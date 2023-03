Già da tempo l’editoria italiana aveva benedetto o subìto, a seconda dei casi, quel curioso fenomeno di moltiplicazione dei libri che parlano di cibo. Raccolte di ricette degli chef stellati vendute come fossero i Saggi di Montaigne, libri di memorie di cuochi spacciate per autobiografie letterarie, cataloghi patinati con fotografie di piatti presentati nei cataloghi di raffinati editori d’arte. Non solo un genere, ma un vero e proprio format massmediatico che da anni ci carica di enormi responsabilità ogni volta che scegliamo un ristorante o fotografiamo una portata da caricare sui nostri profili Instagram traboccanti di hashtag #foodporn.

A questa grande abbuffata dettata dall’industria culturale se n’è affiancata poi un’altra, staccata ma parallela, fatta di locali che abbinano cibo e libri. Caffè letterari, ristoranti dove puoi ordinare l’ultimo romanzo di Fabio Volo assieme a un’omelette, take-away che nel sacchetto infilano poesie accanto al bicchierone di cappuccino. Sono sostanzialmente bar o ristoranti che si presentano con quel qualcosa in più generato dalla sola presenza dell’oggetto-libro. Sembrano voler dire: guardatemi, venite da me, sono molto di più che solo un posto dove riempire lo stomaco, qui dentro non vi sentirete ignoranti perché la Cultura, quella con l’iniziale maiuscola, è per voi a portata di mano. Non solo happy hour, ma stuzzichini con tanto di pareti foderate di libri, perché non c’è niente come un bel tagliere di salumi biologici abbinato alla letteratura che possa garantire un’aura di sacralità e superiorità intellettuale.

In posti come Milano o Roma è un fenomeno ben noto, che comincia ad allargarsi anche qui in città, dove per fortuna la necessità di seppellire qualsiasi cosa di commerciale sotto una scintillante patina culturale non era ancora stato accolto come una necessità inderogabile.

Suscita perciò più di qualche preoccupazione l’idea di alcuni imprenditori, raccontata ieri sulle pagine de “Il Mattino”, di trasformare quella che fu la gloriosa libreria Pironti di piazza Dante in una “ristolibreria”, parola difficile anche solo a leggersi. «Abbiamo proposto di mantenere una forma di libreria», ha aggiunto poi l’imprenditore che concorre alla richiesta di affitto dei locali che hanno ospitato per decenni l’attività del compianto Tullio. Nessuna demonizzazione, per carità, ma che cosa voglia dire «una forma di libreria» non è al momento granché chiaro: qualunque cosa significhi la sensazione è che non sarà nulla di particolarmente meritevole dal punto di vista culturale e identitario della zona di Port’Alba, già massacrata dalla nascita di troppi punti ristoro e dal progressivo svuotamento di librerie, remainders e bancarelle. Una forma – in un altro punto dell’articolo si torna sul sostantivo leggermente variato in «forma di attività culturale» – significa che di libreria ci sarà poco o nulla, avendo appunto di quella soltanto l’aspetto, una vaga sagoma.

Insomma è bene che si apra, quanto minimo, una riflessione. Una libreria è una libreria, cioè un luogo fisico dove si comprano libri, in cui c’è una circolazione di idee, dove il libraio intreccia con i clienti un dialogo fatto di consigli, critiche, spunti per nuovi percorsi di lettura, proposte di autori minori o sconosciuti ritenuti meritevoli di essere letti, presentazioni e incontri con scrittrici e scrittori, discussioni e confronti. Una libreria è un luogo dove si cresce, moralmente e culturalmente, perché ci si imbatte in quei parallelepipedi di carta stampata che contengono un pensiero all’opera. Un ristorante è un ristorante: un’altra cosa. Non migliore o peggiore, ma diversa. E siccome di ristoranti siamo pieni e di librerie a secco, soprattutto nella zona della città che storicamente è stata associata appunto ai libri, non si riesce a guardare con particolare empatia alla proposta di tirar su «una forma di libreria”. Men che meno, inutile dirlo, all’altro scenario attualmente in discussione, che prevede, da altri imprenditori, la possibilità di mettere in piedi direttamente un ristorante o bar, senza nemmeno far finta di proporre un simulacro simile all’originale. Perché se passa questa idea, che cioè basta far precedere un prefisso nobilitante a un’attività commerciale qualsiasi, chi potrà poi più dire no alla richiesta di licenza per un “librokebab” o di una “bibliofrittura”?

Non è mai piacevole quando si impongono decisioni dall’alto alla libera attività imprenditoriale. Ma in certi casi può essere necessario. E se abbiamo convenuto pressoché tutti sui vincoli del Ministero della cultura per il cinema Metropolitan di Chiaia a rischio chiusura o su quello di destinazione d’uso per attività libraria alla mitica libreria Guida, nello stesso perimetro di pochi metri, perché non dovrebbe essercene uno anche per Pironti? Per riflettere sulle condizioni di una città e per ritrovare i temi profondi della sua essenza culturale si passa anche da qui.