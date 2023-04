Poco, quasi niente, cambia in classifica: +16 sulla Lazio e +20 sul Milan. Ma qualcosa cambia nella testa del Napoli, a nove giorni dalla prima sfida Champions. La caduta contro i rossoneri è stata inattesa e pesante.

In una differente situazione di classifica degli azzurri, le valutazioni sarebbero state differenti, più dure. Va invece considerato quanto la squadra ha fatto finora (e quanto riuscirà a fare nelle prossime settimane) avvicinando la città al terzo scudetto. Pioli auspicava che il clamoroso gap in classifica non si notasse nelle due sfide Champions e intanto non si è visto né ha inciso in campionato, col Milan che ha dominato fin dalle prime battute, approfittando del ritmo basso della capolista, degli spazi concessi, della inconsistenza della manovra offensiva della capolista priva del capocannoniere Osimhen. I pochi tiri degli azzurri sono stati tentativi velleitari di riaprire la gara, controllata molto bene dagli avversari anche perché Pioli aveva saputo neutralizzare Lobotka.

Una partitaccia, di quelle che da tempo non si vedevano al Maradona. Spiegabile con un atteggiamento di squadra sbagliato, più che con errori individuali, anche se la difesa era completamente allo sbando. Gettare la croce sul singolo - Simeone, sostituto di Osimhen - è sbagliato anche perché il Cholito non ha avuto palloni giocabili e il vero primo tiro è stato quello di Rui (sì, Rui) sullo 0-2, quando ancora c’era la possibilità di riaprire questo confronto che è apparso impari ma non nel senso che la classifica avrebbe lasciato immaginare. Una squadra che è andata improvvisamente in tilt merita un’approfondita riflessione da parte di Spalletti. È da escludere che possa esservi stato l’effetto della festa anticipata della città. Si sono piuttosto visti giocatori appannati sul piano fisico. La colpa è soltanto dei viaggi per gli impegni delle nazionali, peraltro sostenuti anche dagli avversari?

Resettare e ripartire. È l’unico modoper ricominciare, come sa bene un uomo di grande esperienza come Spalletti. La partita di venerdì a Lecce dirà qualcosa di importante sul Napoli, a pochi giorni dal primo round di Champions League al Meazza, dove il Milan - apparso rigenerato al Maradona - si giocherà buona parte delle chance di qualificazione alle semifinali. È opportuno che a Castel Volturno stiano all’erta. E non solo. Le brutte scene, ieri sera, non hanno riguardato soltanto il campo, con il Napoli che è stato mortificato dal Milan. In Curva B vi sono stati scontri tra i gruppi perché c’era chi voleva il silenzio e chi spingeva per contestare De Laurentiis. I cori contro il presidente che sta portando il terzo scudetto a Napoli con Spalletti e i suoi ragazzi sono stati coperti nel primo tempo dai fischi degli altri settori.

Dopo il quarto gol del Milan, la contestazione verso il proprietario del club è diventata forte. Tutto il veleno che le curve hanno dentro. Non aspettavano altro che questo momento.

Non si renda irrespirabile l’aria allo stadio e in una città che è carica di entusiasmo e non vede l’ora di festeggiare con i suoi eroi lo scudetto. La strada non diventerà in salita, a prescindere da questa mortificante sconfitta, se l’ambiente farà la sua parte.