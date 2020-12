Napoli, lo scatto di dignità un valore targato Gattuso

La prima partita al “Maradona” si è chiusa con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League dopo una grigia partita, terminata con un pareggio perché nel finale il Napoli ha subito la rimonta della Real Sociedad, anch’essa passata alla seconda fase di coppa. Diego avrà sorriso anche se gli azzurri sono in grado di fare molto meglio con i mezzi a disposizione. I numeri dell’ultima partita del girone sono chiari: quattro tiri in porta della Real Sociedad contro i due del Napoli; percentuale di possesso palla del 62 per cento per gli ospiti, il cui valore non va sottovalutato perché sono al secondo posto nella Liga.



L’inizio del Napoli è stato molto incerto. Sbagliato l’approccio perché gli azzurri hanno lasciato che la Real Sociedad - priva di David Silva o Oyarzabal - facesse la partita ed è stata una scelta strategica sbagliata. In pochi minuti i baschi hanno costruito due palle gol: la prima - tiro di Willian José - è stata respinta da Ospina; la seconda è stata incredibilmente fallita da Portu, di fatto a porta vuota. La squadra ha ballato in questa fase iniziale soprattutto sul lato sinistro, dove Rui deve fare gli straordinari, non soltanto per l’indisponibilità di Hysaj ma anche perché il direttore sportivo Giuntoli non ha messo a disposizione di Gattuso un altro esterno mancino in estate.



Superato senza danni questo negativo avvio, il Napoli è finalmente emerso. Il campo molto pesante non era l’ideale per Lozano, Mertens e Insigne, eppure Rino è partito con questo tridente. Il messicano ha bruciato Zubeldia sullo scatto ma il netto placcaggio non è stato sanzionato dall’arbitro Grinfeld con la punizione e il rosso per il difensore, ultimo uomo: grave errore, peraltro non correggibile dal Var perché in questa fase della Europa League non è ammessa la tecnologia. La Real Sociedad non è rimasta in dieci ma ha subito il gol, bellissimo, di Zielinski: una freccia partita dal limite dell’area e piazzata sul lato destro della porta di Remiro. La gemma del polacco ha scosso il Napoli, troppo remissivo fino a quel momento. È una fase felice per Piotr, che è diventato uno dei perni della squadra con la sua duttilità tattica.

Il copione nella ripresa non è cambiato, la Real Sociedad ha ripreso ad attaccare incoraggiato da una difesa lenta, peraltro male assistita da Bayakoko. Si è visto un limite di precisione dei baschi: Merino ha fatto una bella giocata ma ha calciato a lato consentendo agli azzurri di tirare un sospiro di sollievo. Difficile attivare il contropiede sul campo pesante e peraltro le occasioni non sono state neanche tante. Una è stata sprecata da Lozano, che non ha agganciato il pallone lanciato da Mertens, poi rimpiazzato da Petagna. Negativa la prova di Dries, che non ha inciso pur essendo schierato nel ruolo in cui si sente più a suo agio. Sotto tono anche Insigne. La mancanza di continuità dei giocatori più rappresentativi è il problema con cui deve confrontarsi Gattuso, ovviamente non l’unico allenatore in questa condizione perché è una stagione di sofferenza per molte squadre: si pensi alla disastrosa situazione dell’Inter, che è stata sbattuta fuori dalla Champions e in campionato è a cinque lunghezze dal Milan, con il Napoli e la Juve a ridosso (scenario di classifica che potrebbe cambiare dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni). Alzando una barriera davanti a Ospina, anche con otto uomini, il Napoli non è riuscito ad evitare il gol del pareggio di Willian José, in una difesa distratta, coinciso con la rete della vittoria sul Rijeka sull’Az: anche i baschi in festa per la qualificazione centrata al 91’. Obiettivo qualificazione centrato, peraltro con il primo posto che può aiutare la squadra nel sorteggio per i sedicesimi, fissato lunedì. Il Napoli ha saputo stringere i denti nei momenti di difficoltà della partita con i baschi e sulla componente caratteriale aveva spesso insistito Gattuso, che intanto oggi può festeggiare con un sorriso il primo anno sulla panchina azzurra: trovò macerie ed è riuscito a restituire dignità al Napoli, il più importante tra i valori.

