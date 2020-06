Se ai ladri è invisibile ​il tesoro dei libri

Rubare e vandalizzare una libreria è già di per sé un atto particolarmente odioso. Farlo poi in una piccola libreria indipendente, come è accaduto nello storico spazio di «Dante & Descartes» a via Mezzocannone, lo è ancora di più.



Heine scrisse, in una inquietante profezia del nazismo, che «dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli esseri umani»: potremmo parafrasare dicendo che dove si devasta una libreria si finisce per devastare anche gli uomini, e un’intera comunità. Rubare in una libreria è rubare, infatti, nel luogo dell’immaginario, nel territorio dell’immateriale (un po’ come profanare una chiesa, per un credente). È, cioè, senza alcun dubbio, un atto sacrilego, nel senso etimologico del termine: ovvero di chi afferra, chi ruba il sacro, violando un patto non scritto.



Ma nel caso della «Dante & Descartes» c’è un ulteriore dato su cui riflettere. Il raid notturno è stato denunciato sulla sua pagina Facebook da Raimondo Di Maio, fondatore della libreria e casa editrice napoletana, con un post che ha guadagnato duemila like di solidarietà - a cui aggiungiamo idealmente anche il nostro - e centinaia di condivisioni. Quello che colpisce, però, nel leggere il post, non è tanto il gesto vile e deprecabile, soprattutto in un momento così difficile per libri e librai come questo del post-Covid che stiamo vivendo, ma la sconfortante sprovvedutezza degli autori del furto, balordi che hanno cercato invano i soldi (cercare i soldi in una libreria indipendente, oggi, è come cercare una fonte d’acqua in un deserto), e trovando solo pochi spiccioli in cassa, hanno messo sottosopra il locale.



Hanno buttato all’aria tutto quello che hanno trovato, tra cui il «mobilino che contiene la Biblioteca Lillipuziana», una collezione rara, «accumulata in tanti anni di ricerca e recentemente arricchita dal fondo del grande bibliofilo Nicola Esposito di Pomigliano d’Arco»; ovvero, ha commentato giustamente Di Maio, «un tesoro che vale molto più dei soldi che stupidamente fantasticavano di trovare». Buttato all’aria anche un altro prezioso mobiletto, che contiene 160 «Cuentos de Calleja», piccoli librini di cm 7x5 collezionati dal bibliofilo Saturnino Calleja Fernandez, che pubblicò agli inizi del Novecento racconti brevi per l’infanzia riccamente e deliziosamente illustrati: una rara chicca di antiquariato che farebbe gola a qualunque bibliofilo e il cui valore monetario è stato totalmente ignorato dai ladri, che infine hanno smontato tutti i quadri per cercare una cassaforte inesistente.



È una vicenda, questa, che mi ha fatto pensare al famoso racconto di Edgar Allan Poe, «La lettera rubata», dove una lettera compromettente viene sottratta al suo destinatario da un ministro, oggetto della missiva e dunque interessato a farla sparire. Tutte le minuziose perquisizioni della polizia in casa del ministro non portano a nulla, finché l’investigatore Dupin trova la lettera proprio dove nessuno se lo aspetterebbe, ovvero in un luogo visibile a tutti, nello studio dove il ministro riceveva i suoi visitatori. Ecco, è accaduto agli ingenui ladri quello che è successo ai poliziotti che hanno perquisito la casa del ministro nel racconto di Poe: incapaci di vedere ciò che cercavano, perché fin troppo visibile. O forse, al contrario, perché loro troppo ciechi di fronte all’evidenza. Ma cercare affannosamente dei soldi introvabili e ignorare la ricchezza che ci si offre sotto gli occhi è anche la metafora di un paradosso, credo, in cui noi tutti in questa città spesso ci troviamo prigionieri.



Per fortuna di Raimondo - e di noi tutti, vorrei aggiungere - l’ignoranza, l’incompetenza, l’inadeguatezza dei ladri hanno impedito che il furto avvenisse davvero. Certo, resta la ferita della profanazione di un luogo che dovrebbe essere inviolabile e resta il sospetto che quei ladri assomiglino a molti nostri concittadini, incapaci di riconoscere la bellezza e il valore di ciò che Napoli sa offrire, troppo occupati come sono a devastare tutto, alla ricerca di un tesoro che non meritano di trovare, perché non lo sanno apprezzare.



