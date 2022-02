Posillipo, salviamo il Mausoleo dal degrado

Quanti sono i cittadini napoletani che conoscono il Mausoleo di Posillipo, esotico monumento tolemaico in un piccolo angolo di paradiso, e la sua vera storia? E quanti sono al corrente delle sue attuali condizioni di degrado?

Più volte definito nei manuali di architettura come «il più ambizioso esempio di stile neo-egizio in Italia» e «il migliore esempio di architettura neo-egizia in Europa», il mausoleo fu costruito fra il 1881 e il...

