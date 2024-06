Quarantaquattro anni della prima idea alla definitiva conclusione del progetto. La Linea 6 ha avuto una gestazione infinita e una storia lunga, maledetta, costellata di errori, omissioni, ritardi, pericoli. La vicenda prende corpo nel 1980 sotto forma di tram veloce e inspiegabilmente sotterraneo, si trasforma in metropolitana nel 2002, accoglie i primi passeggeri nel 2007, viene chiusa nel 2013 e fra un mese riaprirà, undici anni dopo l'ultimo viaggio.

APPROFONDIMENTI Napoli, guardie giurate aggredite e minacciate Napoli, biglietti metropolitana fantasma Giornata del Gioco a Caivano, Zangrillo: «Recuperare la presenza dello Stato in un'area violentata dalla criminalità»

Il fallimento della Ltr

L’Italia nel 1980 è in fermento. L’assegnazione dell’organizzazione del Mondiale di calcio del ‘90 ha convogliato centinaia di miliardi delle vecchie lire sul Paese, bisogna rifare strutture di ospitalità, stadi e trasporti. Nella primavera del 1980 vengono accettati i progetti di Napoli, Roma e Milano per la realizzazione di linee alternative di trasporto su ferro, Milano con quei fondi realizzò la linea Gialla, Roma la stazione Vigna Clara (immediatamente chiusa), Napoli invece non riuscì mai a completare la linea tranviaria rapida che avrebbe dovuto collegare la zona est con lo stadio di Fuorigrotta.

I lavori avanzarono con lentezza esasperante fino al gennaio del ‘90, sei mesi dall’inizio del Mondiale di calcio, quando il macchinario che stava scavando una galleria tra Mergellina e Fuorigrotta, la “Talpa”, si impantanò nel sottosuolo di via Piedigrotta. Con l’imminenza della gare si decise di mollare lì il macchinario, vennero infilati nel sottosuolo un paio di trenini per collegare Mergellina e lo stadio ma le infrastrutture e le stazioni erano fuori norma, il Ministero non concesse i permessi. La Ltr cessò di vivere in quel momento e la “talpa” venne abbandonata nel sottosuolo di Napoli, ricordata più volte nel corso dei processi della Tangentopoli napoletana quando il pm Isabella Iaselli iniziò a indagare sugli appalti per i Mondiali.

Il progetto della nuova metropolitana

È il 1997, Antonio Bassolino presenta il progetto di una metropolitana predisposta per assicurare una frequenza massima di servizio di 3 minuti, con una capacità di trasporto in linea fino a 11.400 passeggeri all’ora: «Si chiamerà Linea 6», Bassolino chiese di non parlare più di “Ltr”. Il progetto è quello che attualmente arriva a conclusione: collegamento rapido fra Fuorigrotta e piazza Municipio, più breve rispetto al tram che avrebbe dovuto raggiungere Barra e Ponticelli, ma comunque utile.

I primi soldi per la Linea 6 arrivano dopo cinque anni quando la Commissione Europea concede il via libera definitivo al progetto che prevede un investimento di 173 milioni di euro. Nel 2006 la talpa seppellita ormai da sedici anni sotto via Piedigrotta viene fatta a pezzi e rimossa. Nel frattempo vengono sistemate le stazioni fra Mergellina e Mostra per dare il via ai primi viaggi mentre si costruiscono stazioni e gallerie verso piazza Municipio.

Dopo l'inaugurazione zero passeggeri

L’11 gennaio del 2007 si inaugura la breve tratta da Mergellina a piazzale Tecchio che, però, viene aperta ai viaggiatori solo il 4 di febbraio, una domenica. Secondo le previsioni avrebbe dovuto ospitare quasi ottomila passeggeri al giorno: quei treni, in media, raccolsero appena mille persone ogni 24 ore: un gigantesco flop. Dopo quattro anni di sofferenza con una manciata di biglietti staccati quotidianamente, si decise di ridimensionare il progetto: viaggi limitati alle sole ore del mattino con corse ogni sedici minuti e chiusura nel week end: praticamente un trasporto inutile.

Nel frattempo avanzavano i lavori per le nuove gallerie e le moderne stazioni. Il 4 marzo del 2013 un errore di scavo nel tunnel della Riviera di Chiaia causò il crollo dello storico palazzo Guevara di Bovino. Miracolosamente non ci furono vittime né feriti gravi: quel crollo, però, fu un colpo drammatico per la Linea 6. Contestazioni, appelli alla sospensione dei lavori, processi, richieste di risarcimento e ricostruzione dell’edificio. In qualche modo la crisi venne superata. Le gallerie completate, le stazioni fino a piazza Municipio pian piano realizzate, compresa quella di Monte di Dio che ebbe rallentamenti per via di ritrovamenti archeologici.

Il percorso fino a Posillipo

Il resto è storia d’oggi. Le vecchie stazioni abbandonate nel 2013 hanno avuto bisogno di un restyling che è costato sette milioni ma è andato a buon fine; le fermate nuove sono tutte praticamente già pronte. La linea 6 dal prossimo luglio, collegherà Fuorigrotta a piazza Municipio, meravigliose le nuove stazioni di piazza San Pasquale, Chiaia con la discesa a chiocciola dalla sovrastante Monte di Dio, Municipio con il collegamento alla zona archeologica e alla Linea 1.

Subito partiranno anche i nuovi progetti che condurranno i treni fino a Bagnoli e a Posillipo. L'ex area industriale avrà una stazione ai piedi dell'ultima, gigantesca struttura della fabbrica che sarà trasformata in luogo di eventi, cultura e shopping. Da quella stazione dovrebbe partire una monorotaia per collegare tutta l'ampia area della Bagnoli che sarà rinnovata e raggiungerà anche Nisida.

La stazione Posillipo la sta già disegnando un gruppo di esperti ingegneri e architetti. Si farà a piazza San Luigi con i terni che attraverseranno le gallerie delle antiche cave dall'arsenale di via Campegna. Una volta raggiunta la piazza di Posillipo, i passeggeri avranno a disposizione un ascensore che salirà fino a via Petrarca. Ma bisognerà aver pazienza perché prima del 2030 la metro a Posillipo non arriverà.

A questo punto mancano solo i treni, che sono già stati individuati e ordinati, ma questa è una storia dolorosa. Non possono essere portati a Napoli perché non entrano nel buco predisposto nel 1990 per calare i vagoni sui binari. È necessario attendere la costruzione di un nuovo deposito che si collegherà ai binari, per avere finalmente treni moderni sulla linea 6. Nel frattempo si usano i cinque tram comprati nel 1990 trasformati in vagoni metro, meglio di niente.