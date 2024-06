Arrivano tre milioni dalla Regione guidata dal Presidente Vincenzo De Luca al Comune retto dal sindaco Manfredi che vanno nelle casse di Anm, utili per fare andare in esercizio la Linea 6 che dovrebbe essere inaugurata il 16 luglio. Questo l’esito della riunione all’ente di Santa Lucia tra i tecnici del Comune e quelli della Regione. Frutto di una regia politica che ancora oggi da segni di tensione a livelli di guardia. Tre milioni - infatti - bastano per arrivare a fine anno con un servizio non paragonabile a quello attuale della linea 1, ma per il 2025 ne occorreranno tra i 10 e i 12 per avere un servizio che abbia una qualità minima per quello che riguarda la frequenza delle corse, la manutenzione dei treni, e via dicendo.

Il comunicato congiunto delle parti lascia trasparire che questo è solo il primo passo perché a regime per far funzionare al meglio una linea strategica che collega piazza Municipio - nodo di interscambio - a Chiaia e Fuorigrotta e che entro il 2023 arriverà a Posillipo e Bagnoli ci vuole ben altro. «Comune e Anm - si legge nel comunicato - esprimono soddisfazione per il finanziamento aggiuntivo di 3 milioni sul fondo regionale del Trasporto pubblico locale deciso nella riunione del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania.

La decisione del Comitato dovrà essere confermata in Giunta Regionale nei prossimi giorni». Quindi serve ancora un passaggio in giunta prima di erogare il finanziamento. «Considerando i 2 milioni aggiuntivi già stanziati nel bilancio comunale 2024 dalla Giunta Manfredi - prosegue il comunicato con la puntuta precisazione del Municipio napoletano - complessivamente ci sono quindi risorse aggiuntive sufficienti per garantire l’apertura della Linea 6 entro fine luglio, in considerazione del solo semestre di attività. Sarà poi necessario, in sinergia fra Comune, Anm e Regione Campania, valutare le risorse necessarie a regime dal 2025».

Palazzo San Giacomo mette quasi la stessa cifra della Regione per far partire, per 6 mesi, la linea 6. Ed è questa proporzione nella ripartizione dei fondi sul trasporto pubblico che storicamente mette in contrapposizione i due Enti. Con Luigi de Magistrtis sindaco ci volle l’intervento del Tar prima e poi del Consiglio di Stato per ristabilire un minimo di equità, considerando che oltre la metà del trasporto pubblico locale della Campania è su Napoli. La partita dei prossimi mesi tra Comune e Regione sarà incentrata tutto su questo tema. Con Manfredi che non vuole andare allo scontro istituzionale ma pronto a mettere in campo tutti gli strumenti per trovare un punto di incontro con la Regione. Nella sostanza - questo trapela - Napoli non è un nemico politico della Regione e a prevalere deve essere la leale collaborazione istituzionale e non altro.

Trattasi di vera svolta? Se si pensa all’anno in corso sì, se si guarda appena oltre i prossimi sei mesi c’è poco da stare allegri. Soprattutto se si ricorda la storia della ex Ltr - oggi linea 6 - più volte bloccata proprio per mancanza di finanziamenti. Cosa accadrà dal primo gennaio del prossimo anno se non ci sarà accordo tra le parti? Dal Comune non fanno salti di gioia, portano a casa il risultato minimo per accendere i motori della nuova metropolitana e aspettano il 16 luglio - data possibile dell’inaugurazione - cerchiata sul calendario del Comune per un motivo specifico.

Quel giorno a Napoli dovrebbe arrivare una delegazione della Commissione europea per controllare l’andamento della spesa dei fondi del Pnrr. E a Palazzo San Giacomo vorrebbero far vedere agli ospiti che quei soldi sono stati spesi bene. Invitati i ministri Matteo Salvini e Raffaele Fitto per i fondi Pnrr. Quel giorno Manfredi - se i due esponenti del Governo saranno alla cerimonia - ne approfitterà per parlare con il vicepremier della gestione del trasporto pubblico locale e di quello su ferro in particolare direttamente collegato alla transizione energetica.

Gli chiederà una proroga per la linea 10 dove si rischia il definanziamento perché il progetto presentato da Eav al bando di gara è stato un flop, e poi per capire se c’è una strada per sostenere la città e le sue linee su ferro. Si sa che il pallino di Manfredi in tema di Autonomia è quelli di affidare la gestione dei fondi europei direttamente ai Comuni e alle Città metropolitane un tasto sul quale tornerà a battere.

Al netto di questo, Anm deve affrontare il paradosso che ora che ci sono i treni e i binari ma mancano professionalità per gestire la complessità di un sistema che ha due linee della metropolitana, tre funicolari e il trasporto d gomma. Servono figure specialistiche quali i macchinisti, i capostazione e i manutentori di sistemi elettrici e informatici, nella sostanza supertecnici. Anm ha una sola strada: formarli e servono tra i 12 e 18 mesi ammesso che si trovino soggetti adatti. Pescarli da fuori significherebbe pagare stipendi che Palazzo San Giacomo a oggi non può permettersi.

E poiché Anm è una partecipata del Comune è soggetta a quello che si chiama ”controllo analogo” e il tetto degli stipendi dei manager delle aziende comunali non può andare oltre una certa cifra a prescindere dal servizio che sono chiamati a ricoprire.

E gli stipendi che dà il Comune non sono attrattivi. Va detto che Anm in questo primo semestre sotto il profilo dei conti fa segnare già un più 29% rispetto allo stesso periodo del 2023 e questo significa - raccontano dall’Azienda napoletana mobilità - che ci si sta avvicinando all’epoca della prepandemia.

Dopo la linea 6 entro fine anno apriranno le stazioni della linea 1 Centro direzionale e Tribunale. Le stazioni in se sono già pronte, quello che si sta facendo adesso è la sostituzione del “segnalamento” cioè un ammordenamento dei sistemi elettronici. I nuovi treni hanno i macchinisti a bordo, ma marciano di fatto in autonomia. Si tratta di sistemi di sicurezza nuovi e all’avanguardia.

Le due nuove stazioni vanno aperte contestualmente perché quella Tribunale è il termine di corsa - con la chiusura dell’anello l’ultima stazione sarà quella dell’Aeroporto di Capodichino - e ha il terzo binario da li i treni invertono il senso di marcia per andare poi in direzione Piscinola.

Una svolta per la cittadella dei grattacieli sulla quale Manfredi punta moltissimo: è la testa di ponte della Variante orientale. Una modifica al Prg che apre le porte alla trasformazione del Centro direzionale che potrà ospitare nei suoi palazzoni di vetro più funzioni e non solo quella terziaria.