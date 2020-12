Tanti progetti mai realizzati, oltre il cibo c'è il nulla

Storicamente le catastrofi naturali – alluvioni, terremoti, smottamenti, eruzioni, esondazioni, per piccole o grandi che siano state – hanno fornito lo spunto per migliorare quella porzione di città o di territorio, risolvendo problemi pregressi. Così sarebbe bello che fosse per quello che riguarda la mareggiata che ha sconvolto il lungomare di Napoli.

Bisogna dire che le immagini post-calamità non fanno che amplificare una scontentezza sedimentata negli anni per le condizioni del lungomare: il disastro non fa che rendere più evidente lo squallore di squalificati tendaggi e baraccamenti che stazionano, in orari di apertura e di chiusura, su quello spazio che è rimasto negli anni soltanto una vasta carreggiata dismessa. Brutti oggetti industriali, forse più brutti delle auto parcheggiate di un tempo, piazzati stabilmente in barba alla Legge Galasso che tutela le fasce costiere, oggi resi più inquietanti dai danni della mareggiata. Questo evento riapre una ferita profonda, da quando quella che era la Napoli da cartolina pensata tra fine Ottocento e inizio Novecento è cominciata ad apparire come una sorta di luogo paradossale, con l’aspetto di un’area dismessa e tuttavia gremita di folla, teoricamente pubblica e tuttavia occupata da grandi attrezzature private, senza nessuna seduta per chi se lo voglia godere senza trasformarsi in avventore di bar e ristoranti, un’area perennemente sospesa in attesa di chissà quale evento futuro.

Era stato annunciato, a inizio sindacatura, che il lungomare sarebbe stato lo spazio deputato a simboleggiare la pretesa rivoluzione amministrativa in corso, il luogo identitario su cui si andava a concentrare il progetto di abbellimento e trasformazione di Napoli, e ora, a fine sindacatura, appare un luogo imbarazzante, una sorta di autostrada dismessa, in parte occupata con protervia da tavolini e ombrelloni, in parte desertificata, in parte riservata alla vagheggiata, improbabile folla di ciclisti. Nessuna sistemazione botanica, nessun arredo degno di questo nome. Sempre in attesa qualcosa che sarebbe dovuto accadere, mentre si sono susseguite immagini e rendering di future sistemazioni, spesso anche discutibili e discussi, ma sempre preferibili all’abbandono attuale. Su questa lunga e inappagata attesa, la chiusura del Tunnel della Vittoria, e la riapertura alla carrabilità getta una luce sinistra.

L’insoddisfazione per quello che è diventato il lungomare è duplice, riguarda tanto la sua conformazione fisica, come abbiamo visto, quanto anche la sua connotazione sociale: tra fine Ottocento e inizio Novecento, le amministrazioni con la costruzione per colmata dei lungomare avevano immaginato un boulevard costiero destinato ad essere la punta di diamante paesistica, il luogo elegante per eccellenza, la speranza di offrire servizi adeguati al più esigente turista straniero, la passeggiata lenta per il godimento del paesaggio. Oggi? Senza che vi sia stato alcun vero progetto urbanistico o culturale, vi regna una confusione indistinta, plebea più che popolare: in certi momenti, quelli del mangiare (unica vera destinazione) un sovraffollamento, accompagnato da effluvi di cibo, destinato più ai consumatori seriali della città metropolitana che alle raffinate presenze straniere, negli altri un vuoto desolato, spaesante per chi voglia passeggiarvi, e per di più in assenza di adeguata alberature troppo assolato d’estate, troppo esposto a venti e maltempo di inverno. Sicuramente è un’utopia sperarlo, ma vorremmo che l’occasione della mareggiata, la necessità di urgenti lavori costituisse l’occasione per una riflessione finalmente concreta e seria sul lungomare.

Vorremmo rivedere i pur divisivi progetti che si sono succeduti e capire se hanno ancora validità, non solo in termini amministrativi evidentemente; vorremmo sapere se a fine sindacatura, e dopo la sfortunata (o fortunata?) chiusura del tunnel, vale ancora la necessità di una completa pedonalizzazione, se ha ancora credito la visione populista del lungomare liberato. Se guardando più oltre se non è possibile per il sistema via Caracciolo - via Partenope pensare a un rapporto con il mare più stretto e diretto, giungendo nel XXI secolo oltre quell’ottica della passeggiata belle époque per cui fu concepito, ma anche oltre la volgarità della città-ristorante lineare, immaginando plurime attività, e guardando a città come Tel-Aviv. Vorremmo che l’occasione delle riparazioni post-mareggiata riaprisse il dibattito, affinché ogni intervento possa esser condotto alla luce di una visione concreta e condivisa quanto può essere e quanto deve essere il lungomare, senza limitarsi evidentemente al cahiers de dolèance dei ristoratori.

Prescindendo dalla forza eccezionale delle violente intemperie, a volte sembra che persino sul lungomare, il mare non bagna Napoli.





