Quasi un anno fa – maggio 2022 – al tema della violenza minorile a Napoli avevamo risposto con il lungo tavolo istituzionale del “Patto per Napoli”, l’accordo per favorire interventi educativi, per prevenire l’abbandono scolastico e contrastare le devianze minorili firmato a Nisida dagli allora ministri Bianchi e Lamorgese con il sindaco Manfredi, il prefetto di Napoli Palomba e l’arcivescovo Mimmo Battaglia. Più scuole aperte e più a lungo, attività speciali per i ragazzi a rischio, percorsi di integrazione, 40 milioni di fondi assegnati direttamente agli istituti scolastici.

E un anno, o quasi, è un tempo che può consentire finalmente un collaudo di quel protocollo. Soprattutto se nelle ultime due settimane, a Napoli, due pistole hanno sparato per la frustrazione di chi le impugnava. Hanno fatto fuoco perché si trovavano nelle mani di due giovanissimi – che di quel Patto avrebbero dovuto essere tra i destinatari – che si sono sentiti sviliti nel loro ruolo di uomini armati, che in certe realtà è percepito come un compito importante e onorevole, un affare serissimo da rispettare a tutti i costi.

La prima volta, a terra e senza vita, si è accasciato un ragazzino di 18 anni, Francesco Pio Maimone. La seconda è toccato a un ingegnere 32enne, che ha resistito alla rapina del suo scooter, buttato a terra pure lui dai proiettili e rimasto gravemente ferito. In tutti e due i casi gli sparatori hanno esploso i colpi perché hanno percepito un’intollerabile forma di svalutazione nei confronti dell’oggetto-totem, la pistola, che riesce a dare loro potenza e autorevolezza: nel primo caso perché, a Mergellina, qualcuno – al quale peraltro Francesco Pio Maimone era estraneo – aveva detto a gran voce che quell’arma era a salve e non avrebbe dunque potuto far male a una mosca.

Nel secondo perché la vittima non s’è scomposta neppure per un attimo, e ha allontanato quasi con fastidio, come un importuno per strada, il rapinatore. Due affronti inauditi che in quel codice marcio fatto di malinteso senso di virilità e violenza di pronto uso non potevano passarla liscia. Del primo caso abbiamo le testimonianze degli amici della vittima. Del secondo possediamo un video, che nei suoi scarsi 36 secondi contiene più informazioni agghiaccianti su una certa gioventù napoletana di cento convegni o libri. Tutt’e due, con parole e immagini, sono al momento il più efficace certificato di malattia che ha paralizzato istituzioni, politica, scuola, società civile e classe intellettuale della città. È un blocco il cui stato pietoso è reso ancora più drammatico dal fatto che le singole voci, i singoli capitoli di cui si compone il bilancio del suo disastro corrispondono non a un silenzio gelato, bensì a un attivismo a tutto campo, a un interventismo senza requie.

Non c’è settimana o anno in cui non si parli della questione giovanile a Napoli. Non c’è sala conferenze che non sia occupata da convegni o simposi, non c’è scaffale in libreria che non sia invaso da saggi o foglio di giornale che non sia allagato da articoli o interviste agli esperti.

A misurarlo così, il tema dei minori a rischio di questa città è senza ombra di dubbio la preoccupazione principale della città medesima. Eppure questi sono i risultati, e non è difficile capire che c’è qualcosa che non va in questo pauroso scollamento tra le parole e le cose. Proprio a partire dal fatto che le cose che si fanno, al di là delle parole, non funzionano. Come accaduto con quello che ormai si può considerare, appunto, come il sostanziale fallimento del “Patto educativo”. Era sembrato, quello, un momento non solo di riflessione teorica ma di concretezza in cui si intendeva cominciare a lavorare da cose pratiche, come per esempio il tema annoso dell’evasione scolastica, i cui dati relativi all’anno 2022/23 parlano da sé e descrivono, ancora una volta, il radicato classismo della città e il profondissimo solco che taglia in due le zone protette e benestanti – al Vomero e Arenella, per esempio, sono zero le denunce per mancata frequentazione della scuola – da quelle periferiche e svantaggiate – alla settima Municipalità, San Pietro a Patierno, Secondigliano e Miano, le cifre invece di diminuire sono raddoppiate.

Il risultato di questa specie di mobile immobilismo è sotto gli occhi di tutti, con giovani, spesso minorenni, impossibili da intercettare prima che sia troppo tardi e che emergono ai nostri occhi solo quando uccidono o vengono uccisi, quando sparano o rapinano o vengono arrestati. Non ce la stiamo facendo e stiamo perdendo una delle battaglie più decisive per la tenuta sociale di questa città. Di fronte alla ripetitività di quello che accade si ha come la sensazione che stiamo vestendo un manichino squinternato, al quale metti una giacca e crollano i pantaloni, sistemi i calzini e si strappa la camicia, aggiusti il cappello e si slaccia la cintura. Qualcuno un giorno scriverà la storia grottesca e drammatica di questo disordine e di come un’intera classe di decisori politici e istituzionali abbia di fatto lasciato andare alla deriva una situazione di enorme rischio per l’intera collettività, e pochi saranno i nomi a occupare il paragrafo degli innocenti o di quelli che ci hanno realmente provato.