Napoli metropoli come “Ottavia” di Calvino: senza certezze

In quel formidabile palinsesto di racconti di spazi urbani che è contenuto nelle “Città invisibili” di Calvino ce n’è una, Ottavia, che più passano gli anni più assume i contorni inconfondibili di Napoli. O viceversa, laddove è Napoli ad assumere il profilo di quella città in cui tutto è sospeso, in cui non esiste nessuna certezza perché non esiste nessuna superficie solida sulla quale poggiare i piedi. Ottavia è la città instabile, “sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c’è niente per centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il fondo del burrone”.

Napoli è la Ottavia immaginata da Calvino e realizzata qui e ora, quello spazio urbano avvolto da una misteriosa sospensione del Tempo dove se piove si va tutti sott’acqua in un paio d’ore, dove si è costretti a chiudere una strada importante per il milionesimo albero che rischia di crollare, dove ci si azzuffa da mesi sulla decisione di tenere o meno attivo un varco Ztl. È in questa specie di esperimento sociale che quella sensazione di blocco perenne trova sempre nuove e sorprendenti declinazioni. Basta un pomeriggio di pioggia intensa che, dalla Sanità a Chiaia, residenti e commercianti siano costretti a imbracciare secchi e attivare idrovore, perché i tombini sono otturati da rifiuti e foglie e non riescono a drenare l’acqua.

Basta qualche raffica di vento robusto perché il traffico su una strada importante come via Manzoni debba essere deviato a causa di un pino cadente. E basta avvicinarsi alla scadenza della sospensione della Ztl Dante-Tarsia-Pignasecca – che dovrebbe tornare attiva, almeno sulla carta, tra pochissimi giorni, giovedì 10 novembre – perché si torni allo sport preferito di questa città, il fantastico “tutti contro tutti” dove si mescolano relazioni tecniche comunali, lamentele dei residenti, prese di posizione dei commercianti, gruppi per il “sì” o per il “no”, proteste di associazioni ecologiste.

Il che potrebbe essere ricompreso nella normale dinamica della vita di una città: si presenta un problema improvviso, si fa fronte a un primo momento di smarrimento e sorpresa, si discute dei rimedi, magari anche attraverso dibattiti schietti e vivaci e si finisce col trovare una soluzione. Ma nella Napoli-Ottavia questo scenario di consuetudine civile non è disponibile, perché la città sospesa vive appunto di sospensioni e immobilismi, di rimandi a dopodomani, di inazione e sonno, di scaricabarile delle responsabilità e di misteriose scelte che finiscono con il non scegliere un bel nulla.

Ora, è vero che governare una grande città è un fatto molto complesso, e governare Napoli è un fatto quasi impossibile. Ma di preciso che cosa blocca in modo così totalizzante una serie di azioni come la cura del verde urbano, la manutenzione stradale, la pianificazione ragionata di progetti di viabilità ecc.? Ed è vero che Napoli è forse per eccellenza la città italiana irrequieta, sempre divisa, destinata regolarmente a vedere le sue speranze deluse per mille motivi, tra cui non da ultimo l’inadeguatezza della classe dirigente e degli uomini cui si è spesso affidata investendoli di un mandato in bianco di risoluzione e salvezza diventato pressoché sempre carta straccia nel giro di qualche anno. Ma perché non si riesce neppure a levare foglie e immondizia da un tombino? Perché non si è capaci non dico di potare le aiuole cittadine a forma di una scultura di Canova, ma banalmente di verificare la tenuta di un patrimonio arboreo e vegetale che sempre nelle stesse vie e zone dà prova di debolezza e inaffidabilità? E perché si deve arrivare a 72 ore dalla scadenza di una decisione dando l’impressione – anzi, la certezza matematica – di non avere la minima idea di che cosa fare, come farlo e perché farlo? Qui non si tratta solo di intestarsi il coraggio delle scelte, di dire “questo sì”, “questo no”, senza buttarsi nello spericolato esercizio di voler accontentare qualcuno finendo con lo scontentare tutti. Qui si tratta di non più immaginare il futuro – cosa che forse abbiamo smesso da tempo di sperare – ma di organizzare un presente minimo, essenziale, fatto di piccole e piccolissime cose. Che cosa ci trattiene dal pensare pessimisticamente, anche ai più speranzosi ed entusiasti di noi, che siamo un simulacro di città, un porto franco con la parvenza di un Comune?