Il modello Quartieri per superare il degrado

Ricordo ancora l’emozione quando, un pomeriggio, in una piccola enoteca di Sant’Anna di Palazzo, a pochi passi da dove vivevo, nei Quartieri Spagnoli, il proprietario mi disse che quella cantinola dove teneva i vini in esposizione, e dove ogni tanto entravo per sceglierne uno, era stata la redazione del Monitore napoletano di Eleonora Pimentel Fonseca. Per la precisione, quell’enoteca era la vecchia osteria dei giacobini. Lì si riunivano sul...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati