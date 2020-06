Se gli amici lombardi ​scoprono il vittimismo

«Canten tüti “Lontan de Napoli se moeur” ma po vegnen chi a Milan». Non sarà un caso se una delle più celebri canzoni popolari milanesi, scritta nel 1935 per celebrare il capoluogo lombardo, insista con ironia nel citare in tutto il testo Napoli, Sorrento, Mergellina e le sue bellezze. Un fenomeno - quello della contrapposizione tra le due città, come due poli opposti - che però non è vissuto ugualmente all’inverso. Fosse pure per orgoglio e identità la Canzone napoletana mai indugerebbe in simili paragoni, le uniche citazioni concesse a Milano che possono ritrovarsi sono quelle di emigrati innamorati (Sergio Bruni ad esempio in «Fra Napule e Milano») che hanno nostalgia della propria città. Napoli non si paragona, si autocelebra, troppo spesso per iperboli, come una realtà a sé stante.



È trascorso quasi un secolo, ma questa enorme differenza di approccio tra il sentimento lombardo e quello napoletano sembra non essere cambiato più di tanto. Ce ne accorgiamo ancor di più oggi - ai tempi del Coronavirus - scoprendo nei nostri amici lombardi un vittimismo, una sindrome di accerchiamento che probabilmente non ha ragione d’esistere e che siamo sempre stati abituati a vivere al contrario. Sui quotidiani editi al Nord, in tv e tra alcuni commentatori si fa spazio sempre più una distorta narrazione e un’accusa di un Meridione razzista nei confronti dei settentrionali. Confondendo così ragioni sanitarie – il picco di contagi ancora oggi presente in Lombardia – con una discriminazione territoriale che mai ha abitato il Mezzogiorno.



È vero: Napoli rivendica da sempre, anche in maniera stucchevole, pervicacemente le proprie bellezze. La differenza è che questo sentimento di orgoglio non nasce per fissare classifiche tra chi è meglio e chi è peggio, tra il bello e il brutto, tra Sud e Nord. Napoli, nel raccontarsi, non si rapporta con il circostante, ma quel «Paese do ‘o Sole» è come se vivesse sospeso in una dimensione del tutto estranea al mondo circostante. Un Paradiso - ovviamente abitato anche da diavoli - collocato in una sorta di iperuranio che nulla ha a che fare con la realtà. Non accade così all’identità lombarda – laddove ancora esista – che per celebrare sé stessa ha necessità del paragone, della contrapposizione. Come se esistesse solo in ragione di un suo opposto e non per capacità proprie. Così accade ancora oggi.



Negli anni ‘70, ai tempi del colera, Napoli ebbe meno di 300 casi di contagio e superò di poco i 20 decessi. Eppure, nonostante tutto, 50 anni dopo, ancora in qualche stadio o in piazza si fa riferimento al «napoletano coleroso». A quei tempi le squadre del Nord rifiutavano di giocare le partite a Napoli e i partenopei in vacanza erano respinti dagli alberghi, trattati sì come appestati al punto che Eduardo, in una sua breve poesia, «L’imputato», vergò con orgoglio: «Chello c’arriva ‘a cozzeca se mangia: si arriva mmerda, arriva dall’esterno!».



Oggi il maledetto virus - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - insiste per oltre l’80% dei casi in Lombardia. Non ci sono state agitazioni popolari al Meridione, solo l’invito - ad esempio del governatore De Luca - di fare attenzione nel controllare l’epidemia da quelle parti. Queste prescrizioni sono state subito tramutate e trasformate come un fenomeno di discriminazione, laddove si tratterebbe solo di prudenza. Qui mai avrebbero avuto luogo cartelli del tipo: «Non si fitta ai meridionali». Persino allo stadio, a fine febbraio, allo stadio San Paolo in occasione del match contro il Torino, i tifosi partenopei srotolarono uno striscione: «Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Covid-19».



Mai c’è stato un sentimento anti-settentrionale e non osiamo ipotizzare le conseguenze se il Coronavirus avesse colpito al contrario maggiormente il Sud, pur se lo immaginiamo. E il rivendicare un’identità, almeno per quella meridionale, non può mai essere confuso con un atto ostile nei confronti di altri popoli. Dopo tanti anni dovremmo forse imparare a volerci bene, senza inutili contrapposizioni che mai hanno ragione di esistere. Oggi ancor di più bisognerebbe far ricorso agli insegnamenti del professor Bellavista, con Luciano De Crescenzo, lui sì capace di ridurre ogni distanza. Ma le distanze non devono azzerarsi, se vogliamo assomigliarci, almeno un poco, mai vorremmo che il settentrionale prendesse in prestito dal Sud quel vittimismo troppo spesso immotivato e, comunque, enormemente amplificato. Se proprio dovete assomigliarci in qualcosa non fatelo con il «chiagnere e fottere», ma nella riscoperta di un’identità che non cerchi obbligatoriamente termini di paragone. In fondo: «Tut el mund a l’è paes, a semm d’accord, ma Milan l’è un gran Milan!».







