Ormeggi pirata: un “porto ​della legalità” contro i clan

Se c’è un classico nell’estate napoletana è sicuramente il sequestro degli ormeggi abusivi a Mergellina. Una volta, un saggio capocronista, ordinò al giornalista che doveva titolare di andare a guardare la collezione del giornale: «Cerchiamo almeno di non ripetere il titolo degli ultimi tre o quattro anni», tuonò.

Nei decenni solo i numeri sono cambiati, erano una cinquantina quelle boe abusive che spuntavano a Mergellina, sono diventate duecento e forse anche di più. Il business è cresciuto man mano che la miopia degli amministratori comunali ha accompagnato quella ancora più deleteria dei Soprintendenti che si sono succeduti alla guida del paesaggio napoletano: la conservazione, l’unica mission senza ostacoli nei palazzi dei timbri. Porti, barche, scogliere? Vade retro, come se il mare fosse stato scambiato per il Tevere o l’Arno. E così, tra i no e occhi chiusi, le boe si sono moltiplicate, le catenarie subacquee che le reggono hanno formato una vera e propria ragnatela nei fondali di Mergellina. I blocchi di cemento inabissati di notte, le catene stese dai sub ed ecco fatto: il porto c’è ma non si vede.

Chi lo ha visto subito, e meglio di tutti, dicono a Palazzo di giustizia, è la camorra. Mazzette di banconote di euro in contanti e al nero, sono un boccone troppo ghiotto per lasciarlo solo agli ormeggiatori. E così il malaffare gongola e diventa addirittura sfacciato se, come si racconta, ai clienti addirittura si prospettava la possibilità del sequestro della boa, quando si contattava l’organizzazione per avere il posto barca.

Già, il posto barca. Una chimera per il povero diportista napoletano costretto ad affidare la barca, senza nessuna garanzia, pur di poterla lasciare in mare. Un mercato alimentato dalla mancanza di un vero porto turistico, dalla necessità, insomma. Gennaro Amato, il presidente della filiera nautica (Afina), anche ieri su Il Mattino ha denunciato una situazione paradossale: «La metà delle barche che si costruiscono in Campania non viene venduta perché manca un porto turistico a Napoli». Amato incalza il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Andrea Annunziata: è il momento di passare ai fatti.

Già, i fatti. Le soluzioni individuate, a cominciare proprio da Mergellina, appaiono anche semplici da realizzare: allungare il molo di sottoflutto potrebbe già consentire di ricavare un porto turistico senza stravolgere la linea di costa. Attenzione, però, bisogna evitare di infilarsi in altre avventure pericolose come quella di Porto Fiorito a Vigliena. Una vicenda finita nelle aule di Palazzo di Giustizia per risarcimenti milionari chiesti all’ente pubblico dopo il ritiro della concessione da parte dell’Adsp. Eppure un ammiraglio, poco burocrate e molto marinaio, all’indomani della presentazione faraonica del progetto, esclamò: «Ma ve li immaginate i gommoni con le famiglie mentre navigano nel canale principale del porto al fianco delle “supernavi” portacontenitori? Quel progetto è sbagliato, un porto turistico non può avere l’ingresso nel canale principale del porto». Porto Fiorito non si è fatto e quanto ha pesato quel giudizio tecnico non si sa. Una cosa comunque è certa, si rischiava un’altra opera difficilmente utilizzabile.

Se questo è il precedente più vistoso, ora bisogna procedere senza azzardi. Napoli il porto turistico lo deve avere, ma deve essere sicuro e funzionale.