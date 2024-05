Battesimo con chiusura. Le porte aperte della Mondadori in Galleria Umberto hanno resistito per appena 4 ore, tra le 16 e le 20 dell’altro ieri. Poi, i vigili urbani e il Suap hanno chiuso lo store. Come già segnalato su queste pagine, a 10 minuti dall’inaugurazione di venerdì pomeriggio, quattro agenti della polizia municipale di Chiaia erano subito entrati nella libreria per farsi mostrare i permessi dai gestori del nuovissimo punto vendita, in stile liberty-gotico, che occupa locali rimasti sfitti per oltre 10 anni nel monumento del Risanamento. Risultato: nell’immediato erano state rimosse le panche di legno che formavano un salotto giallo.

E ieri mattina, dal Comune è arrivata la comunicazione che, oltre all’occupazione esterna, non sarà possibile neppure continuare con la vendita dei libri per criticità legate alla Scia presentata, non congrua rispetto all’ampiezza del locale, secondo i rilievi dell'amministrazione. Dalla Mondadori filtra che si sta lavorando con le istituzioni per risolvere quanto prima il problema. Niente libreria almeno fino a che non ci saranno tutte le carte in regola. Da Palazzo San Giacomo fanno sapere che al locale (oltre 1000 metri quadri) non sono stati apposti sigilli, ma che, dopo la multa, la chiusura resta, per adesso: tutti devono agire nel rispetto delle regole.

Ma qual è il problema? Per spiegarlo, iniziamo col ricordare che la Galleria Umberto, per ragioni che risalgono a fine '800, è un monumento ibrido: cioè di proprietà privata e pubblica, al contrario della gemella Vittorio Emanuele di Milano (tutta comunale). Poi è tutelata dalla Sovrintendenza. Questi due fattori rendono più complessa la burocrazia del primo salotto della città. Tornando a Mondadori, il documento della polizia municipale inviato ai gestori dello store ha per oggetto la «comunicazione di inefficacia relativa alla segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vicinato nel settore non alimentare».

In pratica, il problema riguarda la superficie di vendita. Come mai? «La superficie totale del locale oggetto dell’istanza (1119 mq) che ricade nel centro storico sito Unesco - prosegue il documento, citando la norma - supera il limite imposto dal nuovo regolamento per il commercio in sede fissa su aree private. La superficie di vendita dei locali per gli esercizi di vicinato, per l’articolo 4 della legge regionale, non supera i 250mq. Tale limite per le nuove aperture nel centro storico di Napoli sito Unesco è pari a 150mq. La superficie unica totale non supera i 500 mq. Tale limite per le nuove aperture nel centro di Napoli sito Unesco è di 300 mq». In altre parole, la superficie di vendita comunicata dalla Mondadori eccede quella prevista dal regolamento nel sito Unesco.

«Pertanto - conclude il testo sopracitato - l’attività non può essere svolta sotto forma di esercizio di vicinato. Per effetto di tale provvedimento, l’attività dovrà essere sospesa ad horas e potrà essere intrapresa solo a seguito del rilascio di un’autorizzazione per media struttura con provvedimento espresso da parte del servizio Suap». Per rivedere aperta la Mondadori, bisognerà aspettare un nuovo permesso, successivo a una Scia che segnali l’inizio di un’attività di «media struttura» e non «di vicinato», com’è a oggi.

Dai gestori della Mondadori – trapela – sono ore di stretto contatto con le istituzioni, giorni in cui si cercherà di risolvere insieme la natura del problema, sia per quanto riguarda la somministrazione e i dehors, sia per la vendita di libri. I tempi di riapertura potrebbero anche essere stretti, ma va usato il condizionale e nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti. L’investimento sul punto vendita è stato di 1,9 milioni.

«Una struttura media è soggetta a controlli maggiori - spiega Gennaro Esposito, avvocato e consigliere comunale - Tante attività in centro storico, di contro, sono troppo piccole, a rischio e non hanno le dimensioni adatte per stoccare gli alimenti, eppure non vengono controllate».

«Paradossale che davanti al degrado della Galleria - dice Severino Nappi, capogruppo della Lega in consiglio regionale - ci si preoccupi prima di tutto di smantellare il salottino allestito per l’inaugurazione della Mondadori. Le irregolarità vanno sempre sanzionate, ma allo stesso modo mi chiedo: perché il Comune non interviene per riportare il decoro in uno dei luoghi simbolo della città?».