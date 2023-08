Uno dei più irritanti luoghi comuni sui libri e la lettura è quello secondo il quale chi legge è migliore, a prescindere, di chi non lo fa. Come se fosse un valore in sé, staccato da tutto e tutti. Ognuno di noi sa che non è così, e ognuno di noi può stilare lunghe liste di incolti che sono persone eccellenti e di accaniti lettori dall’animo spregevole.

È anche per questo che non bisogna caricare di eccessiva enfasi retorica l’analisi di quanto sta accadendo alla biblioteca comunale di Soccavo, raccontato in questi giorni su “Il Mattino” da Paolo Barbuto. Questo microquadro sociale e culturale così allarmante – più di 600 capolavori letterari, da Flaubert a Natalia Ginzburg, condannati al macero – non va temuto per qualche malinteso senso di superiorità morale regalato magicamente dai libri, ma va scongiurato per il suo esatto contrario, verrebbe da dire con una piccola provocazione: perché leggere è un’attività spesso faticosa, complessa, che non dà nessun risultato pratico immediatamente registrabile. I libri sono oggetti paradossali, il cui messaggio non coincide con la loro fisicità, il cui consumo è un’azione totalmente mentale, che si misura negli anni o addirittura nei decenni.

Chiamano in causa il tempo, perché nascono dalla memoria di chi li scrive e si materializzano grazie a quella di chi li legge. Quei libri della biblioteca comunale “Giustino Fortunato di Soccavo” vanno protetti proprio perché non esiste per essi nessuna destinazione immediata d’uso.

Può succedere che la copia di Mastro don Gesualdo se ne stia zitta e silente in uno scaffale a lungo prima che qualcuno – magari un piccolo abitante napoletano che adesso ha otto anni, chi lo sa – tra un lustro lo richieda in lettura così che gli affiori alla mente una diversa concezione del possesso, del denaro e della felicità terrestre. E tra i molti compiti di un’amministrazione comunale esiste anche questo dovere alla protezione del futuro dei propri cittadini. Se i libri sono il luogo dove l’esperienza del mondo non solo si raccoglie ma si trasmette, come passaggi di corrente dentro un invisibile conduttore, è irricevibile l’idea che un luogo a ciò deputato decida di dismetterli per fare spazio, considerandoli “non più utili né necessari”: e questo chi lo decide? Sulla base di quali criteri? Va bene, di certo ci sarà qualche copia fallata, fisicamente inservibile, ma quello è un problema tutto sommato semplice: se ne prende un’altra in condizioni migliori. Il colonnino dei più e dei meno non può diventare di segno negativo, con copie che escono per non rientrare mai più, e non convince in pieno la replica dei gestori della biblioteca quando sostengono di avere già copie di tutti i volumi, visto che il carotaggio casuale effettuato da Barbuto nel database della struttura ha confermato di numerosi libri non esiste in realtà nessuna doppia copia.

In gioco non è la condizione di qualche scaffalatura o la possibilità di muoversi con più agilità nei locali ingombri di volumi, ma la cura che gli amministratori devono dimostrare agli amministrati, che non passa solo per strade pulite o autobus in orario, ma anche per cose immateriali come appunto i semi sparsi dalla lettura. C’è da capire quale sarà la posizione della Soprintendenza archivistica di Napoli, alla quale spetta l’ultima parola prima del tritacarte. Resta però invariato lo sconcerto suscitato dalla vicenda, perché sono anni che, in pubbliche e ufficiali occasioni, dirigenti e politici si stracciano le vesti borbottando frasi fatte su quanto sia importante la cultura, sulla centralità dell’Istruzione e del Sapere per la lotta alla sottocultura della violenza, sulla necessità di protezione della rete di piccole biblioteche di quartiere sparse sui territori di periferia, sul loro essere baluardo imprescindibile di legalità, e chi più ha ne ha più ne metta di parole stancamente ripetute senza nessuna convinzione per acchiappare due voti supplementari qui e là.

Come che sia, e in attesa di capire come evolverà questa vicenda, nessuno comunque pensi di distruggere libri ancora utilizzabili. Tra i gesti più odiosi che si possano compiere, questo è senz’altro ai primi posti. Ci sono decine di strutture che saprebbero accoglierli e valorizzarli, dalle biblioteche scolastiche alle associazioni di lettrici e lettori, fino alle sale lettura degli ospedali o delle carceri.