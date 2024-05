«Avete per caso un biglietto per metro o bus?». La risposta è fulminea, come se fosse scontata: «No», fa spallucce la tabaccaia. Siamo a Santa Teresa degli Scalzi, trafficata arteria partenopea che collega il centro storico alla collina di Capodimonte. Niente da fare, insomma. I tagliandi per il trasporto pubblico, del resto, stentano a trovarsi in ogni zona. Perfino nella centralissima piazza Dante. «Moltissimi turisti sono in difficoltà», spiega una delle negozianti munite di ticket.

La metà dei 12 esercizi (edicole e tabaccai) sondati ieri da Il Mattino, dal Vomero ai Decumani, dalla zona ospedaliera a Bagnoli, non vende biglietti per pullman o trasporto su ferro. L’odissea del ticket quasi introvabile ha due motivazioni principali: «I guadagni bassissimi, al 3,5% per i commercianti, su un biglietto da 1,50 euro», e le «procedure complesse di acquisto dei tagliandi, fatte in conto vendita». L’introduzione dei ticket digitali per la metro, inoltre, ha fatto decrescere gli acquisti del titolo di viaggio cartaceo.

Per trovare subito il biglietto bisogna essere fortunati. Una piccola lotteria. Infatti, il primo colpo va male, nel tour di ieri mattina iniziato da piazza Leonardo, al Vomero. La metro è lontana, e qui si possono prendere solo bus. Il ticket cartaceo, dunque, è essenziale. Geremia Gargiulo però agita due biglietti da 1 euro e 10 centesimi, ormai fuori commercio: oggi costa 1,50. «Nessuno mi restituirà più i soldi questi biglietti - ironizza - perciò li terrò sempre qui con me». Poi il tono si fa più serio e aggiunge: «Ho smesso di vendere i ticket, non posso anticipare i soldi per l’acquisto. Prima del Covid vendevo 500 biglietti di metro e bus ogni settimana. Oggi ne vendo 50, e per tre centesimi di guadagno su ogni tagliando, onestamente, non ne vale la pena». Difficile trovare un titolo di viaggio anche a Capodimonte, e tanti faticano a salire sul bus con le carte in regola: «Per me vendere biglietti è anti-commerciale, non guadagno nulla», spiega l’edicolante di Santa Teresa. La stessa frase la ripetono i giornalai di Salvator Rosa e piazza Dante, a tre passi dalla linea 1. Antifona analoga viene ribadita da due tabaccai nelle zone di via Nuova Agnano e Chiaia: «Non li vendiamo più, non ci conviene».

Naturalmente, c’è anche chi usa il biglietto virtuale, fatto tramite app o bancomat. I numeri, da questo punto di vista, sono in aumento. Anche se la diffusione del ticket digitale non è ancora ottimale. Parliamo di un servizio utile, introdotto di recente da Anm, che però non esiste ancora per il trasporto su gomma cittadino. Tornando alla metro, all’interno delle stazioni, come a Toledo, a Garibaldi o nella stessa Dante, alcuni tornelli digitali sono fuori uso: ne funziona comunque almeno uno per ogni fermata, ma qualche volta si creano file per la validazione. “Code per il qr-code”, insomma.

I tap and go delle stazioni - macchinari che servono a timbrare la fine del viaggio, pena un possibile aumento del costo del ticket sul conto corrente, se si usa il bancomat - non sempre funzionano (quelli alla metro dei Colli Aminei, per esempio, sono attualmente guasti. Nelle settimane scorse, lo stesso era capitato alla fermata Museo o Duomo). Dall’altro lato di piazza Dante, per fortuna, il biglietto lo si trova. Ma bisogna sapere dove andare. Noi ci arriviamo dopo vari tentativi.

«Dal Plebiscito tanti turisti arrivano fino a qui e ci dicono che non sono riusciti a comprare un biglietto - argomenta Ornella Di Napoli, dell’omonima tabaccheria - Ora l’ordine d’acquisto lo facciamo verso Roma: la procedura per richiederli è più difficili. Io me la cavo con le faccende digitali, e perciò offro questo servizio nella mia tabaccheria. Ma in generale vanno inseriti vari codici per completare la procedura d’acquisto, e molti tabaccai avanti con gli anni non hanno dimestichezza con queste cose. Senza contare che i guadagni sono del 3% lordo su ogni tagliando: 0,04 centesimi, da tassare».

Teoricamente, data la liberalizzazione del commercio portata dalla legge Bersani, anche i bar potrebbero vendere titoli di viaggio. Ma non lo fa praticamente nessuno. «Potrei vendere ticket per metro e bus, ma non c’è ritorno economico - spiega Sergio Caiazzo del bar Martini tra via Suarez e piazza Leonardo - Sarebbe un capitale morto, anche perché dovrei anticipare i soldi degli acquisti».

C’è però una novità, freschissima, che ci viene spiegata da Salvatore, un tabaccaio di via Santacroce: «Da lunedì, per noi, è possibile stampare il biglietto in negozio tramite Sisal, se pagato all’azienda tramite terminale. Ma il servizio presenta molte limitazioni e va migliorato: ci sono solo 2 ore per poterlo usare, è una corsa singola e vale solo “oggi per oggi”». In conclusione, lo scenario della commercializzazione di ticket per il trasporto pubblico è complesso e in mutazione. Di fatto però, a oggi, nella Napoli del boom turistico si fatica a trovare il biglietto. Una piccola odissea.