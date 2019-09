Il bell'allenamento in vista del Liverpool

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 15 Settembre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa bene un doppio Mertens alla vigilia del debutto in Champions, tra due giorni al San Paolo contro il Liverpool re d’Europa. Il piccolo dio biondo belga, che vuole battere il record di gol di Hamsik per entrare ulteriormente nella storia del Napoli (è a -9), ha piazzato l’uno-due contro la Sampdoria (con la collaborazione di Ferrari in occasione del raddoppio) e ha consentito agli azzurri di conquistare i primi tre punti nel nuovo San Paolo. A Fuorigrotta si trova più che mai bene Dries, che ha segnato per...