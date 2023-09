Siamo il Paese di Cesare Beccaria: abbiamo insegnato al mondo che tortura e pena di morte costituiscono crimini statali che non rappresentano un deterrente alla criminalità. La pena deve essere commisurata al delitto, e la funzione della carcerazione è quella di tendere alla rieducazione della persona. Viviamo però un periodo storico in cui la certezza della pena è messa in discussione dalla lunghezza delle fasi processuali e dalle pieghe di un sistema che non considera sufficientemente i mutamenti sociali che sono intanto intervenuti nella nostra vita collettiva.

Come sostiene Voltaire, «la vera giustizia consiste nell’impedire i delitti». Lo scopo della legislazione penale non deve essere, secondo Cesare Beccaria, quello di eseguire una vendetta, ma di permettere il raggiungimento di una condizione di sicurezza collettiva, impedendo al colpevole di compiere ulteriori reati e scoraggiando altri dal commetterne. I terribili fatti criminosi delle ultime settimane, a Napoli e non solo, mettono al centro della discussione il fenomeno largamente diffuso della criminalità minorile, descritto in modo molto efficace da Isaia Sales in «Teneri assassini. Il mondo delle baby gang». A Napoli, nella terza città d’Italia, si può essere boss di camorra a 18 anni, si partecipa a delitti efferati tra i 15 e i 18 anni, a 14 anni si è già nel giro della droga e si è pronti per essere assoldati dai clan, a 13 anni si ha già come modello di vita il camorrista del quartiere.

Sempre avendo presenti i principi civili di Cesare Beccaria, occorre registrare i meccanismi della pena, quando interi quartieri sono ormai prigionieri di una delinquenza minorile che prelude, in mancanza di interventi corretti, ad una crescita esponenziale della devianza futura. Se non si taglia l’erba sotto i piedi di una società criminale minorile, prepariamo un consolidamento delle organizzazioni della malavita che non possiamo tollerare.

E vediamo come funziona la repressione dei reati per i giovanissimi. In Italia possono essere detenuti presso carceri minorili esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. Soltanto a 14 anni si acquisisce la responsabilità penale e si diventa imputabili. I minori di 14 anni non possono andare in carcere ed essere sottoposti a una pena, sia che si tratti di reclusione, arresto o multa. Il sedicenne autore del delitto di Piazza Municipio a 13 anni era stato denunciato per tentato omicidio ed affidato ai servizi sociali. Non è stato evidentemente un modo per evitare la ripetizione, aggravata, del reato. Anche se non imputabili, i minori di 14 anni possono essere sottoposti a misure di sicurezza, tra cui l’assegnazione a una colonia agricola e il riformatorio giudiziario. In caso di reati di particolare gravità sociale, molto probabilmente, dovrebbero essere evitate misure di rieducazione non sufficienti a riportare in carreggiata un minore che dimostra tendenze criminali tali da richiedere una maggiore attenzione nel percorso di reinserimento sociale.

Dai 14 anni in poi, invece, si acquisisce la responsabilità penalmente rilevante; quindi, a partire da questa soglia i minorenni possono essere imputabili e andare in carcere. Se incarcerati, un giorno prima del loro diciottesimo compleanno, restano al carcere minorile fino a 25 anni, sottoposti al medesimo diritto penale e penitenziario dei maggiori di età, ma con pene ridotte.

Se la condanna si protrae oltre il compimento del diciottesimo anno di età, il detenuto rimane presso il penitenziario minorile sino al venticinquesimo anno, dopodiché viene trasferito d’ufficio presso una casa circondariale (se rimangono meno di tre anni di pena da scontare) o presso un istituto penitenziario ordinario.

In Italia il ricorso al carcere minorile si basa sul “principio della residualità” fissato dalla legge 272 del 1989. La norma prevede che la reclusione sia effettuata vicino la propria residenza in uno dei 16 istituti penali per minorenni (Ipm) presenti sul territorio nazionale.

A dicembre del 2022 erano 400 in Italia i detenuti negli istituti penali per i minorenni (390 uomini e 10 donne): 27 hanno tra 14 e 15 anni, 179 tra 16 e 17 anni, 135 tra 18 e 20 anni e 59 tra 21 e 24 anni; 199 sono italiani e 201 stranieri. Onestamente pare un numero molto basso rispetto alla diffusione dei reati gravi da parte di giovanissimi. Sono dati del ministero della Giustizia, comprendenti anche i cosiddetti “giovani adulti” - ragazzi tra i 18 e i 24 anni compiuti - la cui presenza negli istituti per minori «ha assunto nel tempo un’importanza crescente». Dei 2.121 reati complessivamente contestati ai detenuti negli istituti per minorenni, la stragrande maggioranza (il 61,2%) riguarda reati contro il patrimonio (in particolare, furti, rapine, estorsioni e ricettazione); a seguire i reati contro la persona (il 18,9%, per lo più lesioni volontarie) e quelli contro l’incolumità pubblica (7,3%).

Frequenti anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti. Sempre a dicembre del 2022, 21 minorenni erano presenti nelle comunità ministeriali e 908 in quelle private: complessivamente, risultano in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (Issm) 14.221 ragazzi. I nostri tempi hanno mutato le caratteristiche che conducono alla maturità. I ragazzi bruciano le tappe, al punto che da diverso tempo si sta discutendo se concedere il voto ai sedicenni. Il tempo per essere bambini si è ridotto radicalmente, gli stimoli ai quali si è sottoposti comportano assunzioni di responsabilità molto anticipati rispetto alle generazioni passate.

Questo ragionamento vale purtroppo anche per la commissione dei reati. La camorra, ma anche le altre organizzazioni criminali, affidano ai ragazzini compiti che sarebbero stati impensabili sono fino a qualche decennio fa. Aprire una discussione sia sui limiti di età per considerare le persone punibili dal punto di vista penale sia sul raggiungimento dell’età nella quale si viene collocati nelle carceri ordinarie è per questo indispensabile.

Certo, non è l’approccio carcerario che da solo può determinare una svolta per invertire una criminalizzazione precoce dei ragazzini. Serve combattere l’evasione dell’obbligo scolastico, offrire servizi sociali ed opportunità di futuro, cambiare il volto dei quartieri degradati che invitano ai comportamenti devianti. Restiamo il Paese di Cesare Beccaria. Ma siamo nel 2023, e i sani principi della pena come occasione di recupero devono essere reinterpretati attraverso le coordinate che caratterizzano la società contemporanea.