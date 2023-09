Stavolta Garcia non ha messo il Napoli al centro del villaggio, come fece in un derby, e Sarri ha dato l’ennesimo schiaffo alla squadra azzurra, il suo vecchio amore (...).

Stavolta Garcia non ha messo il Napoli al centro del villaggio, come fece in un lontano derby, e Sarri ha dato l’ennesimo schiaffo alla squadra azzurra, il suo vecchio amore. E stavolta fa più male di quello inferto sei mesi fa.

Allora Spalletti era lanciatissimo verso lo scudetto e la sconfitta non compromise i piani.

Questa svela le difficoltà del Napoli, per carità possibili a inizio stagione, quando le squadre sono cantieri aperti. La Lazio, appunto, veniva da due sconfitte. È riuscita a sbancare il Maradona grazie a due prodezze di Luis Alberto: nel primo tempo il tacco che ha beffato la difesa - immobile - e Meret, nella ripresa il velo fuori area che ha favorito il raddoppio di Kamada. La linea difensiva non ha retto, con lo spento Olivera sovrastato da Felipe Anderson e Rrahmani e Juan Jesus che hanno sbandato. Ma nella ripresa l’argine non ha retto. A centrocampo Anguissa non è stato aggressivo e questo è stato pagato da una squadra che ha soprattutto avuto il limite di non sfruttare le tante palle gol create nel primo tempo. Giocate leziose, poca precisione. Occasioni bruciate mentre la Lazio è stata più incisiva in quel recinto azzurro dove regnava la confusione. Inascoltato il richiamo di Garcia dopo il successo sul Sassuolo: 22 tiri e una rete.

Zielinski, uno di quei giocatori invano indicati durante il mercato da Sarri al patron Lotito, aveva rimesso la partita sui binari giusti, però a inizio ripresa una bella azione della Lazio costruita sulla destra e finalizzata da Kamada ha reso tutto più difficile per i Campioni, ieri sera chiamati al primo vero test della stagione dopo quelli facilmente vinti contro Frosinone e Sassuolo. Pressione costante sulla difesa della Lazio ma non finalizzata, con Osimhen che provava a trascinare la squadra (Kvara è stato vivace ma poi è calato alla distanza), peraltro con un equilibrio tattico precario che esponeva gli azzurri puntualmente al contropiede avversario. La fortuna sorreggeva le chance di rimonta degli azzurri, con i gol di Zaccagni e Guendouzi annullati nel giro di due minuti dal Var. Ma non bastava. Era da tempo che non si vedeva il Napoli così fragile e così messo male in campo, con spazi enormi concessi alle ripartenze della Lazio.

È stata una malanotte per gli azzurri, che non perdevano dal 14 maggio (0-2 a Monza). Una serata che fa porre inevitabili domande, quelle a cui si dovrà dare risposta dopo la sosta, anche perché mercoledì 20 parte la missione Champions a Braga. A cominciare dalla difesa dove non svetta più un centrale di spessore come Kim ma viene impiegato Juan Jesus aspettando che Natan - il giovane brasiliano che rappresenta la grande scommessa di De Laurentiis - possa completare l’apprendimento che non è soltanto calcistico, ci è stato detto da Castel Volturno. Il reparto è il punto dolente di una squadra che ha mantenuto intatto il potenziale offensivo, aggiungendo Lindstrom, ieri sera al debutto in una gara in cui si è notato un eccesso di tensione, così come era accaduto a Frosinone, con Garcia che ha preso un cartellino giallo già nelle prime battute.

Lo scudetto non deve rappresentare un peso sulle maglie, siano azzurre o nere, come quelle presentate per la prima volta al Maradona.

La giornata si era aperta a Firenze con la prima conferenza di Spalletti da ct. Via la tuta indossata nei due anni napoletani, eccolo nella elegante divisa. Idee chiare e visibile emozione. Proprio qui, a Coverciano, l’allenatore del terzo scudetto aveva ufficializzato la separazione per dedicarsi di più alla famiglia. Quella pausa è durata molto meno dell’anno sabbatico indicato da De Laurentiis ed ecco Luciano pronto a sfidare il mondo per restituire dignità alla Nazionale. Si riparte sabato dalla Macedonia, la squadra di Elmas, quella che spense l’illusione di Mancini di andare al Mondiale.

Spalletti ha parlato del suo modulo, che prevede l’impiego da centravanti di Raspadori (gioca ovviamente altrove nel Napoli di Osimhen), e delle sue aspettative, che non saranno mai subordinate a un nome ma all’applicazione che noterà in allenamento e in partita. Ha descritto quella voglia di regalare al Paese la stessa felicità che ha vissuto a Napoli, condividendola con una tifoseria che ha molto amato (in conferenza alla società ha dedicato un solo passaggio formale sulla trattativa per l’indennizzo fissato a metà luglio e preteso da De Laurentiis). Voglia di felicità, di quelle magnifiche scene e di quell’intenso profumo che ci hanno accompagnato nella indimenticabile primavera napoletana: c’è anche su queste maglie un tricolore da onorare.