L’ultima volta che una sconfitta contro il Milan si fece trauma, le cose in campo andarono più o meno come martedì. Ci fu una corsa lunga, lunghissima, di un tipo in maglia rossa e nera sulla sinistra, qualcuno provò ad abbatterlo, nessuno ci riuscì.



Lui passò la palla in area e niente, i sogni diventarono sbuffo di borotalco. Era Gullit, stavolta è Leão. Qualcuno pianse allo stadio pure allora, molti giornali pubblicarono la foto di un bambino in lacrime aggrappato a una bandiera. La maggioranza batté le mani al Milan, altri scossero la testa, lo sapevo - dissero al vicino - che tutta questa gioia non durava.

Era diversa la società italiana, diversi i calciatori, diversi noi attorno a loro. Stavolta, all’una della notte di martedì, probabilmente insonne per la delusione, per la fatica, per la sete che si avverte fin dentro i muscoli dopo ogni partita di pallone, come sa chi ne ha giocata almeno una al Kennedy o agli Astroni, Kvicha Kvaratskhelia ha fatto una cosa da ventiduenne. Ha aperto Instagram. Ha scritto quello che gli bruciava dentro. Non è un orario in cui ti fai consigliare da un social media manager, o perlomeno così è bello immaginare. Ha scelto una foto, una posa in cui esausto tiene un ginocchio a terra, sull’erba, dove si può stendere una tovaglia per una scampagnata nei giorni di festa o dove nel medioevo si andava a far battaglia. Ha infilato in 66 parole d’inglese, e poi nella sua lingua, tre messaggi. Uno: il dispiacere per com’è finita, anche se non lo dice sta pensando al rigore sbagliato. Due: un paio di promesse. «Farò del mio meglio per imparare dall’esperienza di oggi» e «Torneremo più forti». Tre, soprattutto: empatia. Condivisione. «È difficile per me - ha scritto ai napoletani - vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendermi conto che non potrò darvi la felicità».

È tutta una questione di distanza. C’è stato un tempo in cui i calciatori mescolavano i loro passi ai nostri, li incontravamo al cinema, circolavano aneddoti leggendari. Un amico ancora ricorda il pomeriggio in cui da ragazzino giocava a pallone in strada, sentì una macchina che col clacson gli metteva fretta, si girò e mandò l’autista a quel paese. Era Rudy Krol. Oggi possiamo sapere quanti palloni toccano nella metà campo avversaria e da quanti metri hanno calciato in porta, gli eroi non sono mai stati così vicini, ma neppure così lontani. Non li vediamo più. Né per le strade né ai campi d’allenamento, rinchiusi, sbarrati. Eppure parliamo con loro, e loro con noi, più di quanto abbia fatto l’amico con Krol. Kvicha scrive alla città, la città gli risponde nei commenti. Il senso di comunità lacerato si ricuce attraverso i social, con tutti gli eccessi di cui si parla quando il linguaggio diventa d’odio.

Se ne parla meno quando invece una comunità reagisce come tale. Quando a un ragazzo di 22 anni, la città replica con tenerezza, rialzati, sei un campione, non devi scusarti di niente. La normalità è una noce nel sacco, non fa rumore. Trentacinque anni fa, l’inviato del Corriere della sera finse di raccontare lo stupore dei colleghi stranieri dopo l’altra sconfitta, quella di Gullit. «Che strana città, dicono con aria disarmata. Sanno accettare l’eclissi? E lo psicodramma collettivo? Il “prevedibile” bollettino della delusione sfociata in violenza, magari con contorno di lutti, infarti, suicidi, botte in famiglia a catena? Non c’è stato niente del genere. Non quelle notizie - scrisse - che mezza Italia forse si aspettava. Quell’Italia che si ostina a considerare questa gente come una eterna eccezione antropologica, una comunità di diversi».

Kvaratskhelia è un magnifico animale da pallone. Fa cose vecchie con un corpo giovane. Gioca da ala, con i calzettoni abbassati e dribbla. È l’estetica del Ribelle. Chi lo associa a George Best, chi a Gigi Meroni, a scalare qualcuno a Lentini. Solo che Kvara è un ribelle gentile. Le somiglianze non finiscono in campo. Ha una faccia che cita quella degli studenti greci iscritti a Ingegneria negli anni 70, a Piazzale Tecchio, quegli occhi, quella barba. È venuto da lontano per imparare. Il Napoli è la sua università, e poiché i tempi cambiano, un po’ tutti - lui e noi - sappiamo che il Master andrà presto a farlo altrove. O forse staremo insieme a lungo, avremo tempo per conoscerci, scriverà in italiano, chiamerà anche lui un figlio Ciro, mentre qualche Kvicha sta nascendo a Napoli. Non si sa. Per ora, di bello, c’è che sotto il suo post sfila una città normale. Un posto dove si può perdere una partita atroce e si può accettare l’eclissi. Una città che dice a Kvicha: hai giocato ogni pallone con la stessa serietà messa nei palloni finiti in porta. Hai sbagliato, come tutti noi ogni giorno. Ragazzo, di che cosa ti devi scusare?