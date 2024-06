Napoli Est recupera il mare, a piccoli passi qualcosa cambia. C’è un vento che annulla il primo caldo estivo sulla spiaggia che guarda Pietrarsa, eppure in riva al mare decine di ragazzi hanno steso i teli e sono quasi tutti in acqua a godersi i primi tuffi della stagione. Sarebbe un’immagine banale in ogni angolo del mondo, qui a San Giovanni a Teduccio questo tuffo ha il sapore del grande evento.

Il mare di Pietrarsa da decenni era vietato alla balneazione: solo quest’anno, da poco più di un mese, ha ottenuto da parte dell’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, i nuovi permessi per la balneabilità. Perciò entrare in quest’acqua, oggi, è come tagliare un traguardo, proiettarsi nel futuro.

Si tratta di una fettina di mare piccina, eppure il significato del risultato è grande, e viene preso da tutta San Giovanni a Teduccio come l’inizio di una nuova vita a contatto con il mare che per troppi anni è stato dimenticato.

La spiaggia dal mare recuperato è coccolata con amore dai tanti membri dell’associazione “Mare Bagno San Giovanni”: si occupavano dell’arenile anche quando il mare era vietato, adesso che è tornato balneabile sono entusiasti. Sono pronti a raccontarti mille storie legate alla spiaggia che il popolo dell’area Est di Napoli, un tempo porzione operaia della città, ha vissuto su quella sabbia; sono decisi, soprattutto, a spiegarti che quella spiaggia è di tutti, ma sono solo loro a prendersene cura.

Dopo le mareggiate passano almeno quattro giorni consecutivi a liberare l’arenile dalle schifezze portate dal mare; ogni mattina vanno in giro a raccogliere pattume per portarlo nei contenitori dell’immondizia che loro stessi hanno dislocato dappertutto; mostrano il percorso di assi di legno che conduce fino al mare e spiegano che l’hanno realizzato con le loro mani, ben prima dell’installazione delle passerelle di plastica («ma quanto sono brutte») che ha fatto piazzare il Comune. Ora stanno pure pensando di comprare uno di quei piccoli trattori che consente di filtrare la sabbia anche dai più minuscoli residui d’immondizia «costa poco più di mille euro, se ognuno di noi mette qualcosa ce la possiamo fare», dicono con inspiegabile passione. E invece una spiegazione c’è: «Questa è la nostra spiaggia, è la spiaggia di San Giovanni e se non ce ne prendiamo cura noi, non lo fa nessuno».

Pochi metri più avanti, in direzione di Napoli, c’è l’altra spiaggia di San Giovanni a Teduccio, quella che non ha ancora ottenuto il placet per la balneabilità. Niente navigatore per raggiungerla, più romantico chiedere ai passanti: «Siete arrivati, subito dopo la chiesa svoltate a sinistra - il signore anziano è cordiale - non vi preoccupate se c’è scritto che è vietato farsi il bagno. Ve lo potete fare perché quell’acqua è cristallina». La chiosa finale fa sorridere il fotografo, Renato. In quella chiosa c’è tutta la speranza di un quartiere che sogna di recuperare per intero il suo mare. E l’obiettivo è vicinissimo.

«Dopo aver risolto la questione di Pietrarsa siamo in fase di controlli serrati anche per quel tratto - spiega il direttore generale dell’Arpac, Stefano Sorvino - Ovviamente ci sarà bisogno di un percorso lungo e meticoloso per restituire la balneabilità anche a quel luogo. Occorrono tre serie di analisi “pulite” prima di poter riaprire alla balneabilità un mare che risultava fortemente contaminato». Il direttore Sorvino non si sbilancia, lo facciamo noi: per l’autunno del 2025, se tutto andrà bene, anche l’ultimo tratto del mare di Napoli Est potrebbe tornare balneabile.

Nel frattempo su quella spiaggetta, dove si sono arroccati due ristoranti che puntano sulla svolta positiva, ci sono tanti lettini e qualche giovanissima coppia in cerca d’estate, anche se il bagno non lo fa ancora nessuno.

«Ma lo sapete che stanno preparando un percorso per le biciclette e i pedoni, che costeggia tutto il mare di San Giovanni?», dopo il sottopasso che conduce alla spiaggia, un signore dai capelli bianchi indica una zona nascosta da grate e muri, e già vede la pista ciclabile che si collega direttamente al cuore di Napoli.

Ci sono tanti progetti per il rilancio di San Giovanni, a partire dal recupero dell’area della ex fabbrica Corradini passando per la creazione di un moderno studentato al servizio della Federico II che qui nell’area Est sta diventando sempre più centrale, per finire al lungo percorso di collegamento con Napoli dedicato a bici e pedoni, lungo il quale far germogliare una nuova economia legata allo svago, al divertimento, al mare. Ecco perché sulla spiaggia dove il mare è ancora vietato già si sono attestati i locali dei quali vi abbiamo detto: il "Napoli Est" di Antonio Salvo e il “Francischiello”, di un gruppo di giovani imprenditori, Giuseppe Comunale, Umberto Bizzarro, Alessandro Sanzullo e Annalisa Acampora. Tutti loro già sono capaci di vedere il futuro e scommettono sul recupero del waterfront di San Giovanni che li vedrà protagonisti perché sono i primi che hanno scommesso sulla rinascita.

La provincia di Napoli ha recuperato quasi interamente il suo mare. All’inizio del 2024 c’erano stati piccoli dubbi su specchi d’acqua di Ischia e della costiera, ma le ulteriori analisi hanno chiarito che era solo una questione temporanea e che il mare è balneabile ovunque, anche davanti al lungmare di Napoli. «Possono esserci piccoli periodi di limitazione - spiega il direttore dell’Arpac - ma sono collegati ad eventi momentanei».

L’unico tratto per il quale non si prevedono svolte a breve è quello di Bagnoli. Vietato arrivare al mare dalla spiaggia antistante l’ex area industriale: «Ma in quel caso il problema è legato alla contaminazione dell’arenile - precisa Stefano Sorvino - e mi sembra che ci sia una grande attività per raggiungere presto la bonifica. Una volta centrato quell’obbiettivo, credo che la balneabilità possa essere concessa senza problemi».