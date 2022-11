Il ministro dell’interno Piantedosi è venuto a Napoli, dove ha presieduto il comitato per l’ordine e la sicurezza. All’ordine del giorno, tra gli altri temi, giovani e scuola. Devianza giovanile e dispersione scolastica sono collegate tra loro, è noto. Lo sono da sempre; a Napoli continuano ad esserlo più che altrove.

Che cosa sappiamo del fenomeno? Il comune di Napoli, come tutti i comuni italiani, vigila sull’adempimento dell’obbligo scolastico. L’ufficio scolastico regionale, dal canto suo, ha disposto che le scuole segnalino al sindaco le assenze ingiustificate degli alunni. La scuola si mette in moto dopo dieci giorni di assenze consecutive o dopo venti di assenze cumulative. Ma la segnalazione può partire anche prima. Dopo sette giorni la scuola può già mettersi in moto.

Adesso, gli istituti hanno a disposizione una nuova piattaforma che dovrebbe sveltire il procedimento e che mette direttamente in contatto il dirigente scolastico e il servizio del comune che si occupa della dispersione. I dati raccolti permettono di identificare le aree della città dove il fenomeno è più concentrato, le scuole, i nomi degli alunni, i genitori. Se si va sul sito del comune di Napoli con un po’ di pazienza si trova anche la relazione e il commento alle statistiche. Sappiamo che il fenomeno è aumentato con il Covid, sappiamo che manifesta livelli preoccupanti fin dalle scuole elementari e che aumenta nella scuola media. Sappiamo che i quartieri a rischio sono quelli noti alle cronache e così via.

Scopriamo però anche altre cose. Ad esempio, l’incredibile farragine di tutta la procedura. La piattaforma messa a disposizione dal comune è infatti solo l’innesco di un processo che fa altri giri. La scuola segnala l’assenza, la segnalazione arriva ai servizi sociali, questi hanno trenta giorni per fornire alla scuola un primo riscontro. A questo punto se l’assenza ingiustificata si protrae oltre il mese, la scuola conferma l’inadempienza e solo a questo punto parte l’ammonizione ai genitori con regolare atto di notifica. Se la famiglia non se ne dà per intesa, la scuola dichiara la persistenza dell’inadempienza.

Come si legge sul rapporto stilato dal Comune, a questo punto, il Servizio dispersione scolastica “dovrebbe” procedere con la denuncia dei genitori, ma non è così. Innanzitutto, la denuncia è possibile solo nella scuola primaria. La Cassazione nel 2017 ha escluso la scuola media, sostanzialmente perché dopo le molte riforme dei primi anni duemila che pure hanno esteso l’obbligo scolastico non esiste nessuna norma che ne sanzioni l’inadempienza dopo la scuola elementare. Sembra incredibile, ma è così.

Dunque, si può procedere solo per l’evasione della scuola primaria. Ma non subito. Bisogna infatti aspettare la fine dell’anno scolastico perché solo gli esiti degli scrutini possono stabilire se le assenze ingiustificate hanno avuto un effetto decisivo nel compromettere la carriera dello studente. Insomma, per poter denunciare l’inadempienza bisogna aspettare la bocciatura.

Tutto questo ci dice una cosa importante. A 160 anni dalla promulgazione della Legge Casati, la proclamazione dell’obbligo resta puramente formale. Lo Stato si è letteralmente spogliato della possibilità di esigere in modo effettivo il rispetto dell’obbligo che esso stesso proclama. Al Sud gli effetti sono drammatici.

Ma c’è anche un’altra cosa che bisogna notare. E per la precisione, un buco nell’accertamento e nella raccolta dei dati comunali che l’amministrazione non spiega. Il servizio sociale, la dizione esatta è Centro servizi sociali territoriali, a seguito della segnalazione delle scuole invia i suoi operatori a casa dell’alunno inadempiente ed è tenuto a stilare una relazione cosiddetta socio-ambientale. Allegata alla relazione è prevista una scheda dalla quale si possano evincere le cause dell’inadempienza. In vista di un intervento mirato, come è nelle intenzioni dichiarate dal Comune per meglio fronteggiare il fenomeno, non è questione da poco. Se conosco le cause, posso intervenire meglio, si sa. Il Comune per rendere più efficiente la raccolta delle informazioni ha chiesto ai suoi operatori di concentrarsi su una sola causa, quella che il report statistico chiama la causa cruciale, quella che modificata, secondo il parere degli assistenti sociali, permetterebbe di risolvere il problema. È un procedimento un po’ rozzo, ma intanto sapere perché (fosse anche un solo perché) sarebbe già qualcosa.

Non è così. Queste schede di fatto non esistono. La documentazione fornita dal Comune al riguardo è semplicemente vuota. I numeri messi a disposizione sono insignificanti. Su 208 schede relative alla scuola primaria, 159 semplicemente non sono pervenute al Servizio dispersione scolastica. Delle restanti 49, in 37 il dato relativo alle cause dell’inadempienza risulta non riportato o errato. Alla fine, quello che abbiamo a disposizione è un ben misero raccolto: 12, nemmeno il 6% del totale. Alle medie dove il fenomeno è più consistente, la situazione della raccolta statistica è di poco migliore. Su 425 casi, 319 sono le schede non pervenute. E quelle in cui il dato è sbagliato o non riportato, 45. Alla fine le risposte buone sono in tutto 61, appena il 14 %. Non c’è da consolarsi, questo è sicuro.

Hai voglia a dire, come fanno gli estensori del rapporto, che il dato riportato nella tabella “cause dell’inadempienza” è molto importante per poter agire e migliorare le situazioni più gravi, ma se i dati sono questi quali indicazioni pratico operative ne vuoi ricavare?

La relazione si riferisce all’anno 2020/2021. Chissà forse nel 2021/2022 la situazione è migliorata e il Comune di Napoli ha presentato al ministro Piantedosi dei dati più corposi. Ma se questo è il modo di affrontare la dispersione scolastica a Napoli c’è poco da essere contenti.