Maltempo a Napoli, fogna in tilt e infiltrazioni: si rischia il maxi-sgombero

Un palazzo di via Santa Caterina da Siena è a rischio, dieci famiglie hanno ricevuto una notifica ufficiale a «non praticare i luoghi»: a due passi dal Corso Vittorio Emanuele, la strada più trafficata di Napoli ci sarebbe una condotta che ha gravi problemi, e quel guaio sta mettendo a rischio gli edifici sovrastanti. L’ultimo allarme in ordine di tempo è scattato ieri nel tardo pomeriggio quando la polizia municipale ha consegnato le preoccupanti ordinanze.



I vigili del fuoco erano già intervenuti già nella giornata di martedì e avevano individuato una situazione estremamente preoccupante. Nell’edificio di tre piani è stata rilevata la «presenza di un quadro fessurativo, presumibilmente di recente formazione e in fase di possibile evoluzione, interessante la parte del fabbricato dal lato di via Santa Caterina da Siena con evidenza di lesioni passanti di media ampiezza e lunga estensione su elementi strutturali portanti, in particolare a danno di murature e pavimenti al secondo piano, nonché sul cordolo del tetto, mentre risultano di minore ampiezza e estensione quelle agli altri piani e quelle sulla facciata al piano terra in prossimità della montante idrica tra i civici 28 e 29 di via Santa Caterina da Siena e quella in adiacenza al civico 27 stessa strada».

Vista la situazione, alcuni nuclei familiari hanno spontaneamente deciso di abbandonare le case, in attesa di avere certezze sulla solidità della struttura. La maggior parte ha ricevuto ieri pomeriggio l’ordinanza a non praticare le zone degli appartamenti afferenti all’area considerata a maggior rischio, ma ha deciso di continuare a restare in casa.

Ieri sera tecnici dell’Abc erano al lavoro anche se la pioggia battente ha reso complicate le operazioni. Non sono stati rilevati problemi alle condutture dell’acqua potabile sicché adesso si dovrà procedere all’ispezione delle condotte fognarie. Nella mattinata di oggi dovrebbero esserci interventi più drastici che potrebbero consentire di raggiungere il cuore del problema e capire in che maniera intervenire.



La questione ha assunto contorni preoccupanti quando ieri, nel primo pomeriggio, gli studenti del dipartimento di Scienze Umanistiche del Suor Orsola Benincasa, che si trova proprio in via Santa Caterina da Siena, sono stati invitati a lasciare le aule. Lezioni Sospese.

Lo stop ai corsi del Suor Orsola non è collegato a problemi strutturali: è semplicemente accaduto che agli edifici dell’università è stata sospesa l’erogazione idrica, e quando manca l’acqua non è possibile tenere gli studenti nelle aule. Sicché i corsi sono stati immediatamente sospesi in attesa di risolvere il problema che appare difficilissimo da affrontare.



Assieme agli operai e ai tecnici che stamattina saranno al lavoro, ha annunciato la sua presenza anche la presidente municipale Giovanna Mazzone che, appena saputo del problema, si è subito attivata per conoscere i dettagli e verificare se ci fossero necessità di sostegno per le famiglie: «È un dovere della Municipalità stare al fianco delle persone - ha detto Mazzone - sarò lì perché noi siamo l’istituzione amministrativa più vicina al territorio e dobbiamo dare il massimo del supporto possibile, anche quando, formalmente, non siamo coinvolti nelle questioni».

A dare supporto alle operazioni anche la polizia municipale che ieri, anche se la strada non è stata vietata al traffico, ha presidiato la zona per l’intera giornata. Oggi i vigili saranno sul posto pronti ad agire nel caso in cui si manifestasse l’esigenza di vietare il traffico su via Santa Caterina.