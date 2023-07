È sempre bello ricordare una semplice importante frase di Erri De Luca, l’autore feltrinelliano più amato. Dice così: «Il vuoto in faccia a un muro lasciato da una libreria venduta è il più profondo che conosca». Mi veniva in mente l’11 luglio scorso guardando il pieno-pienissimo della festa dove si celebrava il contrario, cioè la riapertura del megastore di piazza dei Martiri, a riprova di un legame forte del quartiere e dell’intera città con un luogo percepito con fortissimo senso di appartenenza. Ed è esattamente questo il sentimento principale che, in tempi di calo degli indici di lettura, può garantire la sopravvivenza delle librerie.

Dalla riapertura della Feltrinelli è ripartito il dibattito sul loro stato di salute in città. Il sindaco Manfredi ha accennato all’ipotesi di un nuovo megastore dei libri: chissà, forse al Vomero? La presidente della libreria Iocisto Claudia Migliore, dopo aver sottolineato la sua gioia per la ripartenza del megastore di piazza dei Martiri, ha sollevato una questione di opportunità. Si è chiesta se non sarebbe più utile invece puntare su quartieri dove le librerie scarseggiano, o peggio non esistono affatto. Come Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo o – chiodo fisso del libraio Alberto Della Sala - in aree ancor più “desertificate” come San Giovanni, Barra e Ponticelli dove insieme si sommano 120mila abitanti. Di questo si discuterà con i librai napoletani da Iocisto dopodomani, a partire dalle 19, nella piazzetta intitolata ad Aldo Masullo in seguito a una campagna lanciata proprio dalla libreria vomerese.

La data è quella del nono compleanno di Iocisto, a cui sono invitati tutti, e a questa nuova festa del libro l’ospite d’onore sarà il sindaco. Ed è una data diventata simbolica per il Vomero e non solo: il 21 luglio 2014, a pochi giorni dal post su Facebook di Ciro Sabatino che aveva lanciato l’idea in un quartiere dove all’epoca tutte le librerie avevano dovuto chiudere, si aprirono i battenti di Iocisto con un unico libro simbolicamente collocato negli scaffali, Cent’anni di solitudine di Garcia Marquez. Prima era stato tutto un affaccendarsi delle oltre 500 persone che a quel post avevano risposto “io ci sto”: chi a cercare la sede, poi a dipingere gli scaffali, altri a impostare un project financing, a immaginare contenuti e comunicazione. Il modello, dicemmo allora, fu quello SuperSantos, come si faceva da ragazzini quando prima si procedeva a fare una colletta e poi si comprava il pallone.

È nata così una libreria diversa dalle altre, una “indy” completamente altra dai megastore con cui non potrebbe né mai vorrebbe competere. Non una cartolibreria o una “vorrei ma non posso” che occhieggia ai megastore senza averne i mezzi. Non solo e non tanto un luogo dove si vendono libri (anche, però), ma una realtà capace di creare reti di lettori. Di fare nascere una comunità. Fatta soprattutto di volontari con al centro il proposito di riportare il piacere della lettura nelle scuole tra i giovani e tra tutta la gente con incontri, dibattiti, festival (come quello del giallo), presentazioni, tour letterari, corsi di scrittura e di varia natura e anche giochi e molte iniziative sociali. Con questa fisionomia, Iocisto è riuscita a sopravvivere per nove anni senza peraltro chiedere contributi pubblici ma grazie all’impegno dei volontari ed al sostegno dei soci. Radicandosi in un quartiere impigrito in cui ha fatto da apripista ad altre librerie venute dopo, da Raffaello alla Scarlatti a Mondadori. Tutte diverse una dall’altra, ciascuna con un proprio profilo, mai in guerra.

A chi gioverebbe, del resto, una guerra tra le librerie, se il “nemico” da battere è comune? Ed è la fuga dalla lettura, il dilagare dell’acquisto dei libri su Amazon, dell’e-commerce, del rintanarsi dietro lo schermo di un device. Nessuna guerra, per carità, perché possono e devono esserci insieme megastore, grandi centri commerciali del libro e piccole librerie di quartiere. Avamposti di condivisione della lettura che creino comunità, che diffondano la passione e il rispetto per i libri come fanno tanti a Napoli, da Raimondo e Giancarlo Di Maio a via Mezzocannone e piazza del Gesù a Tommaso Sinigallia a via Benedetto Croce a Pasquale Langella a Port’Alba fino a Rosario Esposito La Rossa a Scampia. Come ha appena ripreso a fare la Feltrinelli di piazza dei Martiri, come fanno le altre Feltrinelli.

Quello che occorre è piuttosto un progetto, un orizzonte condiviso, magari sostenuto dal Comune, per favorire la nascita di nuove librerie nelle zone più appropriate e per sostenere le “indy” esistenti nel loro rapporto con quartieri in cui svolgono un’alta funzione culturale e sociale. E che sarebbero fortemente danneggiati e depauperati da altre chiusure. Si potrebbe pensare a propiziare fitti meno gravosi, a destinare spazi anche esterni, ad agevolare la comunicazione, a prevedere con scuole e università stage di giovani presso le librerie. C’è tanto di buono e di bello da fare, altro che guerra. Come si dice a Napoli? Cchiù assaje ne simmo, cchiù belle parimmo.