napoli, la beffa dei lavori nella Galleria Vittoria: gli ultimi rilievi bloccati da una lite nel condominio

Sapete qual è l’ultimo intoppo sulla strada dei lavori alla galleria Vittoria? Una riunione di condominio. Non è una battuta di spirito, è la realtà di una città gonfia di paradossi in cui non è possibile mai dare nulla per scontato. Insomma, la possibilità di recuperare uno degli assi viari più importanti di Napoli, bloccato ormai da sei mesi, è legata a un’assemblea condominiale; verrà infilata, magari, tra le varie ed eventuali, dopo le rimostranze della signora che si lamenta perché al piano di sopra fanno rumori anche in piena notte e la sfuriata dell’uomo che trova sempre il suo posto auto occupato da estranei.

Il condominio si trova a via Monte di Dio, all’interno c’è un pozzo attraverso il quale i tecnici devono infilarsi per andare a controllare lo stato di salute della collina che accoglie la galleria; senza quel sopralluogo non può ripartire la macchina dei progetti e dei lavori alla galleria Vittoria. Ma per infilarsi in quel pozzo bisogna chiedere, permesso perché si trova in un luogo privato. La vicenda è stata portata a galla da Alessandro Librino, consigliere municipale a Chiaia con delega ai rapporti con Palazzo San Giacomo. Librino vive proprio in quella strada ed è venuto a conoscenza della stranezza scendendo di casa: «Mi hanno confermato che è così. Quando in quell’edificio si sono presentati i tecnici incaricati dal Comune ed è stato risposto loro che il permesso di passare attraverso il pozzo verrà dato solo dall’assemblea condominiale».

A Palazzo San Giacomo ammettono a mezza voce l’ennesima difficoltà, spiegano che una soluzione verrà comunque trovata. Conferma anche il consigliere Librino il quale chiarisce che «in caso di eccessivi rallentamenti si può intervenire con un’ordinanza che consentirà comunque l’accesso ai tecnici per quei rilievi che sono determinanti».

Nel frattempo la macchina operativa del Comune è in attesa della convocazione dell’assemblea di condominio e i rilievi sono temporaneamente bloccati.

Si tratta di una serie di accessi nelle cavità che sovrastano la galleria Vittoria per capire cosa succede lì dentro e perché il tunnel continua a cedere. L’operazione è affidata all’esperto geologo Gianluca Minin che ha presentato un preciso quadro di azione prevedendo la verifica di sei differenti cavità. Due sono agevolmente raggiungibili dall’interno del tunnel, a una terza si accede tramite i percorsi del “Tunnel Borbonico”. Alle altre tre si arriva tramite passaggi all’interno di edifici: c’è una scala che parte da palazzo Salerno e s’infila nel sottosuolo per qualche metro, ce n’è un’altra molto più profonda che parte dalla Nunziatella e scivola fino a una grotta sovrapposta alla galleria Vittoria. C’è, infine, la cavità alla quale si accede tramite il pozzo di via Monte di Dio che, per adesso, non può essere ancora esplorata.

Ma perché questi sopralluoghi sono così importanti per il futuro della galleria Vittoria? Perché bisogna avere certezze che il blocco di tufo nel quale cent’anni fa è stato scavato il tunnel, non presenti danni o lesioni che potrebbero coinvolgere anche la galleria sottostante.

Si tratta di una specifica richiesta fatta dall’autorità giudiziaria in sede di controllo dei progetti presentati dal Comune di Napoli (e bocciati) alla fine dello scorso dicembre.

Nella relazione tecnica allegata alla richiesta di “maggiori approfondimenti” per concedere il placet ai lavori e dissequestrare la galleria Vittoria, c’è un capitolo dedicato proprio alla tenuta della collina di Pizzofalcone. Lo conferma lo stesso Comune di Napoli in un documento solo di recente divenuto pubblico: «Alla luce dei rilievi formulati dall’Autorità Giudiziaria, risulta necessario effettuare specifiche indagini finalizzate alla valutazione sul grado di stabilità dell’ammasso tufaceo all’interno del quale è stata realizzata la Galleria», scrive palazzo San Giacomo.

E quelle parole atterriscono chi legge. Il consulente della Procura pensa che il tufo che sovrasta la galleria Vittoria possa crollare? Per leggere senza angoscia quel documento bisogna rivolgersi a un tecnico, noi abbiamo chiesto lumi a Gaetano Sammartino, presidente campano di Sigea, la società italiana di geologia ambientale: «Non è irrituale che si chiedano verifiche geologiche in questi casi - chiarisce Sammartino - la sicurezza è determinante, soprattutto quando si tratta di tutelare una galleria nella quale transitano quotidianamente migliaia di auto». Insomma, non c’è pericolo imminente, par di capire, anche se l’esperto Sammartino precisa: «Non conosco la relazione e non so dire se il consulente della Procura abbia notato fratturazioni nel tufo che ha considerato preoccupanti. L’unica certezza arriverà dai sopralluoghi».

Già, ma solo quando l’assemblea condominiale lo permetterà.



