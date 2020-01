L'autonomia e l'illusione di allearsi con Milano

Poco meno di un anno fa, il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il suo collega napoletano, Luigi de Magistris, hanno cominciato un dialogo intorno al governo delle aree metropolitane e all’autonomia delle grandi città che è proseguito allargandosi nel frattempo a Roma e al sindaco Virginia Raggi.



Il confronto, a quanto raccontava giovedì scorso sulle pagine di questo giornale Adolfo Pappalardo, si è fatto più serrato tra ottobre e dicembre, assumendo la forma di un piano da presentare al ministro Boccia e con il quale entrare direttamente nella discussione nazionale sull’autonomia. Un’autonomia molto diversa da quella di marca leghista, evidentemente; anzi, un modello alternativo alla proposta di un percorso separato di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che fa perno, invece che sull’ipotesi di un centralismo sub statuale di livello regionale (come è il caso dello schema padano), sul primato delle grandi città italiane, Milano, appunto, Roma e Napoli.



È un vecchio tema del dibattito politico italiano strettamente legato alla crisi di legittimazione della Repubblica fin dai tempi di tangentopoli. All’epoca, l’idea che la perdita di prestigio e di funzione dirigente del centro potesse essere compensata da una nuova élite selezionata in periferia sul terreno dell’autogoverno locale doveva nutrire le speranze e le illusioni della cosiddetta stagione dei sindaci. Oggi non è più così. E non solo perché il ciclo ormai trentennale inaugurato dalla legge che nel 1993 istituiva l’elezione diretta del primo cittadino ha ampiamente sbollito le aspettative connesse alla pretesa di un rinnovamento dalla periferia della classe dirigente del Paese.



Ad essere cambiato nel giro di questi quasi tre decenni è il rapporto stesso tra questione urbana e questione nazionale. La città trionfa sulla nazione per effetto di spinte potenti nella sfera dell’economia e nell’ambito dei nuovi rapporti istituiti dal processo di unificazione europea a seguito del trattato di Maastricht. Il governo urbano ambisce così a diventare un interlocutore diretto delle istituzioni comunitarie, aggirando sia il livello di controllo regionale che quello statuale nazionale. Allo stesso tempo, questa città che si erge a soggetto della storia in atto si concepisce all’interno di una geografia economia altrettanto nuova, come snodo di una rete globale che attraversa i confini degli stati e verso il quale confluiscono tutte le funzioni di direzione e i servizi necessari al funzionamento della nuova economia.



Così è, e sicuramente si vuole, Milano, che infatti in questi anni ha sviluppato tutta una ideologia di sé come città-stato del XXI secolo che ambisce come tale a giocare un ruolo globale fuori dai vincoli e dai limiti della cornice strettamente nazionale. Tale ruolo è sicuramente favorito dai processi di aggregazione selettiva delle aree forti in atto ovunque nel continente europeo e che in Italia spingono senz’altro il capoluogo lombardo a rivendicare per sé uno statuto speciale, regole proprie che liberino il potenziale di questo centro secondario eppur molto vivace dell’economia mondiale.



Sala cerca di interpretare a suo modo questa spinta che agisce potentemente alla base di settori significativi dell’economia e della produzione milanesi, del suo vasto mondo professionale legato ai servizi della finanza e del diritto internazionale di impresa, inventandosi un’ autonomia delle aree metropolitane che dovrebbe rappresentare la versione modernizzatrice e cool dell’autonomia differenziata che invece è la grande bandiera del suo contado e sicuramente del vicino Veneto. Di cosa sia fatta concretamente questa proposta è ancora difficile dirlo. Quello che però appare del tutto evidente è la totale incongruità della compagnia scelta. Napoli e Roma infatti hanno problemi di natura talmente differente, sono così intimamente legate alla prospettiva nazionale e per dirla tutta ai vincoli di dipendenza che questa ha storicamente comportato, che non si capisce affatto cosa possano ricavarne, se non l’illusione di una proposta politica che offra la vaga opportunità di tirare fuori le rispettive dirigenze da una impasse altrimenti senza grandi vie d’uscita. Sala dal canto suo spera di cavalcare gli spiriti della nuova questione milanese e di farne la piattaforma programmatica di una proposta di carattere nazionale.



A ben vedere, sono due debolezze che cercano di sostenersi a vicenda. Da un lato, un fallimento conclamato, quello delle attuali amministrazioni di Roma e Napoli; dall’altro, una esperienza urbana, moderna ed efficiente, che in questi anni però ha voltato sostanzialmente le spalle al paese e in maniera particolare al Mezzogiorno; incapace di formulare una proposta generale per l’Italia, iscritta nel quadro di una regione che le è politicamente ostile e quel che più conta attraversata da una malcelata diffidenza culturale nei confronti del capoluogo e del suo esibito cosmpolitismo, largamente ignara per il resto delle condizioni della nazione. Di fatto Sala cerca di conquistare sul campo un mandato politico che attualmente non ha e che sarà molto difficile ottenere.



In ogni caso, se Milano pensa di poter fare a meno del centro perché si immagina come snodo in uno spazio policentrico che non coincide più con quello dello Stato nazionale, viene da chiedersi, lasciando da parte la ben altrimenti corposa questione romana, al centro di cosa si immagini la Napoli autonoma? Quale geografia economica, quale sistema degli scambi, quali funzioni di direzione per quale contesto, dovrebbero organizzarsi intorno a questa antica capitale decaduta e che da troppo tempo ormai ha smesso di pensare seriamente sé stessa?

