Niente. È la parola forse più preoccupante tra quelle consegnate, qualche giorno fa a Ercolano, dal capo della Procura dei minori Maria De Luzenberger nel corso della presentazione del progetto «La legalità dei sentimenti»: «L’ho detto alla Commissione Antimafia, al Senato, al Parlamento, e l’ho scritto. L’ho detto in ogni consesso. Pensate ci sia stata una modifica? Niente». Si riferiva alla multa di trenta euro comminata alle famiglie che non mandano i propri figli alla scuola dell’obbligo.

È un pronome che contiene un intero alfabeto, se non un vero e proprio mondo. Sei lettere imbevute di quella miscela fatale fatta di pressappochismo, indifferenza, sottovalutazione e di quella eterna attitudine tutta italiana dello scaricabarile. E non si può neppure dire che quella noncuranza stia a tracciare la linea di confine tra il Palazzo e la Piazza, cioè tra il potere - l’apparato di esercizio statale – e le reali condizioni di vita dei cittadini – i loro bisogni e desideri concreti –, perché in un caso simile questa differenza non vale, essendo la procuratrice De Luzenberger essa stessa espressione dell’autorità dello Stato. Quella sordità sta a indicare un male ancora peggiore, il fatto che la mano destra del Paese non sa, o non vuole sapere, cosa fa la mano sinistra. E anzi ostenta questa impassibilità, la ritiene non solo meritevole ma forse addirittura necessaria.

Questo progressivo raggelarsi della coscienza pubblica, questo prevalere di “passioni tristi”, di pulsioni reattive, non è uno slittamento privo di ricadute nella realtà. Più voci inascoltate si levano a denunciare, più dati ignorati si affollano sulle scrivanie, maggiore è il grado di umiliazione subito del principio di speranza e più radicale il peso del suo sostituto, il principio della paura, quella sintesi di sentimenti politici che intercettano lo sconforto, la delusione, lo smarrimento, il sentimento di sconfitta, fino all’astio, al rancore, alla rabbia vendicativa.

A un tratto, non sappiamo bene come, le persone cominciano a non invocare più le trasformazioni storiche e politiche, smettono di colpo di sperare nel mutamento e iniziano a sentirsi semplicemente prese in giro. «Se neppure la denuncia autorevole del capo della Procura dei minori riesce a smuovere qualcosa – è il ragionamento impulsivo e rabbioso – che cosa potrò mai fare io per cambiare le cose?». Ecco, allora, che accade una torsione preoccupante proprio in quel dialogo sempre necessario tra il Potere e le persone, tra le autorità e la cittadinanza, quando quest’ultima comincia a farsi rapire dalla sfiducia verso le istituzioni stesse in cui si articola l’esercizio del potere politico democratico. «Se lascio in divieto di sosta la mia automobile rischio una multa tre volte più alta della sanzione stabilita per i genitori che non si preoccupano di far completare il percorso di istruzione minima per i propri figli?» sussurra la voce livida di rabbia. Il rischio concretissimo è che siano le istituzioni in quanto tali a essere dipinte come vecchie, inette, corrotte, inutili, facendo montare in quelle persone il profilo di un disprezzo che assume i tratti di una sfiducia montante nei confronti di chi li governa. E questa potente, viscerale ondata di ripulsa nei confronti di amministratori e responsabili politici può arrivare fino al ritiro della delega di rappresentanza: loro saranno pure i governanti ufficiali, è il pericolosissimo retropensiero, ma nella pratica non contano nulla. I miei problemi me li risolvo da solo o mi affido all’apparato parastatale di chi controlla capillarmente il territorio, come certo notabilato locale paramafioso o, addirittura, direttamente i clan egemoni.

Sarebbe dunque un gesto non solo bello ma necessario, se qualcuna di quelle istituzioni investite dalle parole della procuratrice si degnasse di rispondere. Se fornisse un segnale, certo non solo formale o retorico, di presa d’atto. In una città con al centro quella che è probabilmente la più grande emergenza minorile di tutto il Paese, significherebbe non solo la cortesia istituzionale di una risposta concreta all’appello di un’articolazione dello Stato, ma avrebbe la forza di una mano tesa nei confronti di una cittadinanza impaurita, delusa, disorientata e risentita che non sente più di dover gridare né il proprio allarme né il proprio sconforto. È un piccolo caso concreto? Un cucchiaino d’acqua in un oceano di cose irrisolte? Certo. Ma come accade quasi sempre e dappertutto, è nei dettagli che si annida il diavolo.