Il Governo accelera su Euro 2032 vuole che Napoli entri nel lotto delle 5 città italiane quale sede della kermesse continentale di calcio. E per centrare questo obiettivo - sul quale è in pressing il sindaco Gaetano Manfredi - serve rifare il Maradona. Da mesi ci lavora l’ex rettore con il ministro per lo Sport Andrea Abodi che nel giro di una quindicina di giorni convocherà un tavolo ad hoc a Roma. Dove insieme al sindaco ci sarà patron Aurelio De Laurentiis - che riposto nel cassetto il sogno di un nuovo stadio a Bagnoli - si è deciso a puntare di nuovo sulla struttura di Fuorigrotta. Ci sono tutte le volontà politiche per accelerare e fare le cose prima delle scadenze della Uefa che vuole per il 2026 solo il progetto per l’impianto.

APPROFONDIMENTI Paris 2024, attentato in Francia: paura allo stadio Peppe Iodice allo stadio Maradona Napoli-Udinese, blitz negli uffici di De Laurentiis: faro sulla beneficenza flop

Cosa significa? Con la Ssc Napoli fuori dalle competizioni europee c’è concretamente la possibilità di aprire i cantieri al più presto perché nella prossima stagione agonistica il Napoli giocherà al Maradona solo una volta ogni 15 giorni. E quindi si possono ipotizzare lavori in costanza di campionato. E avere nel giro di 2-3 anni uno stadio moderno, smart e che viva sette giorni su sette perché trasformato in attrattore: è questo che chiede la Uefa ed è questo che vuole anche il patron.

A Il Mattino il ministro Abodi sul caso Napoli è stato esplicito: «Con il Mef - ha dichiarato Abodi - abbiamo istituito un gruppo di lavoro tecnico che si occupa proprio degli aspetti finanziari e di valutare i progetti in chiave di fattibilità, sotto l’aspetto della sostenibilità, ad ampio spettro, non solo per la realizzazione delle opere, ma anche del modello di gestione delle infrastrutture». Un tavolo al quale oltre al titolare del Mef il ministro Giancarlo Giorgetti e lo stesso Abodi siedono i vertici e i tecnici di Invimit e Sace - come Invimit è un’altra società del Mef che offre servizi finanziari e assicurativi - Cassa Depositi e Prestiti, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo e Figc.

«Questo tavolo - ha concluso Abodi - valuterà anche l’esigenza di una gestione commissariale dei progetti, elaborerà proposte di norma contenenti anche misure fiscali agevolative per accelerare gli interventi. La configurazione degli strumenti è orientata alla costituzione di un fondo Equity, un fondo immobile, alla copertura delle garanzie e al rafforzamento del fondo contributi in conto interessi gestito dal Credito sportivo, che in questa fase diventa ancor più significativo, considerato il costo del denaro. Questa iniziativa del governo non è volta solo alla selezione dei cinque stadi per Euro 2032, ma anche all’ammodernamento degli stadi italiani nel loro complesso. È una sfida del futuro».

De Laurentiis ha fatto le sue mosse e ha i suoi contatti con il Governo e ha avuto rassicurazioni sugli aiuti quando metterà mano al Maradona. Per rifare lo stadio servono 200 milioni. Il Patron avrà agevolazioni fiscali - come già disposto nella legge sugli stadi - e visto che tutto il sud è una Zes - Zona economica speciale - potrà approfittare di questo status. Una legge, quella sugli stadi, che apre le porte a chi investirà perché potrà utilizzare anche aree esterne al Maradona, costruire un centro commerciale e molto altro. E c’è la massima apertura del sindaco sulla pista di atletica che a De Laurentiis non piace.

A questo si aggiunga il fondo Equity che avrà essenzialmente due funzioni: favorire investimenti garantiti dallo Stato e un tasso del costo del denaro molto contenuto grazie alla presenza del Cdp e Credito sportivo. Il Comune su questo fronte degli strumenti finanziari è molto avanti perché già presente sul mercato con Invimit. Dentro la società del Mef Palazzo San Giacomo ha aperto il “Fondo Napoli” dove già sono stati inseriti molti cespiti che hanno generato oltre 40 milioni di valore. E potrebbe inserire nel Fondo lo stesso Maradona.

Il disciplinare della Uefa che governa il calcio europeo sulla questione degli impianti è stringente negli indirizzi politici. «Per il successo di un nuovo stadio o dell’ammodernamento di uno stadio esistente - si legge nel documento - risulterà essenziale la creazione di un modello per la generazione di ricavi che renda la fattibilità del progetto indipendente dalle fortune della squadra sul campo». Questo il primo comandamento della Uefa, il secondo non è meno importante: «Mentre 30 anni fa gli stadi di calcio venivano spesso progettati per essere usati anche per altri sport, la progettazione moderna enfatizza le necessità specifiche del gioco. Oggi il principio generale è che la folla dovrebbe essere il più vicino possibile alla linea laterale».

Va da se che non ci sarebbe posto per la pista di atletica. E ancora: «Estendere l’uso dello stadio ai giorni in cui non si svolgono partite, per esempio fornendo strutture e attività per la comunità locale o con altri eventi come concerti, festival ed altri eventi sportivi. Offrire bar, ristoranti, ed altre strutture di intrattenimento che incoraggiano lo spettatore a spendere di più mentre è allo stadio».