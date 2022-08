Napoli, il lungomare resta pedonale: ​le auto torneranno solo se chiuderà il tunnel

L’idea di restituire alla circolazione via Partenope, almeno negli orari di maggiore traffico, è rimasta solo un’idea. Il lungomare liberato, bandiera dell’amministrazione arancione, resterà liberato definitivamente, anche con l’amministrazione attuale. Le uniche possibilità di riapertura sono legate alle eventuali emergenze, e sono state codificate in un documento che la Giunta ha varato prima di Ferragosto. Si tratta del «piano di emergenza e di protezione civile per la gestione degli eventi all’interno della Galleria della Vittoria» che porta la firma degli assessori al traffico, Cosenza, e alla polizia municipale, De Iesu, nel quale si spiega chiaramente che le possibilità di transito sul lungomare sono collegate ad eventi speciali, niente spazio al passaggio «abituale».



Si tratta dell’aggiornamento di un documento che venne varato la prima volta nel 2015 dopo i cedimenti del marmo dalla storica facciata che imposero una prima chiusura, ben più breve rispetto a quella che ha tenuto chiusa la galleria per 18 mesi a partire dal 2020. Quel primo progetto per affrontare le emergenze, voluto dall’allora assessore al traffico Mario Calabrese, prevedeva anche la possibilità di riaprire al traffico via Partenope, anche se quella possibilità per lungo tempo non venne presa in considerazione dalla passata amministrazione.

Il piano attuale prende le mosse dal precedente e prevede sei differenti scenari di emergenza alla viabilità collegati a problemi all’interno della galleria Vittoria o alle strade circostanti.

Sono state predisposte azioni immediate da intraprendere nel caso in cui chiuda completamente la galleria oppure venga considerato inagibile uno solo dei due percorsi, quello in direzione di via Acton o quello in direzione di Chiaia; sono predisposte attività emergenziali per il traffico nel caso di chiusura di via Arcoleo, di via Morelli o di via Vannella Gaetani. In tutti e sei gli scenari previsti uno dei punti determinanti è la riapertura immediata (ma temporanea) al traffico di via Partenope. Si tratta di un elemento determinante, è scritto nel documento, per consentire deflussi di traffico rapidi senza generare code o paralisi del traffico anche nelle aree circostanti. Insomma, via Partenope viene considerata fondamentale per evitare guai alla circolazione in caso di difficoltà di viabilità. Forse potrebbe essere utilizzata anche quando non ci sono emergenze legate alla chiusura delle strade ma banali intasamenti di traffico. Da sempre l’assessore Cosenza spiega di aver avviato verifiche sui flussi automobilistici per capire se si verificano momenti di parossismo che potrebbero imporre l’utilizzo del lungomare liberato, da sempre l’assessore chiarisce che gli studi non hanno individuato nessun momento di particolare difficoltà nel traffico che s’accalca verso la galleria Vittoria, anche se molti automobilisti napoletani che si trovano bloccati nel traffico, spiegano di non essere d’accordo con gli studi effettuati dall’assessorato.

Secondo il piano di emergenza appena varato, la soluzione utilizzata per l’ultima, lunga, chiusura della Galleria Vittoria è la migliore possibile. Nel documento approvato dalla Giunta si prevede che la circolazione alternativa, in caso di divieto totale di accesso al tunnel, sia esattamente quella messa in atto nel 2020: auto deviate su via Partenope per raggiungere via Acton da Chiaia, vetture incanalate su via Cesario Console, via Santa Lucia e via Chiatamone per chi proviene dal Beverello. Rispetto alla precedente versione del documento c’è, però, anche una nuova apertura nei confronti di piazza del Plebiscito che non viene considerata più totalmente inviolabile. Spiega il piano che possibili rallentamenti alla circolazione possono essere sopportati dai cittadini ma non dai mezzi di emergenza «Pertanto - spiega il piano - in caso di necessità, tali veicoli potranno utilizzare, con le dovute cautele, sia piazza del Plebiscito sia via Chiaia per garantire un agevole collegamento con la zona di Santa Lucia e la zona di Chiaia».