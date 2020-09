Manutenzione, la Cenerentola ​della città ingovernata

Le città sono come i bambini: bisognose di attenzioni continue in grado di tradursi, grazie a una rete di relazioni (nel loro caso le istituzionali al posto delle familiari), in pratiche positive. Cioè, necessitano di cure costanti, e si tratterebbe di riuscire a porre davvero la cura al centro delle strategie di governo del territorio, facendo della manutenzione delle città un imperativo assoluto. Ma sappiamo tutti che, a Napoli più che altrove, introdurre il tema della manutenzione è come parlare di corda in casa dell’impiccato.



Giusto per fare qualche esempio: da noi ad ogni nuova ed ormai prevedibile bomba d’acqua, ma anche con un temporale, si paga a carissimo prezzo lo stato delle fognature, con fiumi di pioggia mischiata a detriti che scorrono per strade dai tombini tappati, dove a volte crescono intere piante. Le folate violente di vento, frequenti nelle città di mare come la nostra e infittite anche a causa dei mutamenti climatici, sono vere e proprie cannonate inferte ad alberi, lampioni, cornicioni di palazzi pericolanti e non sottoposti a controllo: i nomi di Davide Natale travolto da un albero venuto giù a Fuorigrotta, Cristina Alongi stroncata sotto il pino crollatole addosso in via Aniello Falcone, Salvatore Giordano schiacciato dai calcinacci crollati dalla galleria Umberto I, Fabiola Di Capua uccisa dal lampione venuto giù sul lungomare, tracciano la scia di un dolore e di un lutto assolutamente pubblici. E non vanno dimenticati: ci dicono come senza la mancata assunzione degli ordinari compiti di manutenzione urbana ne vada letteralmente della vita della comunità.



L’elenco delle manutenzioni disattese potrebbe continuare a lungo, includendo le sempiterne buche stradali responsabili di incidenti d’auto, cadute di passanti e altri disagi entrati nel repertorio delle sgradevolezze urbane al punto da non rappresentare più una novità. Un capitolo a parte meriterebbe poi l’altra complessa questione dei mezzi per il trasporto pubblico urbano, a volte lasciati inutilizzati da nuovi, come nel caso segnalato ieri su questo giornale, ma nella maggior parte dei casi fuori uso per manutenzione mancata o anche ritardi nelle gare di assegnazione degli appalti.



E nemmeno andrebbero omessi dall’elenco delle manchevolezze i “due verdi”: quello dei parchi e giardini pubblici, nelle condizioni di desolante abbandono che questo giornale sta denunciando da mesi, e l’altro per così dire spontaneo ed indesiderato fatto di arbusti, erbacce, vegetazioni disparate dilaganti sui marciapiedi, negli interstizi delle strade e come si diceva anche nelle fogne. Se ci fosse una efficiente capacità di governo della città, la manutenzione urbana sarebbe una scelta politica precisa. Una delle principali. E si porrebbe mano a un serio riordino della manutenzione urbana, seguita da una dimensione operativa articolata su una pianificazione degli interventi più urgenti da realizzare, dopo aver indicato le priorità. Il tutto andrebbe certamente sagomato sulla quantità di risorse disponibili e dovrebbe poter intercettare anche capitali privati.



Si tratterebbe, insomma, di arrivare a un autentico piano integrato di manutenzione urbana, così come viene realizzato in molte importanti città. Di sicuro è un compito arduo quello di chi è chiamato ad amministrare interventi con una scarsità di fondi e risorse penalizzata dai tagli subìti nel tempo dagli enti locali. Ma proprio perché l’autunno-inverno si presenta già di suo difficile e pieno d’incognite, dovrebbe essere d’obbligo attrezzarsi, per quanto possibile, a non chiudere la stalla solo quando i buoi saranno abbondantemente scappati. Per evitare che ci piovano addosso, è il caso di dirlo, emergenze inscritte nel calendario dei disastri annunciati e quindi tutt’altro che inevitabili.





