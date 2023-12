Come un cerchio che si chiude. Dall’autogol di Braga all’autogol al Braga. Da Niakaté a Serdar. Da una fascia all’altra. Ma cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Il Napoli che aveva inaugurato la campagna europea vincendo in Portogallo, vince anche al Maradona (è la prima grande notizia, visto il digiuno che durava da settembre) staccando il pass per gli ottavi di Champions.

E questa è già la seconda buona notizia della serata. Per il Napoli il passaggio del turno in coppa è un po’ come quello dal «Via» sul tabellone del Monopoly dopo aver fatto tappa a Parco della Vittoria e Viale dei Giardini pagando dazio: una boccata di ossigeno, per il morale e per le casse.

Buone notizie anche per Walter Mazzarri, che dal suo ritorno in azzurro non ha avuto un attimo per fare ordine nelle menti dei suoi ragazzi. Sabato arriva il Cagliari e sarà già un altro esame da superare a pieni voti per restare almeno in scia delle dirette concorrenti per un posto nell’Europa che conta. E il passaggio agli ottavi di Champions può trasformarsi in quell’iniezione di fiducia - e adrenalina - di cui gli azzurri hanno bisogno da tanto tempo. «Ritroviamo le certezze», aveva chiesto alla vigilia della sfida contro il Braga l’allenatore che fin dal primo giorno ha provato a toccare le corde dell’emotività. Scelta saggia, perché nell’arco di 4 mesi il carrarmato di Spalletti si era trasformato in una utilitaria, anche abbastanza ammaccata. Qualche segnale si è visto anche ieri sera.

A partire da Kvara che ha lasciato a casa la sua versione “Casper”. Il georgiano non sta vivendo un periodo brillantissimo, ma contro il Braga ha provato a entrare di più nel vivo del gioco. Uno, due, tre dribbling provati solo nella prima mezzora e quasi tutti sono andati a buon fine. Certo, per ritrovare il sorriso per davvero servirebbe anche il gol, ma magari Kvara lo sta conservando per serate ancora più delicate. Restando sulla catena di sinistra, quella di ieri è stata soprattutto la serata di Natan. Mazzarri lo ha riproposto da terzino, un ruolo non propriamente suo, ma nel quale il brasiliano sta provando a trovare le misure. Lo ha capito anche il popolo napoletano che infatti non ha lesinato applausi e incoraggiamenti dopo i primi interventi decisi e decisivi. Se il ragazzo si farà oppure no lo dirà solo il tempo, ma ieri sera ha quanto meno dimostrato il coraggio, l’altruismo e la fantasia: De Gregori apprezzerà, così come ha apprezzato il Maradona che lo ha osannato in occasione del raddoppio di Osimhen.

A proposito, c’è chi ha pensato di pagare un volo per Marrakech all’attaccante del Napoli per la vigilia di ogni partita. Victor non ha sofferto il viaggio lampo per andare a ricevere il pallone d’oro africano, si è piazzato al centro dell’attacco azzurro e con un tocco «brutto ma buono» ha di fatto chiuso la partita alla mezzora del primo tempo tornando al gol dopo due mesi di digiuno. Per completare la serata delle buone novelle, la parata (questa sia bella che buona) di Meret quando il Napoli era da poco passato in vantaggio. Il portiere si è lanciato con un balzo felino per andare a smanacciare un pallone destinato all’incrocio dei pali, ma di fatto scacciando via anche le critiche che lo hanno accompagnato in questa parte della stagione. Mazzarri aveva chiesto alla sua squadra solidità e per farlo serviva anche ritrovare la sicurezza del proprio portiere.

L’impressione è che i segnali visti nel primo tempo contro l’Inter e per buona parte della sfida dello Stadium non erano solo indizi generici. Il Napoli ha un’anima, un’identità e uno spirito battagliero. Probabilmente gli mancherà la brillantezza della passata stagione, ma quello resterà a lungo un bellissimo ricordo dal quale staccarsi. Mazzarri ha restituito coraggio al gruppo - vedi Natan - ha riportato equilibrio nelle transizioni e adesso deve solo aggiungere quel pizzico di cattiveria sotto porta per chiudere le partite senza andare in apnea. Ogni cosa a suo tempo. Ora è quello di aspettare lunedì prossimo per mettersi davanti alla tv e scoprire chi sarà l’avversaria del Napoli agli ottavi di finale di Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA