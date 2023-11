Bravissimo a respingere due tiri, Meret è crollato sul più facile, quello dalla lunga di distanza di Paz. Il Napoli è stato tradito dall’ennesima incertezza del suo portiere perché avrebbe meritato il punto della qualificazione agli ottavi e invece dovrà conquistarla il 12 dicembre al Maradona. Basta un punto coi portoghesi del Braga, bloccati ieri in casa dall’Union Berlino. Peccato. Non sono bastati il coraggio degli azzurri al Bernabeu, né i gol di Simeone e Anguissa. Ingiusto lo scarto di due reti. Tutto si decide negli ultimi 90 minuti del girone Champions, con il Napoli favorito.

Una partita su due campi, quelli di Madrid e Braga. Giocata - fino a un certo punto con attenzione e determinazione - dal Napoli. Mazzarri aveva voluto preservare Osimhen per un tempo schierando Simeone e il Cholito, nella città dove lavora (sponda Atletico) papà Diego, si è esaltato segnando dopo una manciata di minuti. Ma è bastato poco al Real - privo di sette giocatori, da Kepa a Vinicius - per ristabilire la parità e andare in vantaggio. I Galacticos sono tali perché hanno immense risorse, Rodrygo e Bellingham (quindicesimo gol stagionale) hanno piazzato l’uno-due in undici minuti. Sfruttando le loro capacità, certo, ma anche le debolezze difensive del Napoli. Rodrygo non è stato affrontato con decisione prima del tiro e Bellingham è stato incredibilmente ignorato da Natan, difensore acerbo e non pronto per sostituire Kim, il pilastro dello scudetto: una scelta che ha depotenziato un settore che adesso peraltro si trova in una fase di emergenza, con i due mancini Rui e Olivera out.

Da Braga arrivavano confortanti notizie e il Napoli ha saputo giocare a testa alta, incoraggiato da Mazzarri, che ha fatto un apprezzabile lavoro anche psicologico in pochi giorni. E così Di Lorenzo ha continuato a spingere sulla fascia destra: il capitano è diventato la chiave del gioco offensivo, l’uomo in più, in grado di offrire l’assist a Simeone e poi di girare il pallone giusto ad Anguissa, tempestivo e abile a piazzare il colpo del pareggio. Straordinarie le parate di Meret su Rudiger e Bellingham prima di quell’errore che rinvia tutto all’ultimo turno. Sarebbe servita maggiore attenzione, si sarebbero dovuti chiudere tutti gli spazi. Ma fino a quell’errore di Meret era quasi fatta.

Mazzarri continua per la sua strada. Sta tentando di recuperare la mentalità che era stata alla base del trionfo con Spalletti. Ecco perché si è vista la squadra continuare ad attaccare senza imbarazzi al Bernabeu, esponendosi al contropiede del Real. Non è mancato il coraggio, al contrario di quanto disse De Laurentiis a proposito del Napoli di Sarri nel 2017. La magica atmosfera di questo tempio del calcio ha spinto il presidente a lanciare un messaggio al sindaco Manfredi, parole che apriranno l’ennesimo dibattito sul futuro dello stadio di Fuorigrotta. De Laurentiis lo vuole, Manfredi gli ha ricordato che non si può vendere a meno che non lo decida il consiglio comunale. Anche il feeling tra il club e palazzo San Giacomo, come lo scudetto, è un ricordo della scorsa primavera.

Il tecnico - è stato notato a Bergamo come a Madrid - ha saputo toccare le corde giuste nello spogliatoio. Si è visto anche dal suo abbraccio ai giocatori dopo il 2-2. La nuova aria incoraggia le ambizioni di una squadra non più grigia e impacciata. Dalla Champions al campionato, adesso arrivano due tappe chiave per il destino del Napoli. Incoraggiante la vittoria a Bergamo in vista dei confronti con l’Inter e la Juve, distanti rispettivamente otto e sei punti. Spalletti le aveva abbondantemente lasciate alle spalle nella scorsa stagione, Mazzarri tenta i due colpi che possono rimettere gli azzurri in corsa per lo scudetto. Presto per fare progetti ma è il momento di un deciso scatto e di dimostrare che il buio - il periodo di Garcia - è definitivamente alle spalle e si può guardare con ottimismo al futuro.

Il mercoledì di Champions è stato vissuto in maniera diametralmente opposta da Napoli e Inter: partita vera quella degli azzurri al Bernabeu; un allenamento in casa del Benfica per i nerazzurri, già qualificati e dunque schierati con le seconde linee perché Inzaghi ha voluto preservare i migliori per il Maradona. Sa, il tecnico dell’attuale capolista, che vincere e mettersi a +11 sul Napoli significherebbe escluderlo dalla lotta per lo scudetto. Per Mazzarri sarà una notte speciale. Il suo secondo ciclo è partito lontano da Napoli, tra Bergamo e Madrid. Torna in quello stadio che ha amato profondamente e affronta la squadra che fu sua per un anno e un po’, fino all’esonero deciso dal presidente indonesiano Thohir, il primo straniero che le mise le mani sull’Inter.