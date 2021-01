In quelle pietre ​il destino di Napoli

«Nelle miniere di carbone – ha scritto una volta il romanziere americano Gore Vidal – i minatori portano con sé un canarino. Lo mettono nel pozzo e quello canta. Se per caso smette di cantare, per i minatori è il momento di uscire immediatamente: benché loro non se ne siano ancora accorti, l’aria è diventata velenosa».

Questo breve e fulminante apologo si attaglia perfettamente anche alle città, dove – a patto che ci sia qualcuno che riesca a osservare con un minimo di attenzione – di canarini che segnalano la mancanza di ossigeno se ne possono trovare diversi. Ed è molto probabile che l’arco borbonico venuto giù nel tardo pomeriggio di sabato lungo il tratto di lungomare di fronte a via Arcoleo ricoprisse, tra le altre cose, anche quella funzione di segnalazione, ma in una Napoli prigioniera del suo profondo e oscuro pozzo, ancora una volta, nessuno è riuscito a interpretarne i segnali, e il canarino di pietra è perito nel silenzio e nell’indifferenza. La mareggiata, superfluo sottolinearlo, c’entra in questo caso davvero poco, visto che da almeno un paio d’anni, dopo una precedente spallata venuta dal mare in tempesta, la struttura settecentesca era stata puntellata dai tubi, in un miracoloso gioco d’equilibrio lungo pochi centimetri di pietra e in attesa che qualcuno – l’Autorità Portuale? il Comune? La Soprintendenza? – decidesse che cosa farne. Ma nella città dei crolli e dei tubi, nella Napoli dello schianto e delle reti di contenimento, il passo successivo non si compie mai, mai si concretizza il salto dall’emergenza alla manutenzione, dall’imprevisto alla cura, dall’eccezionale all’ordinario.

Quel mosaico di pietre scomposte che giace adesso su via Partenope è, in fondo, un autoritratto di una città robusta e squadrata come quei blocchi minerali, delle sue energie e delle sue forze sprecate, buttate via come oggetti pronti per il primo rigattiere di passaggio, la città dell’Eterno Ritorno, dove – come scriveva ieri Vittorio Del Tufo su questo giornale nel suo «Uovo di Virgilio» – una coincidenza non è mai del tutto e solo una coincidenza: «Era il 28 dicembre 1927 quando una violenta mareggiata, del tutto simile a quella di lunedì scorso, si abbatté sulla costa napoletana. Anche allora si contarono i danni e si versarono lacrime di coccodrillo sulla mancata tenuta delle barriere e delle strutture di contenimento. Stessa data, stesse polemiche, nessuna contromisura. A distanza di 93 anni prevalgono il fatalismo, la mancanza di progetti seri e una consapevole rassegnazione. La stessa ignavia che ci farà perdere altri simboli del passato», proprio come è accaduto all’arco borbonico.

A Napoli – forse unico caso di città contemporanea e occidentale in tutto il mondo – il Tempo e la Natura vincono sull’Uomo, sulle sue conoscenze avanzate, sulle tecnologie all’avanguardia che ha a disposizione, come se fosse imprigionata in una bolla spazio-temporale dove la Modernità non è mai arrivata, dove non esistono le competenze di tecnici, ingegneri, scienziati, studiosi ma si vive sperando, incrociando le dita e facendo gli scongiuri, la città dove non solo la Storia perisce sotto i colpi della superficialità, dell’indecisione e della mancata manutenzione, ma pure i Corpi restano imprigionati sotto il peso di quegli insopportabili schianti: dicembre 2006, Fabiola Di Capua colpita e uccisa da un palo della luce; giugno 2013, Cristina Alongi morta nella sua auto uccisa dalla caduta di un pino secolare; luglio 2014, Salvatore Giordano travolto dalla caduta di un grosso pezzo di stucco staccatosi dalla facciata della galleria Umberto; ottobre 2018, Davide Natale travolto e ammazzato da un albero sradicato dal vento a Fuorigrotta; giugno 2019, Rosario Padolino ucciso dalla pioggia di calcinacci piovuti da un palazzo di via Duomo.

Una tragica Spoon River di sommersi ai quali si affianca la lunga teoria di salvati, uomini, donne e bambini miracolosamente sopravvissuti alla città svilita che «Il Mattino» ha raccontato con una accurata e inquietante serie di inchieste e reportage. Lo sfregio quotidiano alla Storia e alle Persone è tutto qui, in una città dove niente e nessuno può sentirsi pienamente al sicuro, non le vestigia del Passato ma neppure le vite del Presente. E intanto, nel nero della miniera, i canarini smettono di cantare e gli operai continuano a lavorare, sperando che Dio gliela mandi buona.

