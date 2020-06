La deregulation alla carlona ​che aggiunge caos al caos

Nell’emergenza Coronavirus il Comune di Napoli si è distinto sostanzialmente per due provvedimenti: le ordinanze del sindaco de Magistris sulla movida (che prolungava l’apertura dei baretti fino alle 3,30 del mattino) e la concessione di maggiori spazi per bar e ristoranti, aree dove sistemare altri tavolini all’aperto. Entrambi i provvedimenti sono stati bocciati dal Tar.



Da una parte, infatti, l’ex pm si era posto in contrasto con la Regione che aveva compresso gli orari dei locali per tutelare la salute dei cittadini; per quanto riguarda invece l’occupazione di suolo pubblico, secondo i giudici amministrativi esisteva il concreto rischio di dar vita ad una deregulation senza la possibilità, scrive il Tar, di «alcuna verifica effettiva, nelle molte e diversificate aree interessate, degli ineludibili profili di tutela di sicurezza pubblica». Da qui lo stop. Ed è proprio ciò che, nei giorni scorsi, stava avvenendo: molte strade di Chiaia, ma non solo, erano diventate un tappeto di tavolini senza soluzione di continuità.



In linea di principio, considerando i rischi di diffusione del Covid, non sarebbe sbagliato concedere maggiore spazio a bar e ristoranti per permettere ai gestori di recuperare la quota di tavolini persa a causa dell’indispensabile distanziamento sociale.



Ma ciò deve necessariamente avvenire con regole e criteri certi e non pregiudicando la libertà di pedoni e residenti di transitare e godere appieno delle aree pubbliche senza ostacoli. In questo senso la via maestra avrebbe dovuto essere un’altra: ovvero la stesura di un provvedimento organico attraverso una delibera da approvare in giunta e da discutere ed emendare in Consiglio comunale, normalità democratica anche per segnare la fine di un’emergenza che ha ridotto i luoghi di confronto, come lo stesso de Magistris ha più volte sottolineato nelle sue continue apparizioni televisive. E invece il sindaco ha scelto la strada più veloce e apparentemente meno problematica, quella di un’ordinanza calata dall’alto che ha strozzato ogni dibattito aggirando lo scoglio del voto in aula in cui da mesi de Magistris non ha più la maggioranza. Lo hanno dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, le ultime sedute consiliari che hanno certificato come l’ex pm sia ormai politicamente ostaggio da una parte di microgruppi a caccia di visibilità o mossi da interessi elettoralistici e dall’altra di renziani e deluchiani che potrebbero staccare la spina in qualsiasi momento.



Ora che anche il secondo provvedimento degno di rilievo del Comune è stato bloccato dal Tar, cosa resta di questa esperienza amministrativa nei difficili mesi della pandemia? Al momento si potranno ricordare solo la capillare presenza del sindaco in tv e in radio nazionali e locali, qualche delibera di intenti per chiedere al Governo di stanziare altri fondi e coprire vecchi e nuovi debiti, un provvedimento per incentivare l’uso del monopattino in sharing, il ripristino e in qualche caso l’ampliamento delle zone a traffico limitato e poco altro. Certo, i poteri dei sindaci in questa fase emergenziale risultano limitati rispetto a quelli dei presidenti di Regione, ma de Magistris avrebbe potuto almeno provare a esercitare bene le competenze che gli sono rimaste, anziché travalicare i propri ambiti decisionali creando occasioni di scontro istituzionale (com’è avvenuto per la movida). E invece il sindaco preferisce procedere a zig-zag, una sorta di “detti e contraddetti” che finora hanno prodotto soltanto il caos.

