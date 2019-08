CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Agosto 2019, 00:00

I bagnanti si tuffano e prendono il sole fra i divieti. A Bagnoli le spiagge non ancora bonificate sono inquinate da particelle cancerogene e metalli pesanti e coperte da lenzuoli di spugna. Su tutto, ad agosto, prevale la voglia di mare. E, da ieri, è in funzione anche il lido comunale. «Non ho soldi per andare in villeggiatura, sono pensionata, incasso l’assegno di reversibilità di mio marito, mille euro al mese», si sfoga Carmela Leopore, 81 anni, le gambe magre. Tutte le mattine l’anziana raggiunge...